Meghan Markle könyvet írt

A brit királyi család mindig is örökzöld téma volt, az idei évben kifejezetten sokat foglalkozott velük a média. Hosszú idő után most először fordul elő, hogy Meghan Markle neve nem egy botrány vagy találgatás miatt merül fel – a sussexi hercegné ugyanis könyvet írt.

Meghan igazán személyes hangvételt választott. A pad (The Bench) című gyerekkönyv alapjául egy vers szolgált, amelyet ő írt Harry hercegnek, nem sokkal első babájuk születése után, apák napján – írja a People.

A pad versként indult, amit a férjemnek írtam apák napján, egy hónappal az után, hogy Archie megszületett. Abból a versből lett ez a történet. Christian, az illusztrátor gyönyörű illusztrációkkal mutatja be az apa-fia kapcsolatok melegségét, örömét és kényelmét. Ez az ábrázolás különösen fontos számomra, szorosan együtt dolgoztunk azon, hogy ezt a különleges köteléket egy bensőséges lencsén keresztül mutathassuk be. Remélem, hogy A pad minden családdal megtalálja a közös hangot, maszlagok nélkül, úgy, mint az enyémnél

– mondja a sussexi hercegné.

A könyvből egyébként nyilvánosságra hoztak néhány részletet. Egy Instagram-posztban látható a borítója, illetve a bejegyzésben lapozva két rajz is. Az egyiken egyértelműen egy náluk is megtörtént családi pillanatot láthatunk, amikor is Meghan meghatódva figyeli az ablakból, hogy Harry herceg és Archie játszanak.

A kötetet durván 5700 forintért lehet megvenni, ha pedig valaki a sussexi hercegné előadásában kíváncsi a történetre, audioverzió is elérhető, nem egészen 1500 forint ellenében.

Ön átadná magát az érzelmeknek a sussexi hercegné könyvével? 191 Nem hoz lázba a rojálok családi élete.

40 Persze, szívesen olvasnám a gyermekemnek is!

13 Inkább meghallgatnám!

6 Meghallgatnám, de nem értek angolul.

Természetesen nem Meghan Markle az első híresség, aki gyerekkönyvírásra adta a fejét. Számos nevet fel lehetne sorolni, aki a gyermeke születése után egy sor olvasmányt írt, ilyen volt például Madonna, akinek 12 kiadvány (gyerekkönyv) kötődik a nevéhez, vagy Jamie Lee Curtis, aki 13 kötetet vetett papírra.

(Borítókép: Pool / Getty Images)