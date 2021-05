Nemcsak Dianát, Michael Jacksont is tönkretette

Forrnak az indulatok világszerte, mióta kiderült, hogy a BBC egykori riportere hogyan manipulálta a néha Diana hercegnét egy mindent kiteregető interjú miatt. Martin Bashirnak viszont, nagyon úgy tűnik, hogy nemcsak ezzel kell szembenéznie, hanem Michael Jackson rajongóival is.

Bashir 1986-tól dolgozott a BBC-nek szabadúszó sportriporterként. Nevét akkor ismerte meg a világ, miután 1995-ben Diana hercegné neki mesélte el magánélete legnyomasztóbb titkait. A híres interjú után alig négy évvel már az Egyesült Államokban dolgozott az ITV-nek. Egy interjúsorozatra készült a legendás Michael Jacksonnal.

Utazás Neverlandbe

Nyolc hónapon át követte az énekest szinte mindenhova: koncertek, családi pillanatok, hotelszobák – nem volt tabutéma Bashir előtt, mindenről szó esett a Living with Micheal Jackson című dokumentumfilmben. Ahogy a hercegné, úgy Jackson is megnyílt a legmélyebb titkairól. Mesélt erőszakos apjáról, akire semmiképpen nem akart hasonlítani, így saját gyerekeire egyszer sem emelt kezet. Ekkor még tagadta, hogy valaha is plasztikai műtéte lett volna, vagy fehéríttette a bőrét.

A riporter és alanya között egy idő után olyan bensőséges kapcsolat alakult ki, hogy Jackson a két gyermekét, Prince-t és Parist is bemutatta neki.

2003 januárjában Miamiba utazott egy utolsó interjúra, ahol már készült a gyerekeket érintő kérdésekre. Egy korábbi beszélgetésben Jackson úgy beszélt a gyerekekről, mint legnagyobb inspirációiról. Az énekes ekkor már elismerte a műtéti beavatkozásokat, amelyeket Bashir a gyerekkora és az apjával kialakított kapcsolata rovására írt.

A brit riporter szükségét érezte, hogy rákérdezzen az aktuális magánéletére, hisz a gyermekeivel már találkozott, de az édesanyjukkal nem. Ekkor derült ki, hogy Jackson korábban Deborah Rowe bőrgyógyászasszisztenssel volt házas, mindössze három évig.

Ajándékként szülte nekem Prince-t és Parist, jegyzi meg.

Blanketet, legkisebb fiát már béranya hordta ki. Elmondta, hogy soha nem tiltotta a gyermekeinek, hogy más felnőttel aludjanak egy ágyban, ahogy neki is természetes volt a családtagok és a barátai gyermekeivel együtt aludni.

A filmet követően állandó szereplője lett Jackson a gyermekmolesztálási ügyeknek a kaliforniai bíróságon.

A kábítószerek már nem csak mankók voltak

Az interjúsorozatot követően nem volt felhőtlenül boldog Jackson. Úgy vélte, Bashir manipulálta a felvételeket, hisz arról egy kockát nem mutattak be, amikor a riporter pozitív dolgokat mond neki a kamerák előtt. Végül az énekes és operatőre közzétettek egy videót, amiben Bashir a forgatások alatt bókol Jacksonnak a Neverlanden végzett munkája miatt. 2009-ben, Michael Jackson halála után az énekes egykori menedzsere, Dieter Wiesner így emlékezett vissza ezekre a pillanatokra:

Megtörte őt. Hosszú időt vett igénybe, mire meghalt, de ez azon az éjszakán kezdődött el. Korábban a kábítószerek csupán mankók voltak, de ezután már szükségessé váltak számára.

Martin Bashir maga is adott magyarázatot a filmjére az ABC-nek az énekes halálát követően.

Sajnos amikor elkészítettem a dokumentumfilmet, egy kis részben szóba kerültek azok a dolgok, amik rá és a gyermekekkel való kapcsolatára vonatkoztak. Az igazság az, hogy soha nem követett el bűncselekményt. Soha nem láttam, hogy bármi rosszat tett volna. Még akkor sem, ha az élete egy kicsit unortodox volt, nem hiszem, hogy amit tett, az bűncselekmény lett volna.

Vizsgálatot követelnek a rajongók

A Telegraph beszámolója szerint Jackson rajongói is vizsgálatot követelnek a film miatt, hogy kiderüljön, mi is történt igazából abban a nyolc hónapban, amíg forgattak.

Bashir azóta visszavonult a tévézéstől. Korábban agydaganatot diagnosztizáltak nála, majd tavaly ő is elkapta a koronavírust, 2021 elején pedig szívproblémái miatt kellett kezelni.

(Borítókép: Martin Bashir. Fotó: Peter Kramer / NBCU Photo Bank / NBCUniversal / Getty Images)