Bill Gates elismerte, hogy viszonya volt egy alkalmazottjával

Május elején bombaként robbant a hír: Bill Gates válik. Az internetet sorra öntötték el a mémek, hogy ki milyen szöveggel édesgetné magához a világ egyik leggazdagabb emberét. A bejelentés után azonban napvilágot látott néhány mocskos kis titok is a Microsoft atyjának 27 éven tartó házasságáról, így történt ez a minap is.

Gates állítólag azért hagyta ott a Microsoft igazgatótanácsát, mert jóval korábban viszonya volt egy alkalmazottjával, aki erről be is számolt az igazgatóságnak. A meg nem nevezett mérnök 2019-ben egy levélben árulta el, hogy 2000-ben intim viszonya volt Bill Gatesszel. A történtek után követelései voltak a céggel szemben, és változtatásokat akart – mindemellett azt is kérte, hogy a levelet mutassák meg Melinda Gatesnek, ám arról nem tudni, hogy ez megvalósult-e – írja a The Wall Street Journal.

Miután az igazgatóság megkapta a levelet, vizsgálatot indítottak az ügyben, amelynek során széles körű támogatást nyújtottak az alkalmazottnak, aki beszámolt nekik a viszonyról. A nyomozás során többen aggodalmukat fejezték ki, és kijelentették, hogy Bill Gatesnek vissza kellene lépnie a posztjától. Ezzel szemben 2019-ben mégis újraválasztották, hogy aztán három hónappal a kinevezése után önként távozzon a tanács éléről még azelőtt, hogy a nyomozás befejeződött volna. Gates a szóvivőjén keresztül elismerte, hogy

2000-ben valóban volt egy afférja, ami barátsággal végződött.

A céget egyébként 2019 áprilisában egy másik ügyben is elővették. Több női alkalmazott számolt be arról, hogy a Microsoftnál szexuális zaklatás és diszkrimináció áldozatai lettek. A hírek megjelenése után Satya Nadella vezérigazgató bejelentette, hogy a vállalat változtatásokat eszközöl a zaklatással és megkülönböztetéssel kapcsolatos ügyek kezelését illetően. A két incidenst követően Bill Gates magánélete is pletyka tárgyává vált a munkavállalói között, így ez is vezethetett ahhoz, hogy otthagyta az igazgatótanácsot, méghozzá arra hivatkozva, hogy jótékonykodásra szeretné fordítani az idejét.

Az nem derült ki, hogy az incidensek szerepet játszottak-e abban, hogy a Gates házaspár végül a válás mellett döntött. Azt viszont tudni lehet, hogy Melinda Gates már két évvel a válás előtt kapcsolatba lépett egy válóperes ügyvéddel, méghozzá azért, mert a férje, bár jótékonykodási akciók szervezése miatt, de túl sokat találkozgatott az elítélt szexbűnözővel, Jeffrey Epsteinnel. Jócskán megkavarta továbbá a dolgokat az is, hogy kiderült: Bill Gates minden évben legalább egy hosszú hétvégét volt barátnőjének társaságában tölthetett el, Melinda Gates tudtával és beleegyezésével. A Microsoft atyja egyébként „megkérdőjelezhető egyezségnek” nevezte mindezt. Az észak-kaliforniai nyaralót jó pénzért bárki ki is bérelheti, ha a felek épp nem tartózkodnak ott.

(Borítókép: Bill Gates az alapítványáról beszél 2019. november 6-án. Fotó: Michael Cohen / Getty Images Hungary)