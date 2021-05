Katalin hercegné könyveket rejtett el Nagy-Britannia közterein

Katalin hercegné, Vilmos herceg felesége közreműködött a Nemzeti Porté Galéria Hold Still című könyvének összeállításában, amely a pandémia fontos pillanatait eleveníti fel a tavalyi évről. 100 portré található benne, az eladott példányokból befolyt összeget pedig jótékony célra fordítják a készítők. Az akcióban 150 kötetet rejtenek el szerte az Egyesült Királyságban, amelyek közül néhányat maga a cambridge-i hercegné dugott el Nagy-Britannia közterein.

A hercegi pár hivatalos Instagram-oldalán videó is látható arról, ahogy a vörösbe öltözött Katalin elhelyez egy könyvet a Kensington-palota közelében.

Aki olyan szerencsés, hogy talál egyet az elrejtett példányokból, nemcsak a fotókat csodálhatja meg, de egy meglepetésben is részül: a hercegné ugyanis minden kötethez mellékelt egy levelet, aminek a sorait most már bárki elolvashatja, egy megtaláló ugyanis megosztotta a Twitteren.

Kedves megtaláló! A Hold Still című könyv egy fotódokumentáció olyan portrékból, amelyek a tavalyi Covid-19 miatti lezárások alatt készültek. A képek olyan kihívásokról mesélnek, amelyeket mind átéltünk, ugyanakkor viszont időnként rendkívüli módon össze is hoztak bennünket. (...) Ha egyszer végeztél a könyvvel, kérlek, add oda valakinek a társaságodból, hogy ő is élvezhesse. A legjobbakat kívánja, Katalin