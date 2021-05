Bill Gates házasságába került a pedofil Jeffrey Epstein barátsága?

Két évvel ezelőtt, Jeffrey Epstein pedofilbotrányának tetőpontján Bill Gates váratlanul maga is a média érdeklődésének középpontjába került a férfihoz fűződő kapcsolata miatt. Epstein 2019 júliusában már börtönben volt, egy hónappal később pedig holtan találták manhattani cellájában. A sokáig érinthetetlennek hitt üzletember halála összeesküvés-elméletek sorozatát indította el, amelyek a pedofil szexragadozó nagy hatalmú barátait sejtették a háttérben.

Mindenki, aki valaha is kapcsolatban állt Jeffrey Epsteinnel, vagy akár csak egy közös fotón is szerepelt vele,

magyarázkodni kényszerült.

A legismertebbek, így Bill Clinton és Donald Trump volt amerikai elnökök, illetve András herceg mellett Bill Gates is kénytelen volt megszólalni. A Microsoft társalapítójának szóvivője szűkszavú nyilatkozatot adott ki, amely szerint Bill Gates és Jeffrey Epstein többször is tárgyaltak különböző jótékonysági akciók kapcsán, de a világ egyik leggazdagabb embere

megbánta ezeket a találkozókat, és felismerte, hogy hibás döntést hozott, amikor igent mondott a felkérésekre.

Maga Bill Gates a The Wall Street Journalnek adott interjúban, egy hónappal Epstein halála után azt mondta, találkozott a férfival, de „nem álltak üzleti kapcsolatban, és barátok sem voltak”. Tagadta, hogy valaha is részt vett volna Jeffrey Epstein hírhedt partijain, és azt állította, az üzletembertől soha nem érkezett pénz az alapítványaihoz.

Egyvalakit azonban biztosan nem győztek meg a szavai: a feleségét, Melinda Gatest, aki a The Wall Street Journal cikke szerint 2019-ben, két évvel a válás bejelentése előtt már felvette a kapcsolatot a válóperes ügyvédekkel. Döntésének egyetlen oka volt: férje Jeffrey Epsteinhez fűződő viszonya. Erre éppen azokban a napokban került sor, amikor a The New York Times részletes cikket közölt a Microsoft-mogul és az elítélt szexragadozó kapcsolatáról.

Egy nagyon attraktív svéd nő

Gates 2011-ben találkozott először Epsteinnel, akinek az életmódját egy általa írt e-mail szerint „nagyon különlegesnek és érdekesnek” titulálta, ami azonban a szavai szerint nem neki való. Kollégáinak küldött leveléből az is kiderült, hogy a birtokon, ahol együtt töltötte az éjszakát az üzletemberrel, találkozott egy „nagyon attraktív svéd nővel” – valószínűleg Epstein akkori szeretőjével, Eva Andersson-Dubinnal – és annak 15 éves lányával. Az üzenet nyilvánosságra kerülése után szóvivője sietett tisztázni, hogy

Gates egyikükkel sem került kapcsolatba.

A találkozón való részvétel azonban már önmagában is Bill Gates érthetetlen óvatlanságát mutatta. Jeffrey Epstein ugyanis ekkor már elítélt szexbűnöző volt. 2005-ben indult ellene nyomozás, miután egy nő azt állította, hogy 14 éves nevelt lánya 300 dollárt kapott azért, hogy levetkőzzön a milliárdosnak, és megmasszírozza őt. Ezután több áldozat is jelentkezett, akiket állításuk szerint az iskolák előtt környékeztek meg.

A gyanú alapján - bűnszervezetben elkövetett emberkereskedelem szexuálisan kihasznált kiskorúakkal szemben – akár életfogytiglant is kaphatott volna. A hatóságok 36, többségében 14 év körüli lányt azonosítottak az ügyben, Epsteint azonban 2008-ban egy vádalkunak köszönhetően mindössze 18 hónapra ítélték, amiből 13-at kellett leülnie – valójában ennyit sem, ugyanis a büntetés alatt napi 12-16 órát Palm Beach-i villájában tölthetett.

Az utolsó csepp a pohárban

Két évvel az első találkozójuk után, 2013-ban Bill Gates immár a felesége társaságában kereste fel Jeffrey Epsteint az üzletember Upper East Side-i lakosztályában. A források szerint ez lehetett az első töréspont a házasságukban. Melinda Gates ekkor már komolyan aggódott férje és Epstein kapcsolata miatt, bár azt nem tudni, maga is értesült-e azokról a bennfentes információkról, amelyek szerint a férfi elítélése után sem hagyott fel

a pedofil bűncselekményekkel.

A Daily Beats forrásai szerint Melinda Gatest felzaklatta a találkozó, és ettől kezdve többször is kérte a férjét, hogy szakítsa meg kapcsolatát Epsteinnel. Az mindenesetre ugyancsak aggodalomra adhatott okot, hogy a The New York Times cikke szerint ebben az évben egy ízben Bill Gatest a pedofil üzletember magángépe, az úgynevezett „Lolita Express” szállította New Jersey-ből Floridába.

Elvarratlan szálak

Jeffrey Epstein 2019 augusztusában halt meg a cellájában, a hivatalos verzió szerint önkezével vetett véget az életének. Halála 35 nappal azután következett be, hogy letartóztatták szexuális célú, kiskorúak kárára elkövetett emberkereskedelem és bűnszövetkezetben való részvétel vádjával. Pár nappal később a bíró hivatalosan is ejtette az Epstein elleni büntetőügyet a gyanúsított halála miatt.

Az eljárás azonban más szereplőkkel tovább folytatódik, az ügy középpontjában most Ghislaine Maxwell, az üzletember kerítőjének tartott egykori barátnő áll. És persze az olyan lehetséges prominens tanúk, mint András herceg, vagy ha valóra válik a számára legrosszabb forgatókönyv, akár maga Bill Gates is.

