Most utolérheti a végzet a gyereklányokból szexhálózatot építő milliárdost

A milliárdos Jeffrey Epsteint tizenegy éve olyan befolyásos támogatók segítették, és olyan enyhe büntetéssel úszta meg kiskorú lányok szexuális zaklatását, hogy úgy tűnt: a VIP-ügyfelek vagyonkezeléséből brutálisan meggazdagodott 66 éves férfit igazán soha nem vonják felelősségre.

Vasárnap azonban ismét őrizetbe vették, hétfőn pedig vádat is emeltek Epstein ellen, és ha bűnösnek találják, akkor a milliárdos ezúttal már akár 45 évet is kaphat. Hivatalosan egyrendbeli, szexuális célú, kiskorúak kárára elkövetett emberkereskedelemmel és egyrendbeli, a fenti céllal működtetett bűnszövetkezetben való részvétellel vádolják.

A bírósági dokumentumokban foglalt vádak szerint

Epstein 2002 és 2005 között a New York City-i és floridai, Palm Beach-i otthonában molesztált kiskorú lányokat, akár 14 éveseket.

Tudta, hogy kiskorúak, mert a lányok szóltak neki.

Meztelenül, vagy félmeztelenül kellett masszázst adniuk neki. Egy idő után a férfi maszturbálni kezdett, megkérte a lányokat, hogy érjenek hozzá, és ő is hozzáért a lányok nemi szervéhez.

Volt, hogy ő szervezte le a találkát, máskor az asszisztenseit kérte erre.

Fizetett a lányokak a szexért, és azért is, ha azok új lányokat hoznak be a körbe. Így lényegében egy hálózatot épített ki, az áldozatokat napi szinten zaklatta.

Epstein egy manhattani börtönben van, hétfőn rövid időre jöhetett csak ki onnan, de abban sem volt sok köszönet neki: az óvadéktárgyalása miatt állt bíróság elé, egyébként bilincs nélkül. A nyomozók előzetesen levélben figyelmeztettek minden döntéshozót, hogy óriási a kockázata annak, hogy a férfi elszökik (három útlevele, 15 autója és két magánrepülője van, sokat élt külföldön), vagy megpróbálja a tanúkat, feltételezett áldozatokat befolyásolni. Epstein nem vallotta magát bűnösnek, a tárgyalása csütörtökön folytatódik, addig őrizetben marad.

Nem sokkal a tárgyalás előtt derült ki egyébként, hogy a nyomozók fiatalkorú lányok meztelen fotóinak százait, de lehet, hogy ezreit is lefoglalták a férfi manhattani ingatlanában, és az is nyilvánosságra került, hogy az elmúlt 36 órában több állítólagos áldozat is felvette a kapcsolatot az ügyészséggel, olyanok, akik eddig nem voltak a nyomozók látókörében.

Az ügy azonban sokkal messzebbre érhet a hedge fund-kezelőnél, ha valóban igaz, hogy Epstein

a hálózatát a maga szórakoztatásán túl másoknak is felkínálta, akikről aztán a kiskorú lányokkal töltött idejükről rejtett kamerás felvételeket is készített.

A legismeretlenebb milliárdos

Jeffrey Epstein Brooklynban született, neves középiskolába járt, egyetemi pályafutása azonban diploma nélkül ért véget a New York Egyetemen, ahol matematikát és fizikát tanult. Ennek ellenére alig 20 évesen az elitintézménynek számító Dalton Schoolban tanított. „Olyasféle tanár volt, mint Robin Williams a Holt költők társaságában” – áradozott róla a New York Magazine 2002-es cikke, ahonnan a továbbiakban még jön pár, a későbbi vádak ismeretében zavarba ejtő idézet. (Epstein egyébként egy évvel később majdnem megvette a kéthetilapot, de 55 millió dollárért elhalászták előle.)

Filantrop és bulibáró

A legfontosabb idézet a 2002-es cikkből egyenesen Donald Trumpé, aki akkor még nem tudhatta sem azt, hogy egyszer elnök lesz, sem azt, hogy lesz olyan nő, aki azzal vádolja meg, hogy 13 éves korában áldozata volt Trumpnak, aki állítólag épp Epstein egyik buliján ágyhoz kötötte és megerőszakolta – igaz, a nő végül fenyegetésekre hivatkozva mégsem állt a nyilvánosság elé. Trump mindenesetre 17 éve azt mondta Epsteinről:

„Ismerem őt 15 éve, szörnyű fickó, remekül lehet vele szórakozni. Azt mondják róla, szereti a szép nőket, ahogyan én is, főként a fiatalabbakat.

Trump neve most is előkerül, igaz, érintőlegesen: az igazságügyminisztere/főügyésze, William Barr közölte, hogy távol tarja magát az ügytől (jogilag nem szól bele az eljárásba), mert dolgozott az egyik jogászcégnek, amely Epsteint régen képviselte, igaz, csak az ügy után ment hozzájuk dolgozni.

Az biztos, hogy Jeffrey élvezi az életet.” Igaz, szélesebb baráti körben Epstein állítólag inkább azt híresztelte magáról, hogy nem csak az alkoholt és a drogot, de általában az éjszakai életet is kerüli.

Bár baráti körében tudta Trump mellett Bill Clintont,Kevin Spacey-t is, és állítólag VIP-ügyfelek 15 milliárd dolláros vagyonát kezelte a tőzsdén, mégis, élete első ötven évében nyilvánosan keveset lehetett tudni Epsteinről.

A történet szerint Epstein a Daltonban tanuló egyik elitgyerek apján keresztül jutott el a Wall Street közelébe, amikor a Bear Steemsnek dolgozott, ahol kiemelt ügyfeleknek adott adótanácsokat.

Még nem volt harminc, amikor létrejött saját cége, a J. Epstein & Co., amely egymilliárd dollár feletti ügyfelek vagyonát kezelte.

A céget 1996-ban átnevezte Financial Trust Companyra, és a kedvezőbb adókörnyezet miatt áthelyezte az Amerikai Virgin-szigetekre, ahol egy százhektáros szigetet is vásárolt magának.

„Misztikus Gatsby-szerű figura, szereti, ha gazdagnak hiszik, és igyekszik titokzatosságot teremteni maga körül. Fura az egész” – mondta róla a New York Magazine idézett cikkében egy forrás a Wall Streetről. „Egyszer azt mondta nekem, hogy 300 embert foglalkoztat, és úgy hallottam, hogy Rockefeller-pénzeket is kezel. De lehet, hogy az egész olyan, mint Óz, a nagy varázsló világa, amiben valójában kevesebb van, mint amennyi látszik” – mondta ugyanonnan egy másik névtelen forrás.

Kislányok vs. nagyemberek

Hogy mennyi az annyi, nehéz megítélni, hiszen a kapcsolatok néha felbecsülhetetlen értéket jelenthetnek. „Az emberekbe invesztálok, legyen szó politikáról vagy tudományról” – mondta állítólag baráti körben Epstein. A kapcsolatépítést valóban nem aprózta el:

„Epstein rendkívül sikeres üzletember és elismert filantróp, akinek nagy érzéke van a globális piachoz és mély ismeretei vannak a 21. század tudományos folyamatairól...Különösen nagyra értékelem a legutóbbi afrikai utat, és azt a nagylelkű hozzáállást, amellyel a szegénység és az AIDS elleni küzdelemhez viszonyul” – ezt nem más, mint Bill Clinton mondta róla szóvivőjén keresztül 2002-ben. A volt elnök többször is utazott Epstein magángépén.

Ezzel a háttérrel látszólag a semmiből jött elő 2005-ben a feljelentés Epstein ellen egy nőtől arról, hogy 14 éves nevelt lánya Epsteinnek vetkőzött és masszázst adott 300 dollárért.

Ekkor indult az a 11 hónapos nyomozás, amelyben Epstein megmutatta befolyásának erejét.

„Ez volt a legigazságtalanabbul végződött ügy, amelyet 40 éves pályafutásom alatt láttam” – mondta Palm Beach ma már nyugalmazott rendőrfőnöke. Michael Reiter volt az is, aki végül az FBI-hoz fordult, amikor azt látta, hogy a Barry Krischer vezette Palm Beach-i ügyészség nem lép érdemben az ügyben. „Rendkívül szokatlannal látom az ügy kezelését” – közölte Krischerrel a rendőrfőnök, de az Epsteint feltűnően védő ügyészségi hozzáállás nem változott.

Bár az FBI össze is hozott egy 53 oldalas dokumentumot, amely elég bizonyítékot nyújthatott volna egy Epstein elleni vádemeléshez, a dél-floridai körzet szövetségi főügyésze, Alexander Acosta – aki jelenleg Trump munkaügyi minisztere –, meglepően nagyvonalú alkut kötött:

Epstein ügyét nem vizsgálják szövetségi szinten, cserébe két prostitúciós vádpontban bűnösnek vallja magát, amiért 18 hónap börtönt kap.

„Acosta és Epstein ügyvédjei között oda-vissza mentek az iratok, hasonlót soha nem láttam” – mondta Mike Fisten magánnyomozó, nyugalmazott rendőr Miamiből. Acosta egyelőre nem válaszolt a sajtónak arra, mi okból kötöttek ilyen megállapodást egy olyan emberrel, akivel szemben a gyanú olyan komoly volt – bűnszervezetben elkövetett emberkereskedelem szexuálisan kihasznált kiskorúakkal szemben –, amiért jócskán életfogytiglant lehet kapni.

A CNN úgy értesült, hogy Acosta akkori szerepét belső vizsgálat keretében nézik át a kormányzaton belül.

Ehhez képest a börtön sem volt egészen börtön: Epsteinnek a privát részleg jutott a Palm Beach-i börtönben, ahonnan hetente hatszor ki is járhatott munkavégzés címén, így napi 12-16 órát saját luxusvillájában töltött, ahol vendégeket is fogadhatott, köztük nőket is.

Ráadásul végül csupán 13 hónapot kellett leülnie és a házi őrizetet is szimpla felügyeletre változtatták, ami azt jelentette, hogy a milliárdos Palm Beach-i otthonából több alkalommal is utazgathatott New Yorkba valamint a Virgin-szigetekre, a saját privát szigetére. Az egyetlen, amiben ugyanúgy osztozott a börtönviselt pedofilokkal, hogy az ítélettel 2008-tól ő is felkerült a nyilvántartott szexuális bűnözők állandó listájára.

„Az ítélet egy vicc volt, a próbaidő még nagyobb vicc, mindenki arcul csapása” – mondta Fisten. Az arcul csapás már eleve megtörtént azzal, hogy az áldozatokat nem is értesítették, ők csak a sajtóból tudhatták meg Epstein enyhe ítéletét.

„Volt egy olyan érzésem, hogy a kormány és Epstein ügyvédjei közösen dolgoznak az áldozatok ellen. Ez egy olyan konteónak hangzik, amelyben én sem akartam hinni” – mondta Edwards. Az áldozatok ügyvédje mindent megtett azért, hogy az áldozatok bíróságon is elmondhassák, mi történt velük. Rágalmazásért tavaly ősszel beperelte Epsteint, akinek volt olyan nyilatkozata, amely az ügyvéd reputációjának megsértéseként volt értelmezhető.

Edwards célja ezzel az volt, hogy így adjon teret a bíróságon az áldozatoknak, akik közül hárman meg is jelentek volna.

Epstein azonban az utolsó pillanatban bocsánatot kért, így elkerülte a polgári pert és az áldozatok meghallgatását.

A most harmincas éveikben járó nők jellemzően hátrányos helyzetű családokból jöttek. „Egy tizennégy éves lánynak kétszáz dollár nagy pénz” – emlékezett vissza az ennyi idősen kihasznált Jena-Lisa Jones. Ő egyike volt annak az akár 60 fiatalkorúnak, akiket masszázsra szerveztek be Epsteinnek.

Az egymást nem is feltétlenül ismerő lányok története egybevágott a szobáról, ahol a gyakran szexuális bántalmazásba forduló masszázs zajlott, amiért 200 vagy akár 1000 dollárt is fizetett Epstein.

Hogy kerülhetett újra elő az ügy?

Túl sokan vagyunk ahhoz, hogy úgy tegyenek, mintha nem lennénk – mondta a Miami Herald oknyomozó sorozatában a ma már 35 éves Virginia Roberts, aki 16 évesen került Epstein hálójába.

A hálózat egyszerűen bővült, a beszervező lányok fejpénzt kaptak az újabb lányokért, a piramis azonban sokkal kiterjedtebb is lehet. Epstein New York-i, új-mexikói és Virgin-szigetek-i otthonában is szervezhetett partikat. „Szexuális gyerekrabszolgák százairól beszélünk, sokan Kelet-Európából kerültek oda” – mondta Fisten.

Az ügy továbbviteléhez mégsem volt szükség a beperelt Edwards polgári viszontperére, mert a 11 éve meghozott ítélet ellenére mégis mód volt arra, hogy az akkori ügy újra előkerüljön.

A floridai ügyésszel kötött megállapodás arról, hogy szövetségi szinten nem vizsgálható az ügy – és lényegében nem vizsgálható a beszervezők ügye sem – csak a Floridában elkövetett bűncselekményekre vonatkozott.

Mivel azonban a gyanú szerint akkor Epstein számos más, Floridán kívüli ingatlanában is fogadta a kiskorúakat, nem kaphatja meg az egyébként is vitatott védelmet

– magyarázta a helyzetet az NBC News.

Ám van egy súlyosabb érv is, ami miatt a floridai ügyek sem maradnak ki: a 2008-as egyezség ugyanis nemcsak erkölcsileg, hanem jogilag is ingatag lábakon állt. Már szövetségi nyomozás volt folyamatban, amelynek sértettjei kiskorúak voltak. Februárban már kimondta a floridai bíróság, hogy a döntés törvényellenes volt.

Így már jóval fenyegetőbb árnyékként vetül Epstein fölé a több évtizedes büntetés lehetősége. Az ügy azonban még messze nem lefutott. Az elmondások szerint a férfi rengeteg felvételt készített – a 2005-ben indult nyomozás ezekhez nem jutott hozzá, mert Epsteinnek bőven lehetett ideje azok elrejtésére –, és ha azokon nemcsak ő van, hanem sok VIP is, akkor a történetben még rengeteg váratlan fordulat jöhet. A sajtó például II. Erzsébet királynő második fiát, András yorki herceget is hírbe hozta, de a lista sokkal hosszabb lehet.