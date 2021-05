Továbbra sem tudja megbocsájtani a kövérséget az ország fitneszguruja. Schobert Norbert most a családjával összefogásban készített egy aerobikvideót, hogy megmozgassa a túlsúlyos embereket, akik szerinte nemcsak maguknak ártanak, hanem mások egészségét is veszélyeztetik.

Schobert Norbert családjával forgatott retró hangulatú videót, a fitnesszguru azt mondja, jó cél vezérelte, ezért nem igazán foglalkoztatja, milyen lesz a fogadtatása. A kilencvenes évek vibráló színein és vicces zenéin biztosan lesz, aki meghökken, és olyan is, aki rajong ezért a stílusért. Schobert Norbert az Index stábjának mesélt arról premier előtti megszólalásában, mi motiválta abban, hogy az üzleti életből sok év után visszatérjen a színpadra, és tornacuccba bújva, szeretteivel közösen mutasson néhány hatékony aerobikgyakorlatot.

„Azért nagyon közel állunk a kilencvenes évekhez, egyrészről azért, mert imádják a Zsigulit” – állapította meg, hozzátéve: annak idején ezekre a zenékre ropva kilókat izzadtak le, azaz sporttevékenység volt a diszkó. Szerette volna tehát bekapcsolni az időgépet, arra gondolván, ha már egyszer ′97-ben ezzel a tornával, lendülettel és stílussal fel tudta robbantani az országot, ami aztán 13-14 évig ki is tartott, talán most is sikerül. Hiszen:

Attól, hogy el tudom igazgatni a cégemet, én ugyanaz a csávó vagyok, aki régen voltam

– jelentette ki Schobert Norbert, hozzátéve, csak egy két ország van, ahol nem engedik lejátszani a filmjét, ezek Irak és Bejrút.

Schobert Norbert: Egy nagy, kövér országból nem fogsz kikapkodni Ronaldókat

A gyerekei maguk mesélték el, mit szóltak ahhoz, hogy apjukkal közös videóban szerepelnek majd. Norbi elmondása szerint teljesen oké volt az ötlet, Lara ennél valamivel konkrétabban fogalmazott:

Amikor bejelentette, úgy voltam ezzel az egésszel, akármilyen hülyeség, én belemegyek, mert annak mindig jó vége lesz

– magyarázta a lány, majd egy kérdésre azt is elárulta, hogy a Schobert név miatt sokáig megkülönböztették, de most már megtanult ezzel együtt élni. Egyébként is azt gondolja, a rosszindulatú emberek is azért találják meg, mert felnéznek rá. Norbi ehhez annyit tett hozzá, hogy őt az ilyesmik egyáltalán nem érdeklik, csak a saját dolgaival foglalkozik.

A nemrég nagy port kavaró „csimpánzcsöcs” kifejezés sem maradt ki a sorból, amit Schobert Norbert először saját magán fedezett fel. A fitneszguru azt mondja, a szívműtétje után nem foglalkozott a hízással, hiszen a legfontosabb az volt, hogy életben van.

„Kényeztettem magamat” – jelentette ki, megmagyarázva ezzel, hogyan sikerült meghíznia. Később egy fotót nézegetve eszmélt rá arra, hogy ennek már igen látványos az eredménye.

Akkor mondtam magamra, hogy ki ez a csimpánzcsöcsű, zsírhasú tokagép? Ott elkattantam, és újra elkezdtem a saját táplálkozási szabályaimat betartani.

Hogy mennyire lesz sikeres Schobert Norbert nagy visszatérése, azon nem izgul a fitneszguru. Szerinte ezt majd a közönség dönti el, és a gyerekei, akik, úgy gondolja, előbb-utóbb érezni fogják, hogy valamibe beleszülettek, amiért ő nagyon keményen megdolgozott, és „azt nem lehet azokkal a kopogásokkal elengedni, amikor dobálják a koporsóba a földet”. Norbi és Lara egyébként, ha cikinek is érzi, amikor az apjuk időnként a nagy megmondásaival címlapokra kerül, úgy gondolják, minden esetben igaza van. „Apa nem azért mondja ezeket a dolgokat, mert ő rosszat akar az embereknek. Egyszerűen neki ilyen a stílusa, csak nyersen fogalmazza meg” – magyarázta Lara.

Amikor azt mondtam, hogy döngő léptek, amiben semmilyen sértő szó nincsen, akkor a világsajtó foglalkozott velem

– jelentette ki büszkén Schobert Norbert, hozzátéve, szerinte ez nem testszégyenítés. „Az a testszégyenítés, amikor olyan dolgot gúnyolunk ki, amin nem tudunk változtatni. Ha azt mondjuk valakire, hogy alacsony, az testszégyenítés. Ha azt mondjuk, hogy kövér, az csak egy állapot. Az olyan, mintha azt mondanánk, fürödjél meg.” Azt is kijelentette, mindegy, hogy kit mivel fog meg, neki az a célja, hogy felébressze az embereket.

Elfogadni a kövérséget olyan, mintha az onkológus azt mondaná, hogy fogadd el, a daganat a barátod. Mintha nem tudnánk a rákkal küzdeni, és az Instagramon divat lenne szép nagy nyaki tumorokat posztolni

– közölte, nyomatékosítva:

Én rocker vagyok, én nem fosok! beleállok és megcsinálom!

Azt is kiemelte, hogy a társadalomban szerinte irgalmatlan összegeket vesz ki az elhízás a közpénzből. A több millió túlsúlyos embernek a gyógyszere, az összes antidepresszánsa, az inzulinja ezermilliárdokat jelent. Szerinte ha mindez a költségvetésben maradna, és egészségesebben, ám olcsóbban élnénk, akkor – ahogy ő fogalmazott – „nem kellene a Facebookon kuncsorogni 200 milliós SMA-oltásokra szerencsétlen gyerekeknek”.

Schobert Norbert úgy gondolja, amikor 20 kiló fölösleg van rajtunk, eszünkbe kell jutnia, hogy emiatt nem kapnak csontvelő-átültetést rákos gyerekek. „Azért mert én megzabálom a hasábburgonyát meg a hamburgert, és tojok az egészségemre, ezáltal nemcsak az enyémre tojok, hanem az egész társadalom haldokló gyerekeire is tojok” – magyarázta, hozzátéve: „Nem lehet azt hagyni, hogy Magyarország itt tartson, ahol tart. Mert az, hogy Európa és az OECD-országok legkövérebb országa vagyunk, hát ez durva! A világon a negyedik helyen.”

Képzeld el, ha fociban tartanánk itt, akkor Viktor milyen boldog lenne! Egy nagy, kövér országból nem fogsz kikapkodni Ronaldókat. Azt csak a brazil nyomornegyedekből

– mondta, megjegyezve, ezzel arra céloz, hogy nekik nincs „kajájuk”, amitől ugye meghízhatnának. A mozgáshiányra utalva azt is kiemelte, hogy a gyerekek ma nem fociznak, hanem Playstationön UEFA-znak.

Norbi félórás videóját, amelyben legkisebb fia, Zalán kivételével mindenki részt vesz a családból, itt tudja megtekinteni, az elsők közt a premier napján.

(Borítókép: Gombkötő Emma / Index)