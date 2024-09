Orosz Pál: Szeretnénk, ha több magyar lenne a Fradi keretében, de ez nem mehet az eredmények rovására

A sportvezető az m4sport.hu-nak adott interjúban elmondta, a papírforma alapján nem az FTC az esélyes.

„De mi sosem ezt nézzük, hiszen ez alapján a Monaco vagy a Trabzonspor ellen sem minket tekintettek a jobb csapatnak. Nehéz sorozat lesz, és közben ott van a magyar bajnokság is, ráadásul ez a nemzetközi szereplés most januárig tart. Ezért jó, hogy bő a keretünk” – hangsúlyozta Orosz.

Az Európa-ligában az ellenfelek közül a Malmőt leszámítva mindegyik csapat játékoskeretét értékesebbnek tekintik a Ferencvárosénál a szakértők.

A nagy számok törvénye alapján a pénz is számít, hiszen ha olyan kvalitású játékosról beszélünk, aki a sokszorosát keresi a mieinknek, akkor az jelent valamit. A pénz meghatározza egy csapat erejét

– jelezte.

Az FTC az előző szezonban a Konferencialigában szerepelt, ehhez képest a második számú kupasorozat előrelépés.

„A helyünkön vagyunk. Minden szezont úgy kezdünk, hogy meg akarjuk nyerni a magyar bajnokságot, a kupát és persze a Bajnokok Ligájában a főtáblára akarunk jutni. A realitás esetünkben az Európa-liga, és a Konferencialiga sem egy rossz sorozat, hiszen ott volt a mezőnyben például a Fiorentina vagy az Olympiakosz” – közölte.

Orosz Pál korábban úgy nyilatkozott, hogy közép-európai élcsapatnak tartja a Ferencvárost, de a térségből a horvát Dinamo Zagreb, a cseh Sparta Praha és a szlovák Slovan Bratislava is a BL főtábláján szerepel.

„Ez egy ilyen szezon. Szerencsénk sem volt, el is szúrtuk, de ez a realitás. Láthattuk az eredményeket, a Zagreb kapott egy kilencest, a Slovan egy ötöst. Ennyit sosem jó kapni, még akkor sem, ha a BL egy elit sorozat. A Ferencváros még nem tartozik a klasszikus BL-csapatok közé. Oda lehet jutni, idén is sikerülhetett volna. A célunk most az El-ben az, hogy jussunk tovább. Ennél konkrétabb terv nincs, ez is bravúr lenne” – nyilatkozott.

Orosz egyetértett azzal a felvetéssel, hogy a fővárosi klubnak szüksége lenne egy olyan edzőre, aki állandóságot biztosít:

„Mi is azon vagyunk, hogy minél tovább legyen egy szakember a kispadon és adjon stabilitást, hiszen egy új tréner új rendszert hoz. A nyári csere nem volt tervezett” – jelezte a vezérigazgató. Hozzátette: a pénz mozdította el Dejan Sztankovicsot, az utolsó pillanatig nem tudták, hova megy a szerb szakvezető, aki a Szpartak Moszkva irányítását vette át.

A keret kialakításával kapcsolatban Orosz Pál elmondta, akadnak olyan helyzetek, amikor el kell engedni egy jó futballistát.

Tudomásul kell venni, hogy nem az a klub vagyunk, amely csillagászati fizetéseket tud adni. Amikor idejön egy játékos, akkor van egy karrierterve. Nekünk az a célunk, hogy jó csapatunk legyen, de ez egy üzlet is. Ha érkezik egy olyan ajánlat, amely a futballistának és a klubnak is előrelépést jelent, akkor lépni kell.

A cégvezető reagált arra a kritikára is, amely szerint kevés a magyar az FTC keretében.

„A magyar klublabdarúgást megfelelően kell képviselnünk a nemzetközi sorozatokban. Ha magyarokkal meg tudjuk csinálni, akkor boldogok vagyunk, de ha külföldiekkel, akkor velük kell. Szeretnénk, ha még több magyar lenne a keretben, de ez nem mehet az eredmények rovására. Elfogadom és én is azt mondom, hogy lehetne több a magyar, de sikeresek vagyunk, és ameddig azok vagyunk, addig jól csináljuk” – jelentette ki.

A bajnoki szerepléssel és a csapat játékával kapcsolatban úgy fogalmazott, „eredményesen játszunk, de nem szépen”.

„Emlékezzünk arra, hogy amikor érkezett Szerhij Rebrov, akkor az első meccseken füttykoncert volt, aztán elfogadták a szurkolók. Nyilván van egy türelmetlenség, de azt nem tudom elfogadni, amikor 2–1-re nyerünk hazai pályán és fütyül a közönség. Ha azt várjuk a csapattól, ami az egyik jelmondatunk, hogy küzdeni mindig, feladni soha, akkor mi se adjuk fel a lelátón. Hajtsuk a csapatot végig és majd a végén megbeszéljük, hogy mi történt” – fogalmazott.

Orosz Pál az ősi rivális Újpest átalakulásával kapcsolatban is elmondta a véleményét: „Minél erősebbek, annál jobb megverni őket!”

A Ferencváros Európa-liga-menetrendje

1. forduló (szeptember 25.)

21.00: Anderlecht (belga)–Ferencváros

2. forduló (október 3.)

18.45: Ferencváros–Tottenham (angol)

3. forduló (október 24.)

18.45: Ferencváros–Nice (francia)

4. forduló (november 7.)

21.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Ferencváros – Hamburgban

5. forduló (november 28.)

21.00: Ferencváros–Malmö (svéd)

6. forduló (december 12.)

18.45: PAOK (görög)–Ferencváros

7. forduló (január 23.)

21.00: Frankfurt (német)–Ferencváros

8. forduló (január 30.)

21.00: Ferencváros–AZ (holland)

Az 1. forduló további párosítása:

AZ Alkmaar (holland)–Elfsborg (svéd) 18.45

Bodö/Glimt (norvég)–FC Porto (portugál) 18.45

Manchester United (angol)–Twente (holland) 21.00

Galatasaray (török)–PAOK (görög) 21.00

Dinamo Kijev (ukrán)–SS Lazio (olasz), Hamburg 21.00

Ludogorec (bolgár)–Slavia Praha (cseh) 21.00

Midtjylland (dán)–Hoffenheim (német) 21.00

Nice (francia)–Real Sociedad (spanyol) 21.00

csütörtökön játsszák:

Fenerbahce (török)–Union Saint-Gilloise (belga) 18.45

Malmö (svéd)–Glasgow Rangers (skót) 18.45

AS Roma (olasz)–Athletic Bilbao (spanyol) 21.00

Ajax Amsterdam (holland)–Besiktas (török) 21.00

Eintracht Frankfurt (német)–Viktoria Plzen (cseh) 21.00

Tottenham Hotspur (angol)–Qarabag (azeri) 21.00

Braga (portugál)–Makkabi Tel-Aviv (izraeli) 21.00

Olympique Lyon (francia)–Olympiakosz (görög) 21.00

FCSB (román)–RFS (lett) 21.00

(Borítókép: Mohamed Ali Ben Romdhane (j2) a Ferencváros labdarúgócsapatának edzésén a brüsszeli Lotto Parkban 2024. szeptember 24-én. A csapat másnap a brüsszeli Anderlecht ellen lép pályára az Európa-liga alapszakaszának nyitókörében. Fotó: MTI / Kovács Tamás)