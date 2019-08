Még mindig sok a homályos részlet Epstein halála körül

Jeffrey Epstein amerikai milliárdos befektetőt a hétvégén találták holtan New York-i cellájában, 35 nappal azután, hogy szexuális célú, kiskorúak kárára elkövetett emberkereskedelem és a fenti céllal működtetett bűnszövetkezetben való részvétel vádjával letartóztatták.

Epstein halála után rögtön összeesküvés-elméletek kezdtek el keringeni az interneten, mivel többen úgy vélik, befolyásos ismerősi köréből sokaknak érdekében állt örökre elhallgattatni a milliárdost. Van olyan, amely Donald Trumpot, és olyan is, amely Bill Clintont sejti Epstein halála mögött. Bár a hatóságok szerint öngyilkosság történt, a Clintonról szóló elméletet még Trump is újraosztotta a Twitteren.

Amikor kedden rákérdeztek, hogy miért retweetelte a bejegyzést, azt nyilatkozta, hogy a videó egy „nagyon elismert konzervatív szakértőtől származik” (valójában egy humoristától, aki aktuális hírekről mond véleményt közösségi média felületein), akinek „több mint félmillió követője van”, így szerinte rendben van, hogy megosztotta azt. Amikor azt kérdezték, tényleg hisz-e abban, hogy Clintonék állnak Epstein halála mögött, azt válaszolta, hogy nem tudja.

Az Epstein elleni vádak részletesen A bírósági dokumentumokban foglalt vádak szerint: – Epstein 2002 és 2005 között a New York-i és floridai, Palm Beach-i otthonában

molesztált kiskorú lányokat, akár 14 éveseket.



– Tudta, hogy kiskorúak, mert a lányok szóltak neki.



– Meztelenül, vagy félmeztelenül kellett masszázst adniuk neki. Egy idő után a férfi maszturbálni kezdett, megkérte a lányokat, hogy érjenek hozzá, és ő is hozzáért a lányok nemi szervéhez.



– Volt, hogy ő szervezte le a találkát, máskor az asszisztenseit kérte erre.



– Fizetett a lányoknak a szexért, és azért is, ha azok új lányokat hoztak be a körbe. Így lényegében egy hálózatot épített ki, az áldozatokat napi szinten zaklatta.

Azonban összeesküvés-elméletek nélkül is számos homályos pont van Epstein halála körül. Időközben kiderült, hogy a börtönben, ahol a milliárdost őrizték, több szabálytalanságot is elkövettek. A férfi pár hete már próbálkozott öngyilkossággal, de akkor még sikerült megmenteni az életét. Ezután szigorúbb őrizetet kapott, nehogy újra próbálkozzon, ám ezt a szigorú őrizetet a milliárdos halála előtt néhány nappal felfüggesztették. Ezen kívül a cellában sem tartózkodhatott volna egyedül, és nem lehetett volna nála semmi, amivel öngyilkosságot kísérelhetett volna meg.

Az AP értesülései szerint pedig

AZ EPSTEIN ÖNGYILKOSSÁGA IDEJÉN SZOLGÁLATBAN LÉVŐ BÖRTÖNŐRÖK MEGHAMISÍTOTTÁK JELENTÉSEIKET,

amikben azt állították, hogy félóránként ellenőrizték a milliárdost. Valójában az AP az ügyet közelről ismerő, de meg nem nevezett forrása szerint ez egyáltalán nem történt meg. Sőt, halála előtt órákig rá se nézett senki. A hatóságok most azt vizsgálják, ébren voltak-e egyáltalán az őrök. Ezen szabálytalanságok miatt a börtön igazgatóját kedden áthelyezték, míg két másik tisztségviselőt a vizsgálatok lezárultáig kényszerszabadságra küldtek.

Ráadásul az is kiderült, hogy az óriási munkaerőhiány miatt az Epsteint őrző börtönőröknek extrém túlórákat kellett vállalniuk. A manhattani börtönben volt olyan, aki már sorozatban ötödik napja túlórázott. Ez egyébként arra is rámutatott, hogy a börtönőrhiány az egész Egyesült Államokban problémát jelent,

AZ ŐRÖKNEK RENDSZERESEN KELL HETI 70-80 ÓRÁT DOLGOZNIUK.

Bár egy névtelen tisztviselő az NBC-nek azt nyilatkozta, Epstein lepedőjével fojtotta meg magát, a legutóbbi hivatalos közlemény szerint még nem sikerült megállapítani, hogy pontosan mi okozta a halálát.

Eközben az FBI átkutatta az Epstein tulajdonát képező karib-tengeri Kis St. James-szigetet, és elkezdték a milliárdos esetleges cinkostársainak (például jobbkezének, Ghislaine Maxwellnek) felkutatását is, akik hollétéről egyelőre semmit sem tudni. William Barr, az Egyesült Államok igazságügyi minisztere azt mondta,

a nyomozás folytatódik mindenki ellen, aki Epstein cinkostársa volt. A vele együttműködők egyike sem nyugodhat.

Politikusok diploma nélküli barátja

Epstein 1974-ben hullott ki a New York Egyetemről, hét évvel később viszont már milliárdosok vagyonát kezelte. Legfőbb ügyfele Les Wexner, az Abercormbie & Fitch és a Victoria's Secret tulajdonosa volt. Wexneren kívül azonban hivatalos dokumentumok hiányában semmit sem tudunk a többi ügyfeléről és befektetéseiről. Ennek ellenére Epstein a kilencvenes évekre már országszerte több luxusapartman tulajdonosa volt, 1998-ban pedig megvette a Virgin-szigetekhez tartozó Kis St. James-szigetet.

Epstein floridai háza mindössze két kilométerre található Donald Trump Mar-a-Lagó-i villájától. A befektető legalább két alkalommal járt Trumpnál. Az egyik, 1992-es alkalomról videó is készült, mely a napokban került napvilágra az amerikai NBC csatorna archívumából.

Bár Trump a napokban próbált elhatárolódni Epsteintől, 2002-ben még azt mondta:

Ismerem őt 15 éve, elképesztő fickó, remekül lehet vele szórakozni. Azt mondják róla, szereti a szép nőket, ahogyan én is, főként a fiatalabbakat. Az biztos, hogy Jeffrey élvezi az életet.

Azonban nem Trump az egyetlen amerikai elnök, aki akkoriban jó kapcsolatot ápolt Epsteinnel. Bill Clinton úgy jellemezte szintén 2002-ben:

Epstein rendkívül sikeres üzletember és elismert filantróp, akinek nagy érzéke van a globális piachoz és mély ismeretei vannak a 21. század tudományos folyamatairól...Különösen nagyra értékelem a legutóbbi afrikai utat, és azt a nagylelkű hozzáállást, amellyel a szegénység és az AIDS elleni küzdelemhez viszonyul.

Derült égből pedofilvádak

2005-ben látszólag a semmiből jött a feljelentés Epstein ellen egy nőtől arról, hogy 14 éves nevelt lánya a milliárdosnak vetkőzött és masszázst adott 300 dollárért. Ezután több lány is hasonlóról számolt be a hatóságoknak. A lányokat – akik mind szegényebb sorból származtak, így szükségük volt a pénzre – legtöbbször iskoláik előtt szervezték be.

Ebben az ügyben mutatkozott meg igazán, milyen jó kapcsolatokkal rendelkezik Epstein. Egy vádalkunak köszönhetően

mindössze 18 hónapot kapott, amiből végül csak 13-at kellett leülnie,

annak ellenére, hogy a gyanú olyan komoly volt – bűnszervezetben elkövetett emberkereskedelem szexuálisan kihasznált kiskorúakkal szemben –, amiért jócskán életfogytiglant lehet kapni. Ráadásul a Palm Beach-i börtönből hetente hatszor is kijárhatott munkavégzés címén, így napi 12-16 órát saját luxusvillájában töltött, ahol vendégeket is fogadhatott, köztük nőket is, annak ellenére, hogy felkerült a nyilvántartott szexuális bűnözők állandó listájára.

Azóta újabb részletek is kiderültek. A Miami Herald háromrészes oknyomozó anyagot közölt 2018 végén, amiből többek között megtudhatták az olvasók, hogy több mint száz lány vádolja a milliárdost pedofíliával. Egy Virginia Giuffre (lánykori nevén Virginia Roberts) nevű nő pedig azzal vádolta meg Epsteint, hogy 17 éves korában szexre kényszerítette több befolyásos politikus, vállalkozó mellett András yorki herceggel és Alan Dershowitz-cal is, aki ügyvédként O. J. Simpson 1995-ös és Epstein 2008-as perében is a védelemben dolgozott.

Giuffre szerint a szexhálózat kiépítésében nagy szerepet játszott egy Sarah Kellen nevű nő és Epstein exbarátnője, Ghislaine Maxwell is, aki ellen 2015-ben pert is indított.

A per 2000 oldalnyi hivatalos iratát Epstein halála előtt néhány órával hozták nyilvánosságra.

A nő, Robert Maxwell brit sajtómágnás lánya még a 90-es évek elején ismerkedett meg Epsteinnel, és bár romantikus kapcsolatuk nem tartott sokáig, a férfi haláláig különösen szoros viszonyban maradtak. Vádlói szerint ő volt az, aki a lányokat beszervezte Epsteinnek (és egyesek szerint saját magának is). Kedden egy újabb áldozat, Jennifer Araoz – aki az elsők között vádolta nyilvánosan Epsteint – perelte be őt és a milliárdos másik három beosztottját.

Befolyásos ismerősök

A vádak szerint Epstein nem egyedül „használta" a lányokat, hanem több összejövetelen befolyásos ismerősei rendelkezésére bocsátotta őket. Kérdés, hogy pontosan kik létesítettek szexuális kapcsolatot a lányokkal, és tudtak-e arról, hogy azok kiskorúak. Ezen kívül Epstein kiterjedt ismerősi körében lehettek olyanok is, akik tudtak az esetekről, ám ezt nem jelezték a hatóságoknak.

Epstein ismerősei ráadásul a világelit tagjai, akiket most már csak a sok bizonytalanság miatt is igen kellemetlenül érinthet az ügy.

A milliárdos ismerőseinek körét két, 2015 januárjában a Gawker által publikált dokumentumból ismerjük.

Az egyik egy Fekete Könyvecskének nevezett notesz, melyet Alfredo Rodriguez, Epstein házvezetője szerzett meg. A könyvet – amiben Epstein ismerőseinek elérhetőségei vannak – Rodriguez a Szent Grálhoz hasonlította, melynek nagy szerepe lehet az ügy felgöngyölítésében. A másik pedig Epstein egyik magángépének hajózónaplója, melyben feltüntettek mindenkit, aki 1998 és 2005 között a repülőn utazott. Ez volt az a gép, amivel a lányokat, illetve befolyásos ismerőseit utaztatta Epstein többek között a Kis St. James-szigetre (melyet sokan a Bűn szigetének vagy Pedofil-szigetnek neveznek), ahol aztán a szexuális aktusok történtek.

A két dokumentumban, illetve Epsteinnel közös képeken rengeteg befolyásos személyiség szerepel.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy bármelyiküknek is köze lenne Epstein ügyeihez.

A legismertebbek közé tartozik a már említett két amerikai elnök, Donald Trump és Bill Clinton is. Trumpot – aki állítólag Epsteinen keresztül ismerte meg harmadik feleségét – egy nő 2016-ban azzal vádolta, hogy 13 éves korában (1994-ben) egy manhattani Epstein-partin a későbbi elnök az ágyhoz kötözte és megerőszakolta. Ezt Trump következetesen tagadja. Annyit tudni, hogy legalább egyszer ő is repült Epstein repülőgépén.

Bill Clinton szintén jó kapcsolatot ápolt Epsteinnel. 2002 és 2003 között legalább 11 alkalommal utazott Epstein gépén, amin többször utaztak vele egy időben a hajózónaplóban név nélkül említett nők, legalább egyszer pedig egy pornószínésznő is. Lánya, Chelsea Clinton esküvőjén Ghislaine Maxwell is részt vett. Bár legalább 11 repülésről van írásos feljegyzés (egyesek szerint akár 27 is lehet ez a szám), Clinton mindössze négy utat ismert el, és tagadta azt is, hogy tudott volna az Epstein által elkövetett bűnökről.

Egyéb politikusok és hozzátartozóik Epstein ismerősei közül:

Melania Trump, Donald Trump harmadik felesége

Ivanka Trump, Donald Trump lánya és főtanácsadója

Ivana Trump, Donald Trump első felesége, Ivanka Trump anyja

Chelsea Clinton, Bill Clinton lánya

Tony Blair volt brit miniszterelnök

Andrés Pastrana Arango volt kolumbiai elnök, repült Epsteinnel

Henry Kissinger volt amerikai külügyminiszter

Ted Kennedy szenátor, John és Robert Kennedy öccse

Ethel Kennedy, Robert Kennedy özvegye

John Kerry volt amerikai külügyminiszter

Chuck Schumer, a szenátus demokrata frakciójának vezetője

Steve Bannon, Trump volt főstratégája

Bill Richardson volt új-mexikói kormányzó, Virginia Giuffre vádolja erőszakkal

George Mitchell volt demokrata szenátor, Virginia Giuffre vádolja erőszakkal

Epstein filmipari személyiségekkel is jó kapcsolatot ápolt. Legalább két alkalommal repült vele Kevin Spacey (ebből egyik alkalommal Clintonnal utaztak egy jótékonysági rendezvényre Afrikába), Woody Allen pedig manhattani házában látogatta meg. Mindkettőjüket pedofíliával vádolják (Epsteintől függetlenül).

Egyéb színészek:

Alec Baldwin

Ralph Fiennes

Dustin Hoffman

András yorki herceget és volt feleségét, Sarah Fergusont Ghislaine Maxwell mutatta be Epsteinnek. A herceget Virginia Giuffre – akivel közös képen is szerepelnek – és más lányok is vádolják erőszakkal, melyeket tagadott, ám a képpel kapcsolatban nem szolgált eddig magyarázattal. A yorki herceg – II. Erzsébet királynő harmadik gyereke – a pedofilvádak után is nyilvános barátságot ápolt Epsteinnel. Sarah Fergusonnak 15 ezer fontot utalt Epstein, hogy visszafizethesse tartozásait.

Egyéb előkelőségek:

Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös, a CNN szerint pénzügyi tanácsokat kapott Epsteintől (egy szaúdi hivatalnok ezt tagadta)

Hassanal Bolkiah brunei szultán

Charles Althorp, Diana hercegnő testvére

Stephen Hawking 2006-ban járt a Kis St. James-szigeten 21 elismert tudóssal együtt egy Epstein által finanszírozott konferencia után. A Telegraph szerint Epstein átalakíttatott neki egy tengeralattjárót, hogy a tudós életében először merülhessen.

Egyéb tudósok az ismerősök között:

Gerald Edelman Nobel-díjas biológus

Murray Gell-Mann Nobel-díjas fizikus

Marvin Minsky, a mesterséges intelligencia elismert kutatója, repült Epsteinnel, Virginia Giuffre vádolja erőszakkal

Üzletemberek:

Elon Musk vállalkozó a New York Times szerint az elmúlt évben a Tesla vezéreként Epsteinnel dolgozott (Musk ezt tagadta), illetve kettesben szerepel Ghislaine Maxwellel egy 2014-es képen

Michael Bloomberg üzletember, New York volt polgármestere

Richard Branson vállalkozó

David Koch, a Republikánus Párt legnagyobb támogatóinak számító Koch testvérek egyike

Peter Soros, Soros György unokaöccse

Rupert Murdoch, a Fox-hálozat alapító-tulajdonosa

Bernie Ecclestone, a Forma-1 volt vezetője

Flavio Briatore, a Renault Forma-1 csapatának volt vezetője

Lawrence Stroll, a Racing Point Forma-1 csapatának tulajdonosa

Egyéb hírességek:

Alan Dershowitz ügyvéd, repült Epsteinnel, Virginia Giuffre vádolja erőszakkal

Mick Jagger énekes

Courtney Love énekes, Kurt Cobain özvegye

Bill Cosby pedofília vádjával elítélt humorista

Naomi Campbell szupermodell, járt a Kis St. James-szigeten

Phil Collins énekes

David Copperfield bűvész

Chelsea Handler humorista

Itzhak Perlman hegedűművész

Olivier Picasso, Pablo Picasso unokája

Sophie Dahl, Roald Dahl unokája

Ezen hírességek nagy része még azelőtt került kapcsolatba Epsteinnel, hogy megvádolták volna pedofíliával, akiket pedig erőszakkal vádolnak, mind tagadnak.