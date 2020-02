Ezekben az országokban a legdrágább az élet

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Semmi nem köti össze úgy az embereket szerte a világon, mint az afeletti dohogás, hogy mennyire drága lett minden. És bár hogy kinek mi a drága és mennyire, az nagyon relatív, be kell lássuk, hogy a világ bizonyos országaiban objektíve jóval drágább az élet, mint máshol. Hogy hol és mennyivel, azt pedig össze is gyüjtötte a GQ magazin és a Ceoworld magazin. Egész pontosan azt gyűjtötték össze, hogy

a meglehetősen drága New Yorkhoz képest mennyivel kerül többe vagy kevesebbe az élet mondjuk Szingapúrban, Norvégiában vagy a Bahamákon.

Ezt követve pedig a megélhetési költségek és bérleti díjak alapján rangsorolték, hogy melyik országban a legdrágább az élet 2020-ban.

A listához a Numbeo nevá oldal adatait használták, amely indexet generál olyan adatokból, mint hogy egy adott városban vagy országban mennyiért visz el a taxi, mennyibe került bevásárolni a vacsorához vagy elmenni moziba, étterembe, esetleg kiváltani a gyógyszer, és hasonlókat. Ezt aztán elég nyugatcentrikus módon New Yorkhoz hasonlították, vagyis New Yorkot vették 100 pontnak az indexben. Ha egy országban drágább a megélhetés, mint a legnagyobb amerikai városban, akkor 100-nál annyival nagyobb, ha olcsóbb, akkor annyival kisebb az index.

A világon eszerint három ország van, ahol drágább az élet, mint New Yorkban: Svájd, Norvégia és Izland.

A dobogóról lemaradt Japánban már csak a New Yorki lét 83 százalékába kerül az élet. A 10 legdrágább közé még bekerült Európából Dánia és Luxemburg, Ázsiából Szingapúr és Dél-Korea, valamint Izrael és a Bahamák. A GQ által közölt top 30-ban viszont benne van még például Ausztria (a 21. helyen), Németország (29) és az Egyesült Királyság is (27), olyan egzotikus helyekkel együtt, mint a Seychelle-szigetek, Barbados és Macao. Az Egyesült Államok is szerepel a listán, az országos megélhetés a new yorkinak csak a 71 százalékába kerül.

Érdekes, hogy bár megélhetési költségek területén három ország is drágább New Yorknál, a legdrágább országok közül egy sincs, ahol olyan magasak lennének a bérleti díjak. A top-10-ből Szingapúr jár a legközelebb, de még ott is csak a New Yorki lakbér 63 százaléka egy átlagos lakás havonta, Luxemburgban 54 százaléka, a Svájcban pedig a fele a lakbér a New Yorkihoz képest.