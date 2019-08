AP: Nem ellenőrizték Epsteint a cellájában

Az AP hírügynökség azt írja, a Jeffrey Epstein öngyilkossága idején szolgálatban lévő börtönőrök meghamisították jelentéseiket. A két őrt fel is függesztették a hírügynökség szerint, miután jelentéseikben azt állították, hogy félóránként ellenőrizték Epsteint, de valójában az AP az ügyet közelről ismerő, de meg nem nevezett forrása szerint ez egyáltalán nem történt meg. Sőt, halála előtt órákig rá se nézett senki. Korábban a New York Times is ezt írta.

Az emberkereskedelemmel és kiskorúak megrontásával vádolt milliárdos Jeffrey Epsteint szombatra virradóra találták eszméletlenül a cellájában, azonnal kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni.

Serene Gregg, az amerikai kormánytisztviselői szakszervezet helyi kirendeltésének vezetője a Washington Postnak azt mondta, hogy az egyik - elvileg Jeffrey Epstein védelmére kirendelt - férfi, nem is börtönőr volt, csak egy beugrós helyettesítő.

Kedden a manhattani börtön igazgatóját is áthelyezték, miután kiderült, hogy a börtönben komoly szabálytalanságok történtek – írja az MTI.

William Barr igazságügyi miniszter már szombaton vizsgálatot ígért, és a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) meg is kezdte a nyomozást, a szövetségi nyomozók a hét végén az amerikai Virgin-szigetekhez tartozó Kis St. James-szigeten – Epstein saját szigetén – voltak, ahol átkutatták a milliárdos birtokát, ahol szexpartikat rendezett. Barr azt is mondta, hogy "a nyomozás folytatódik mindenki ellen, aki Epstein cinkostársa volt. A vele együttműködők egyike sem nyugodhat."