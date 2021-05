Úgy tűnik, hogy Jennifer Lopez a szakítása után valóban régi szerelmével vigasztalódik. A paparazzók már le is fotózták őket, és azt rebesgetik, hogy mostanra egy házat is kibéreltek. De honnan indult, miért ért véget és mi az oka annak, hogy az énekesnő ismét együtt lóg Ben Affleckkel?

Sokszor mondják, hogy újramelegítve csak a töltött káposzta jó – de legalább ennyi pár rá is cáfol az állításra. A jelek szerint így van ez Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolatát nézve is. De hogyan jutottak idáig?

A színészek 2001-ben találkoztak először a Gengszter románc című film forgatásán. A film hatalmasat bukott, a főszereplőkre viszont felfigyelt a világ, és ők is egymásra.

Ebben az időben Jennifer Lopez éppen a második férjét fogyasztotta, házasságuk alig három év alatt zátonyra is futott, így semmi akadálya nem volt annak, hogy az akkor harmincéves Ben Affleck mellett horgonyozzon le. 2016-ban egyébként a People magazinnak adott interjújában reflektált erre az időszakra, mondván:

Nem próbálkoztunk azzal, hogy nyilvánosan éljük meg a kapcsolatunkat. Egyszerűen csak összejöttünk, éppen akkor, amikor a bulvárlapok megszülettek. Istenem, mekkora nyomás volt rajtunk!

Nyomás ide vagy oda, a pár hamar hozzászokott a paparazzók közelségéhez, és mindenki tudta, hogy együtt vannak. Bár Jennifer és Cris Judd hivatalosan csak 2003-ban váltak el, Ben Affleck már 2002-ben feltűnt az énekesnő ikonikus Jenny from the Block című dalának videoklipjében – és bizony ott sem csak egymás arcát cirógatták.

Ugyanebben az évben megerősítették az eljegyzésüket. A színész egy 2,5 millió dolláros rózsaszín gyémántgyűrűvel kérte meg szíve hölgye kezét, aki boldogan mondott igent – írta meg a Harper's Bazaar.

Együtt forgattak az Apja lánya című filmhez is. Az énekesnő Ben Affleck halott feleségét alakította a 2004-ben megjelent romantikus drámában, a műfaj pedig kettejük nagy napjára is ráillett – legalábbis az elhalasztására. 2003 szeptemberében Jennifer Lopez közleményben tudatta a világgal, hogy elmarad a hőn áhított menyegző.

Az esküvőnk körüli túlzott médiafigyelem miatt úgy döntöttünk, hogy elhalasztjuk a dátumot. Amikor azon kaptuk magunkat, hogy három különböző csalimenyasszonyt igyekszünk felvenni három különböző helyszínen, rájöttünk, hogy valami nem stimmel. Úgy éreztük, hogy életünk legboldogabb napjának szelleme veszélybe kerülhet. Ennek az örömteli és szent napnak csak rólunk és családjainkról kellene szólnia

– hozta le a közleményt a The Age.

A halasztott nászból azonban hamarosan szakítás lett. Az énekesnő 2004-ben a szóvivőjén keresztül kérte a médiát arra, hogy tartsák tiszteletben a magánéletét, nehéz időket élt meg a különválást követően. Hamarosan viszont felcsendültek az esküvői harangok mindkét oldalon. Ugyanebben az évben Jennifer Lopez hozzáment Marc Anthony énekes-dalszerzőhöz, akitől két gyermeke is született. A pár tízévnyi házasság után vált el, 2014-ben. Az énekesnő True Love című könyvében úgy emlékszik vissza harmadik férjével való házasságkötésére, mint egy sebtapaszra, amelyet arra a sérülésre tett, amit a Ben Affleckkel való szakítása okozott.

Megnyugvást kerestem valaki olyan mellett, aki a legmagányosabb óráimban is biztosított arról, hogy szeret és akar. (...) Visszagondolva talán tudtam, hogy mindez csupán búfelejtés, de az élet kiszámíthatatlan fordulatokat vehet, igaz? Neked pedig csak sodródni kell azzal, amit abban a pillanatban a legjobbnak érzel

– írta az énekesnő, aki ezután kisebb-nagyobb szünetekkel három éven át járt a háttértáncosával, Casper Smarttal is.

Ben Affleck ugyancsak elköteleződött 2005-ben. Jennifer Garner színésznőt vette feleségül, éveken át álompárként emlegették őket, három gyermekük is született. Végül 13 év házasság után váltak el útjaik, 2018-ban.

Azóta mindkét fél életében nagy dolgok történtek. Ben Affleck alkoholizmussal küzdött, amire majdnem ráment a karrierje. Jennifer Lopez eközben összebútorozott Alex Rodriguezzel, aki 2019 tavaszán meg is kérte a kezét. A pandémia miatt az esküvőt többször is elhalasztották, majd idén tavasszal be is adták a kulcsot, a kezdeti tagadás ellenére. Ben Affleck sem volt azért sokáig egyedül: egy évig járt a nála 16 évvel fiatalabb Ana de Armasszal, akivel rendszeresen adtak önkéntes műsort a paparazzóknak, de idén januárban ők is szakítottak. A színész időközben egy hírességeknek készült randialkalmazással is megpróbálkozott, de végül nem járt sikerrel.

Úgy fest azonban, hogy 17 év külön töltött év után Jennifer visszatért. Lapértesülések szerint Ben Affleck február óta küldözget szerelmes leveleket az énekesnőnek, aki nem is bánta ezeket a kedves üzeneteket. A bizalmas jellegű e-mailezések áprilisig tartottak, addig csupán írásban kommunikáltak. A pletykák ekkorra már megkezdődtek kettejük kapcsolatát illetően, hiszen Ben Affleck feltűnően szenvedélyesen dicsérte egykori partnerét az InStyle magazin hasábjain.

Óriási tehetség, de nagyon keményen megdolgozott a sikeréért, és olyan boldog vagyok, hogy végre úgy tűnik, megkapja az elismerést, amelyt megérdemel

– hangzott Affleck véleménye, aki hozzátette azt is, hogy szerinte JLo ismeri az örök fiatalság titkát, és még mindig úgy néz ki, mint 2003-ban.

A nagy találkozásra végül a Yellowstone Nemzeti Parkban került sor, ahol állítólag egy egész hétvégét eltöltöttek. A két színész egyébként ezúttal komolyan ügyel a diszkrécióra, és bár már voltaképpen mindenki tudja, hogy ismét összejöttek, ők igyekeznek úgy tenni, mintha ez nem így volna. A hétvégi kiruccanás óta voltak egyet edzeni, illetve mint kiderült, nemcsak gyúrni mentek közösen, de együtt is távoztak egy montanai házba, ahol az erkélyen ugyan külön-külön, de mindkettőjüket lefotózták – írta meg a TMZ.

A lap információi szerint egyébként már meg is van az ingatlan, amelyet a pár közös otthonául választott. A Miami Beachen található birtokhoz tartozik 11 hálószoba, 12 fürdőszoba, 3 garázs, egy privát edzőterem, medence, jakuzzi, gyógyfürdő, saját kikötő és a biztonság kedvéért egy vendégház is. Azt nem tudni, meddig bérlik a XXI. századi palotát, csupán annyi bizonyos, hogy az előző hónapban egy ékszertervező vette meg 18 millió dollárért.

(Borítókép: Jennifer Lopez és Ben Affleck a Gengszter románc című film premierjén 2003. július 27-én. Fotó: Frederick M. Brown / Getty Images Hungary)