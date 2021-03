A jó és a rossz harca: Katalin kontra Meghan

Meghan Markle életében 2018 végén – fél évvel a Harry herceggel kötött házassága után – jött el a fordulópont. Meghan tagadta a felreppent híreszteléseket, miszerint viselkedésével könnyekre fakasztotta Katalin cambridge-i hercegnét a koszorúslányi ruhapróbán. Sőt, elmondása szerint éppen az ellenkezője történt, vagyis Kate Middleton volt az, aki megríkatta a sussexi hercegnét.

Az esküvő hete Katalin számára is megterhelő volt, ám a cambridge-i hercegné később bocsánatot kért az újdonsült arától. Meghan szerint a legfurcsább dolog az egészben az volt, hogy a pletykák hónapokkal a ceremónia után kezdtek el kiszivárogni. Az uralkodócsalád és a palota lakói tisztában voltak a szituáció valóságalapjával, mégsem tettek semmit annak érdekében, hogy a sajtó előtt elsimítsák a Meghannel szembeni igazságtalanságokat. Meghan szerint Katalin szemszögéből is az lett volna a legjobb megoldás, ha az ügyet nyilvánosan tisztázzák a lapokban, hiszen nem akarta, hogy a másik hercegné érezze magát kényelmetlenül.

A Katalin és Meghan közti kontraszt legnagyobb szószólója a híres-hírhedt brit média volt, amely már a sussexi hercegné terhessége alatt is nagyítóval kereste a különbséget – vagy éppen a hasonlóságot – a két nő között. Évekkel korábban Katalin hercegnéről ódákat zengtek, amikor a gömbölyödő hasát simogatta. Pár évvel később Meghanon volt a sor, az ő esetében azonban olyan szalagcímek repkedtek, hogy a várandós asszony képtelen levenni a kezét a saját hasáról, és csupán büszkeségből kötődik a pocakhoz. Sőt, még a két nő avokádófogyasztási szokásait is górcső alá vették. Meghan szerint az ország a hős és a gonosz történetét akarta megénekelni.

A hercegné mindig is nagyra becsülte a munkát, a függetlenséget és a nők egyenjogúságát, ezért is döbbentette meg őt a saját helyzete. Évekig járta a világot, hogy nőtársain segítsen, végül mégis ő lett az, akit – az ő szavaival élve – elhallgattattak. Meghan ismerősei és hozzátartozói már a Harryvel való kapcsolata előtt figyelmeztették őt a „veszélyekre”, ám a nő biztos volt benne, hogy az uralkodói udvar védelmezni fogja a médiával szemben. Míg a monarchia más családtagok érdekében sokszor hazugságra vetemedett, addig a hercegné esetében még az igazságnak sem adtak hangot.

Az uralkodócsalád nem egyenlő az intézményrendszerrel

A hercegné szerint fontos különbséget tenni a család, illetve az intézményt működtető gépezet között. A királynő, II. Erzsébet mindig szeretettel fordult a hercegné felé. Meghan elmondta, nagyon élvezte, amikor az uralkodóval tölthette az idejét. Erzsébet meg is ajándékozta őt egy pár gyönyörű gyöngyfülbevalóval és a hozzávaló gyöngysorral. Volt, hogy egy útjuk során a királynő egy paplannal takargatta a didergő Meghant, a kedves, meleg gesztus pedig a saját nagymamájára emlékeztette őt. A nő úgy érezte, befogadták.

A Katalinnal való kapcsolata a kezdetekben – a média szerint legalábbis – jónak tűnt, hiszen, ha az ember a fotókon mosolyog, akkor feltételezhető, hogy nincs nagy probléma.

Semmi nem az, aminek látszik. Emlékszem, sokan mondták, hogy nem tehetek meg valamit, attól tartva, hogy az miként fog kinézni a sajtóban. Nem ebédelhettem a barátaimmal, hiszen már így is minden a nevemmel volt tele. Közben hónapok óta el sem hagytam a lakást. Mindenhol ott voltam, miközben valójában sehol nem lehettem ott. Nem is érezhettem volna magam magányosabbnak. Főleg, amikor az ember mozgalmas életvitelből és szabadságból érkezik...

A hercegi pár úgy tett, mintha minden rendben lenne, ezért is volt megdöbbentő az az interjú, amelyben Meghan hogylétéről érdeklődött a riporter, és kiderült, nem minden az, aminek látszik.

Az interjúban Harry elmondta, továbbra is tiszteli a nagyanyját, és nem támadták hátba a királynőt, hiszen eredetileg azt tervezték, továbbra is végezni fogják a feladataikat, csak éppen függetlenül az intézménytől. (Apjával, Károllyal, valamint bátyjával, Vilmossal tisztelik és szeretik egymást, a kapcsolatuk azonban mintha csúnyán megszenvedte volna az eseményeket). A kiválás oka a támogatás és az együttérzés hiánya volt. Harry nem lépett volna ki, ha nincsen Meghan, hiszen ő is – a család összes tagjához hasonlóan – tulajdonképpen egy áthatolhatatlan intézményrendszer foglya.

Meghan szerint nincsen etikettóra és szabálykönyv, neki senki nem mondta el, hogyan kéne hercegnéhez méltóan viselkedni. (Elmondása szerint mindig nyitottan állt a családhoz, erre is példa, amikor a Google segítségével tanulta a brit himnuszt.)

A kis Archie: biztonság és védelem

Az uralkodócsalád megnyilvánulása, miszerint Harry és Meghan nem akarta, hogy fiuk hercegi címet kapjon, hamis. (A döntés amúgy sem az ő kezükben van.) Ennek ellenére a párt szinte hidegzuhanyként érte a hír, amikor kiderült, hogy a kisfiút nem fogják hivatalos személyek (testőrök) védelmezni még annak ellenére sem, hogy a papírforma szerint egy trónörökösről van szó. Archie-t a szülei éppen attól a kegyetlen környezettől szerették volna megóvni, amit az intézmény alakított ki körülöttük.

Ha a hercegi cím jelenti azt, hogy biztonságban legyen a fiam, akkor persze, fontos a rang. A hercegi címmel járó felhajtás már nem. Én voltam felszolgáló, színésznő, hercegnő, mégis mindig Meghan maradtam, hű önmagamhoz. Számomra mindig az anyaság lesz a legfőbb hivatás.

Aztán persze kibújt a szög a zsákból, hiszen mégiscsak Archie lett a legelső félvér csecsemő az uralkodócsaládban. Az, hogy a színes bőrű utódot nem illeti meg ugyanaz a cím, mint a többi gyereket, Meghan szerint nem fair, hiszen születésénél fogva joga van a ranghoz. (Mint kiderült, az intézmény Archie miatt változtatott a szokásokon. A párban azonnal felmerült a kérdés, hogy vajon miért?) A legfájóbb pillanatnak mindkét szülő azt titulálta, amikor a születendő kisgyermek bőrszínéről ment a spekuláció. Sem Harry, sem Meghan nem akart részletekbe bocsátkozni, így nem derült fény sem arra, hogy milyen kérdések repkedtek, sem arra, hogy ki volt az, aki emiatt esett nekik.

A média egykor úgy számolt be a kisfiú születésének körülményeiről, hogy Harry és Meghan nem akart családi fotót a közönség előtt. Meghan szerint őket senki nem kérte fel egy fényképre – a párt csak az izgatta, hogy a kisbaba biztonságban legyen.

Ijesztő dolog úgy felajánlani a babádat, hogy tudod, nincsen, aki megvédje.

Meghan szerint azért bosszantó az egész, mert a Nemzetközösség lakosságát jórészt (60-70%) színes bőrű emberek teszik ki.

Színes bőrű kislányként fontosnak tartottam, hogy hozzám hasonló emberekkel találkozzam.

A pár bejelentette, hogy a második, nyáron születendő gyermekük kislány lesz, több babát pedig nem vállalnak.

Öngyilkos akart lenni

Az interjúból kiderült, hogy Meghant annyira megviselte az új élete, hogy úgy érezte, nem bírja tovább. Elmondta, hogy Lady Diana legjobb barátja volt az, akihez ő is segítségért fordult. Ki más érthetné meg a történteket?

Orvoshoz nem fordulhatott, hiszen a Buckingham-palotából nem lehet csak úgy ki-be járkálni. Se útlevél, se kocsikulcs, se jogosítvány – mindent elvettek tőle. Harry szégyellte elismerni és beismerni, hogy a feleségének segítségre van szüksége, ezért nem szólalt fel a családon belül.

2020 elején költöztek Kanadába, ekkor szűnt meg a személyi védelmük. Márciusban Los Angeles felé vették az irányt, ahol egy ideig a médiamogul Tyler Perry szállásolta el és védelmezte őket. Azóta szerencsére saját lakásuk van, és a védelmüket is biztosítják.

Az interjú leglényegesebb pontjaként elmondták, hogy nem hagyták volna el az uralkodói családot, ha nincs rajtuk ez az őrületes nyomás, amitől féltik egymást és a bővülő családjukat. Az, hogy az elég egyoldalúra sikeredett beszélgetés visszhangja milyen lesz, még nem tudni, ám sejthető, hogy jócskán megosztja majd a világot és a palotát. Kérdés, vajon Markle csak színésznőként játszotta a szerepét?

