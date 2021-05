Először érzi jól magát a testében a híres transznemű színész

2020 valószínűleg minden ember számára sorsdöntő volt. A sokak által alig várt kerek év életünk egyik legrosszabbja lett a váratlanul berobbanó koronavírus-járvány miatt: rengetegen veszítették el a szeretteiket, a munkájukat és szigetelődtek el a külvilágtól úgy, hogy még mindig viccelődünk azzal, hogy minden erőnkre szükség van a szociális életünk újraélesztéséhez. Hasonló tapasztalásokat gyűjthetett Elliot Page is, ehhez azonban társult valami nagyon pozitív is – a színész megismerte saját magát.

A 34 éves Elliot Ellen Philpotts-Page-ként született Kanadában, és a kilencvenes évek végén futott be. Azóta tulajdonképpen töretlen a karrierje, sokáig korunk egyik legkeresettebb színésznőjeként tartották számon. Szerepelt többek között a Juno és az Eredet című filmekben, illetve Az Esernyő Akadémiában is, amelynek hamarosan új évada érkezik. Amíg azonban az emberek zöme csak a sikert és a díjak tengerét látta, Page inkább szenvedett az évek alatt.

A transznemű színész karrierje ragyogott, ő azonban, a zárt ajtók mögött, depresszióval és szorongással küzdött, hiszen már gyermekkora óta tudta, hogy nem érzi magát kényelmesen a saját bőrében. Évtizedeken át nyomta el ezeket a gondolatokat, leszbikusként aposztrofálva magát. 2017-ben ő maga mutatta be követőinek Emma Portner nevű barátnőjét, akivel egy évvel később titokban össze is házasodtak. Szerelmük 2020 nyarán ért véget, ekkor bejelentették, hogy külön utakon, de barátként folytatják. Hivatalosan a színész nagy bejelentését követő második hónapban váltak el, Portner ekkor is támogatásáról biztosította volt párját.

Page szenvedéseinek végül meglepő módon a pandémia vetett véget. Ekkor ugyanis annyi időt töltött egyedül, hogy végül rendezni tudta saját magával, mi bántja olyan hosszú ideje. Rájött, hogy bár női testbe született, lélekben férfi, azaz transznemű.

Rengeteg időm volt magamra, olyan dolgokra tudtam koncentrálni, amelyeket szerintem sok szempontból, öntudatlanul kerültem. Végül elengedtem a szégyent és a kényelmetlenséget, átadtam magam a transzneműségnek, így most már teljes egészében azzá válhattam, aki valójában vagyok

– mondta Elliot a Time magazinnak adott interjújában, hozzátéve, hogy olyan transz ikonok inspirálták, mint Janet Mock vagy Laverne Cox, akik úgy is képesek voltak megállni a helyüket Hollywoodban, hogy vállalták saját magukat. A színész történetének fontosságát az is mutatja, hogy a Time az ő esetében szentelt először címlapot transznemű férfinak. A magazin borítóképét ugyancsak egy transznemű férfi készítette, aki nem is mulasztotta el megosztani a világgal, hogy a szóban forgó fotózás igazi álommunka volt számára.

Hálás vagyok, megtisztelve érzem magam és büszke vagyok arra, hogy transznemű vagyok. Köszönöm, Elliot

– írta posztjában Wynne Neilly fényképész.

Az interjú során Page többek között elárulta, hogy az átalakulásához műtét is társult, leoperáltatta ugyanis a melleit. Arról, hogy tervez-e egyéb beavatkozásokat, egyelőre nem beszélt, legfrissebb fotója alapján viszont nem kérdés, hogy az edzésre nem sajnálja sem az időt, sem az energiát.

A színész úgy emlékezett meg a pillanatról, mint első fürdőzéséről transzneműként. A kommentkszekcióban rengeteg biztató üzenet csalhat mosolyt az arcára, többek között Nina Dobrev, a Vámpírnaplók sztárja sem fukarkodott a kedves szavakkal.

Ami persze a két lábbal a földön járás kategóriáját illeti, Page nem lepődött meg azon, hogy a bejelentés után nem csak pozitív üzenetek árasztották el a virtuális postaládáját. Számtalan gyűlölködő és transzfób hozzászóló érezte úgy, hogy meg kell mondania a véleményét a színésznek, őt azonban mindenért kárpótolja az, hogy végre olyan testben élhet, ahol a lelke is otthon érzi magát.

Kiszállva a zuhanyból, törölközővel a derekamon belenézek a tükörbe, és úgy vagyok vele, hogy hát itt vagyok... Életemben először kényelmesen érzem magam a saját testemben

– mondta könnyekkel küzdve az Oprah Winfrey-nek adott interjúban.

2020 egyébként nem csak Elliot Page számára volt fontos időszak önazonosság terén. Év elején ugyanis, még a színész bejelentése előtt, az egyik legrégebb óta tevékenykedő YouTube-guru is bevallotta, hogy transznemű.

Nikkie de Jagert a legtöbben NikkieTutorials néven ismerhetik, ezen a néven működteti ugyanis smink- és szépségápolás-tematikájú YouTube-csatornáját. A 25 éves holland szépségguru teljesen váratlanul árulta el, hogy 14 éves korában kapta meg első hormonkezelését, nem sokkal később pedig teljes nemi helyreállító műtéten esett át. Mivel már a serdülőkora elején belevágott a hormonterápiába, Nikkie arcán semmilyen jele nincs annak, hogy valaha is fiúként élt volna, a kezelést amiatt kezdték akkor, amikor, mert már nagyon magas volt a többiekhez képest. A youtuber elmondta, hogy régóta szerette volna megosztani a történetét, de mindig falakba ütközött. Végül többek között az is megerősítette abban, hogy beszéljen, hogy néhányan, akik ismerték a múltját, zsarolni kezdték, hogy jó pénzért eladják a történetét. A tervük nem jött be, Nikkie ugyanis önként beszélt, amit nem is kellett megbánnia – azóta is az egyik legnépszerűbb szépségguru a platformon, közel 14 millió feliratkozóval és ennél is több Instagram-követővel.

(Borítókép: Elliot Page a torontói IMDb Stúdióban 2019. szeptember 7-én. Fotó: Rich Polk / Getty Images Hungary)