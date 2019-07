Kiskorúak szexkereskedelmével tartóztatták le az amerikai milliárdos Jeffrey Epsteint

Kiskorúak szexkereskedelmének vádjával tartóztatta le az FBI az amerikai milliárdos vállalkozót, Donald Trump és Bill Clinton közeli barátját, Jeffrey Epsteint, akinek hétfőn kell megjelennie a bíróság előtt. A vád szerint a férfi több tucatnyi kiskorút (legfeljebb tizennégy-tizenöt éveseket) ugyanolyan módon használt ki: készpénzzel fizetett nekik egy masszázsért, ami gyorsan szexuális zaklatásba fordult át, mindez a férfi előkelő New York-i Upper East Side-on lévő villájában vagy a Palm Beach-i otthonában. Emellett 2002 és 2005 között több tucatnyi kiskorú kereskedelmében vett részt New Yorkban és Floridában, emiatt akár negyvenöt évnyi börtönt is kaphat.

A The Daily Beast szerint Epstein több beosztottja is segédkezett neki abban, hogy megfelelő kiskorú lány áldozatokat találjon, akik közül néhányan végül szintén további sorstársakat szereztek be a férfinak.

A férfi törvénytelen vonzódása a kiskorúakhoz nem újkeletű dolog: több mint egy évtizede lépnek elő a férfi áldozatai a nyilvánosság elé azzal, hogy Epstein megerőszakolta őket, folyamatosan ment az ügyekben a nyomozás, cselekményeiről többször írt a sajtó, mégsem ítélték eddig hosszabb időre börtönre. Epstein ügyvédeinek és nagyhatalmú ismerőseinek segítségével sikerült kijárnia, hogy amikor 2007-ben robbant a hír, hogy kiskorúakat kényszerít szexre, a milliárdosnak szövetségi szinten nem kellett felelnie tetteiért, csak kétrendbeli, kiskorúakkal folytatott szexuális aktus miatt kellett bűnösnek vallania magát Palm Beach-ben, emiatt kellett aztán 13 hónapot ülnie.

Azt is egy Palm Beach-i börtön privát részlegén, ahonnan simán kijárhatott dolgozni irodájába. Az ezt követő házi őrizetet pedig szimpla felügyeletre változtatták, ami azt jelentette, hogy a milliárdos Palm Beach-i otthonából több alkalommal is utazgathatott New York-ba (ahol szintén van saját lakása), valamint a Virgin-szigetekre, a saját privát szigetére. Az egyetlen, amiben ugyanúgy osztozott a börtönviselt pedofilokkal, hogy szabadulása után ő is felkerült a nyilvántartott szexuális bűnözők listájára.

Az ügyet képviselő ügyész most azt mondta:

Ha a mostani vádak igaznak bizonyulnak, az csak azt bizonyítja, hogy Epsteint már tizenkét évvel ezelőtt is meg kellett volna vádolnia a szövetségi ügyészeknek. A pénzével több mint egy évtizednyi időt vehetett magának arra, hogy elkerülje az igazságszolgáltatást, de szerencsére nem örökké.

A 2016-os elnökválasztási kampány alatt egyébként barátját, a jelenlegi elnök Donald Trumpot egy nő azzal vádolta meg, hogy Jeffrey Epstein buliján Trump állítólag az ágyhoz kötözte, megerőszakolta és meg is verte. Mindezt akkor, amikor a nő még csak tizenhárom éves volt.