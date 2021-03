Hiába mondta Meghan Markle, igazából nem volt titkos esküvője a herceggel

Alig két hete, hogy megvolt az a bizonyos Oprah Winfrey-interjú, amelyben Meghan Markle és Harry herceg elmondták: nem akarnak félelemben élni. A műsorban számos elképesztő dolog hangzott el, ami felkorbácsolta az internetet, ezek közül még az tűnt a legkevésbé extrának, hogy a pár már az előkelő, 32 millió fontba fájó menyegzőjük előtt összeházasodott, a lehető legnagyobb titokban. A hercegné azt mondta az interjúban, hogy a szertartáson csak ő, a herceg és az őket összeadó canterbury érsek volt jelen. De, mint utólag kiderült, ez tulajdonképpen nem számít házasságkötésnek.

Bár Meghan Markle és Harry herceg három nappal a hatalmas esküvő előtt valóban kimondták az igent egymásnak, az Egyesült Királyságban legalább két tanúra lett volna szükség ahhoz, hogy ez hivatalossá válhasson. Emellett az sem mellékes, hogy az egyház nem hagyott volna jóvá egymás után két házasságkötést. Mindennek a The Sun igyekezett utánajárni, ki is kérték a házassági anyakönyvi kivonatot, amelyben a már az eddig is ismert dátum szerepel.

A bulvárlap egyébként szinte mániákusan próbál mindent kisajtolni a hercegi párból, nemrég még egy magánnyomozójuk is lebukott, aki Meghanék után kémkedett. Ami a titkos esküvőt illeti, a pár szóvivőjükön keresztül elismerte, hogy hivatalosan nem a háromfős szertartáson lettek férj és feleség – írja a Daily Beast nevű lap.