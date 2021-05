Bosszankodik a drogozással gyanúsított Eurovízió-győztes énekes

Az Eurovíziót szervező European Broadcasting Union (EBU) közleményben reagált a dalfesztivál győztese körül kirobbant ügyre. Ahogy korábban az Index is megírta, az olasz Måneskin rockzenekar énekese, Damiano David az eredményhirdetés előtt félreérthető mozdulatot tett, amit rögzítettek a kamerák. Az énekes az asztalra hajolt, ami alapján sokan azt feltételezték, hogy kokaint szívhatott. A felvétel vírusként terjedt az interneten, majd egy sajtótájékoztatón Damiano meg is kapta a kérdést, hogy valóban drog van-e az ügyben, vagy egészen más miatt borult az asztalra. Az énekes és a zenekar határozottan cáfolta, hogy kokainnal élnének.

Nem használok drogokat, kérem, ne mondják ezt

– csattant fel a 22 éves Damiano, azzal magyarázva a mozdulatait, hogy a mellette ülő társa a lábával összetört egy poharat, és épp azt próbálta valahogy eltakarítani. A zenekar később az Insta-sztorijában reagált a történtekre. Azt írták, sokkolta őket a feltételezés, és hangsúlyozták, hogy mindig is drogellenesek voltak, nem használnak kokaint. Ha kell, akár drogtesztnek is alávetik magukat, mert nincs semmi rejtegetnivalójuk.

Az EBU a történtek után kiadott közleményében azt írja, Damiano önként jelentkezett, hogy teszteljék, ám ezt ott helyben nem sikerült megszervezniük. Az énekes ezért a hazaérkezése után végezteti el a vizsgálatot. Azt is megerősítették, hogy a „Zöld Szobában”, ahol a félreérthető felvételt rögzítették, találtak törött poharat. Mindezek után a zenekar ma reggel élőben jelentkezett be Rómából a BBC Breakfast című műsorban, ahol Damiano elmondta, borzasztóan bántják a történtek, és az ilyen dolgokat felháborítónak tartja.

Fiatal srácok vagyunk, hatalmas szenvedéllyel a zene iránt, és ez most beárnyékolja a győzelmünket

– panaszkodott az énekes. Zenésztársa, Victoria De Angelis hozzátette, nagyon felbosszantotta őket ez az egész, hiszen csak a zenéjüket és a pozitív üzeneteiket próbálják terjeszteni, soha nem használtak drogokat, és nem akarnak a kábítószerhez köthető üzeneteket népszerűsíteni. Damiano a műsorvezető kérdésére megerősítette, még ma megcsináltatja a drogtesztet, amire az interjú időpontjához képest két órán belül kerül sor.

Az olasz Måneskin zenekar 2017-ben tűnt fel a hazájukban megrendezett X-Faktor tehetségkutatón – írja a The Sun. Az élvonalban végző banda később több toplistás dallal is előrukkolt, néhány nappal ezelőtt pedig az Eurovíziós Dalfesztivál győztesei lettek, amit egy év kihagyás után 65. alkalommal rendeztek meg, ezúttal a rotterdami Ahoy Arénában. A győzelem után a rockzenekar azt reméli, végre betörhetnek a nemzetközi piacra, amihez a hírnevet most sikerült is megszerezniük, jó értelemben a dalverseny győzteseként, nem annyira jó értelemben pedig a kirobbant botrány miatt, amiből akár előnyösen is kijöhetnek,

feltéve, ha negatív lesz Damiano drogtesztje, amire vállalkozott.

A Måneskin sikere előtt Olaszország kétszer nyert az Eurovíziós Dalfesztiválon. 1964-ben Gigliola Cinquetti a „Non ho l'età (per amarti)” című számmal, 1990-ben pedig Toto Cutugno az „Insieme: 1992” című dallal győzedelmeskedett. Az idei versenyen Magyarország nem indult, és a közvetítési jogokat birtokló közszolgálati csatorna nem is sugározta a műsort. A Maneskin csapata egyébként a „Zitti e buoni” című nótával állt színpadra, amit az anyanyelvükön adtak elő.

Íme a produkció:

Ez pedig a felvétel, ami miatt most támadások érik a zenekart:

(Borítókép: Damiano David. Fotó: Vyacheslav Prokofyev / TASS / Getty Images)