Dér Heni és Bakos Gergely kisfia május 13-án született meg. Bendegúzt nagyon várták már a szülei, az énekesnő vicces posztban újságolta Instagram-követőinek nemrég, hogy bármivel is próbálkoznak, a baba nem akart kifáradni – megvárta inkább, amíg kocsiba ülnek, és kellőképp nagy forgalomba kerülnek.

Az énekesnő azóta már meg is mutatta Bendegúzt az Instagramon, a minap pedig azt is, hogyan fest ő maga szülés után. Posztjából kiderül, hogy nem sokat alszik mostanság, illetve az is, hogy a hálós bugyi és a melegítő lett náluk a trendi.