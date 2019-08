Az elvileg szigorúan felügyelt Epsteint pont magára hagyták a cellájában, mielőtt öngyilkos lett

Holtan találták egy manhattani börtön elkülönített zárkájában a gyereklányokból szexhálózatot építő Jeffrey Epsteint. A 66 éves amerikai milliárdos öngyilkos lett, felakasztotta magát, holttestét helyi idő szerint szombat reggel fél nyolc környékén találták meg, az FBI pedig nyomozást indított az ügyben, írtuk meg szombat este.

Az, hogy ezt sikerült kiviteleznie mindenképp komoly kérdéseket vetett fel azonnal, hiszen a férfit pár hete már egyszer sebesülten találták a börtönben, félig öntudatlan állapotban. Egyes források szerint Epstein öngyilkossággal próbálkozott, mások meg azt mondják, megrendezte az egészet, hogy öngyilkossági kísérletre, vagy akár támadásra hivatkozva elérje, hogy egy másik börtönbe szállítsák át. Bárhogyan is, de ezután még szigorúbb, állandó megfigyelés alatt tartották, hogy megelőzzék esetleges öngyilkossági kísérletét.

Ehhez képest mégis meghalt Epstein, és a The New York Times friss cikkében azt írja, több hibát, szabálytalanságot is elkövethettek a börtönben. A lap cikke szerint miközben 30 percenként kellett volna ellenőrizniük a cellában a férfi állapotát, a halála estéjén valamiért pont kihagyták ezt a sűrű ellenőrzést. Emellett a milliárdos minden bizonnyal szabálytalanul egyedül lehetett a cellában, mert cellatársát átszállították máshová.

Pár órával Epstein öngyilkossága előtt az ügyben eljáró ügyészi hivatal mintegy kétezer oldalnyi bírósági dokumentumot hozott nyilvánosságra, amiben részletesen írnak a férfi gyerekmolesztálásairól. Ugyanebben a dokumentumban pedig befolyásos politikusok nevei is előkerültek.

Nem is túl meglepő, ahogy a NYT is írja, összeesküvés-elméletek keltek szárnyra arról, hogy Epstein nem is öngyilkos lett, hanem megölték, ám ilyesmikre utaló bizonyítékok nem kerültek elő. Az öngyilkosságát mindenesetre az FBI vizsgálja.

Jeffrey Epsteint egy hónapja, július elején tartóztatták le kiskorúak kárára elkövetett emberkereskedelem és a fenti céllal működtetett bűnszövetkezetben való részvétel vádjával. A bírósági dokumentumokban foglalt vádak szerint

Epstein 2002 és 2005 között a New York City-i és floridai, Palm Beach-i otthonában molesztált kiskorú lányokat, akár 14 éveseket.

Tudta, hogy kiskorúak, mert a lányok szóltak neki.

Meztelenül vagy félmeztelenül kellett masszázst adniuk neki. Egy idő után a férfi maszturbálni kezdett, megkérte a lányokat, hogy érjenek hozzá, és ő is hozzáért a lányok nemi szervéhez.

Volt, hogy ő szervezte le a találkát, máskor az asszisztenseit kérte erre.

Fizetett a lányoknak a szexért, és azért is, ha azok új lányokat hoztak be a körbe. Így lényegében egy hálózatot épített ki, az áldozatokat napi szinten zaklatta.

Bár 77 millió dolláros óvadékot is kifizetett volna, a bíróság nemet mondott. Szerintük ugyanis a férfi veszélyt jelentett a társadalomra, és ezt semmilyen pénz nem válthatja ki. Ha az ellene folyó perben bűnösnek találták volna, akkor a milliárdos akár 45 évet is kaphatott volna. Ő maga végig ártatlannak vallotta magát.

(Borítókép: Eduardo Munoz/Reuters)