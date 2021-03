Lebukott a hercegi pár után kémkedő magándetektív

A Byline Investigates nevű, közösségi finanszírozásból működő ügynökség fő profilja, hogy leleplezze a bulvársajtó azon törvénytelen módszereit, amelyekről nem esik szó a mainstream médiában. Az ügynökség jelentésében felmerült a vád, miszerint a The Sun felfogadott egy amerikai nyomozót, aki titkos úton adatokat gyűjtött Meghan Markle-ről, a szüleiről, családtagjairól, üzleti partnereiről, valamint az exférjéről, Trevor Engelsonról is.

A weboldal elárulta, hogy a bulvárlap 2016 októberében szerződtette a magándetektívet, miután kiderült, hogy Meghan már Harry herceggel jár. Lakcímek, telefonszámok, társadalombiztosítási számok, rendszámtáblaadatok – csak néhány példa, hogy miket kutatott ki a nyomozó. (A bulvárlap 2055 dollárról kiállított számlát kapott a szakembertől...)

Nem sokkal az után, hogy a The Sun kézhez kapta a 90 oldalas dokumentumot, máris kiszivárogtatta az első adag szaftos sztorit: Markle üzenetváltásait. 2016 novemberében már Meghan féltestvérével, Samanthával is készült egy interjú a lapban.

A hercegi pár szóvivője a BAZAAR.com-nak úgy fogalmazott, Harry és Meghan nagyon hálásak, amiért végre fény derült a bulvárlap sunyi eljárására.

A herceg és a hercegné úgy érzi, a mai nap mérföldkő a médiában és a társadalomban egyaránt. A vizsgálat eredményeit összegző jelentés azt mutatja, hogy hasonló, személyiségi jogokat sértő gyakorlatok a mai napig folynak, felmérhetetlen és visszafordíthatatlan kárt okozva a családok életében és a kapcsolatokban. A pár hálás azoknak a médiamunkásoknak, akik valóban az érdemi újságírást képviselik. Erre most nagyobb szükség van, mint korábban bármikor.

Lehull a lepel

A hírhedt nyomozó pedig nem más, mint Daniel „Danno” Portley-Hanks, aki a The New York Times beszámolója szerint külsősként dolgozott a jelenleg hackercselekedettel is megvádolt The Sun című lapnak. Portley-Hanks bevallotta, hogy a személyes adatok felkutatásával és átadásával törvényt sértett.

A The Sun küldött nekem egy levelet, amit alá kellett írnom. Az állt benne, hogy semmiféle illegális módszerhez nem szabad folyamodnom. Aztán jöttek a riporterek, és azt mondták, hogy ha dolgozni akarok, folytassam, amit elkezdtem.

Hozzátette, megbánta a tetteit, és hajlandó beszélni a hercegi pár ügyvédeivel annak érdekében, hogy könnyítsen a lelkiismeretén.

A News Group Newspapers, vagyis a The Sun kiadója szerint a nyomozó által aláírt dokumentumban nem kérték a társadalombiztosítási szám kinyomozását, és nem terveztek visszaélni az adatokkal, sőt, a nyomozót sem biztatták törvénysértésre, hiszen a bulvárlap szigorú protokoll szerint működik. Igen ám, csakhogy a korábban News International néven elhíresült kiadó számos botrányba keveredett már az elmúlt három évtizedben, és számos ügyben a mai napig nem született ítélet.

