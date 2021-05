Van olyan sztár, aki bilincsben is a környezetet védi

Hogy telnek a mindennapjaink 2021-ben? Leginkább a pandémia hozományait igyekszünk kiheverni, túlélni a mindennapokat, teljesíteni a munkában, közben ha kell, erővel is újraéleszteni a szociális kapcsolatainkat, nem beszélve arról, hogy nem ártana kicsit a hobbinknak, esetleg a sportnak élni. Dolgos mindennapjaink mellett sokan elfeledkezünk a környezetvédelemről, pedig nem csak a jövő generációjának, de nekünk is érdekünk, hogy egy egészséges bolygón élhessünk.

Világsztárok is szakítanak időt erre, és gyakran rajongóikat is felszólítják, hogy kövessék a példájukat – persze elsősorban nem olyan elképesztő összegek adományozásával, amiket ők megengedhetnek. Már azzal is sokat tehetünk a bolygónk egészségéért, ha nem veszünk nejlonzacskót a vásárlásainkhoz, hanem vászontáskát viszünk magunkkal. De persze ez még csak a jégheg csúcsa.

Gisele Bündchen

A brazil modell már azelőtt lelkesen védte a bolygót, hogy világhírnévre tett volna szert. Most, édesanyaként még fontosabbnak érzi, hogy minél kisebb ökológia lábnyoma legyen, mondván: példát szeretne állítani a gyerekeinek, és szeretné, ha ők, és az unokái is megtapasztalhatnák annak a világnak a szépségét, amiben ő él/élt. Gisele amellett, hogy lelkesen kampányol a zöld világért, és rendszeresen vesz részt környezetvédelmi akciókban, tippeket is ad azoknak, akik szeretnének maguk is tenni a bolygó egészségéért. A modell otthona is abszolút környezetbarát az Architectural Digest szerint. Villájában ugyanis

napelemek gyűjtenek neki energiát

LED lámpákat használ

esővizet gyűjt

szükevíz-rendszert használ, azaz újrahasznosítja a vizet

saját veteményese van

komposztál

és a használaton kívüli elektromos eszközöket is mindig kihúzza a konnektorból.

Leonardo DiCaprio

A 46 éves színész egészen fiatalon elkezdett foglalkozni a környezetvédelemmel. Számos projektben vett részt az évek során, illetve közreműködött három dokumentumfilm elkészítésében, amelyekben a tudatos életmódra hívják fel a figyelmet. Ilyen volt a 2007-ben megjelent Utolsó óra című film, amelyben narrátorként, és forgatókönyvíróként is segédkezett, 2016-ban pedig az Özönvíz előtt, amiben producerként és szereplőként is feltűnt, majd a The Ivory Game, ahol vezetői producer szerepet látott el. Ugyanebben az évben vette át (végre!) a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat, a köszönőbeszédében pedig ugyancsak felhívta az emberek figyelmét arra, mennyire súlyos probléma a globális felmelegedés. A színész egyébként nemrég 12 milliárd forintot költött rigók megsegítésére, és saját alapítványa is van: a Leonardo DiCaprio Foundation a következőképp írja le a tevékenységét:

Támogatjuk az egész világon az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség javítását, a veszélyeztetett vadon élő állatok védelmét és az egyensúlyt a veszélyeztetett ökoszisztémák és közösségek számára.

Emellett a rossz nyelvek szerint DiCaprio a saját higiéniájával szemben is inkább a környezetvédelemre szavaz: nem használ dezodort, és a fürdést is limiten tartja.

Daryl Hannah

A Kill Bill színésznője egyike a legelszántabb környezetvédőknek. 2006-ban képes volt 23 napot tölteni egy fán, hogy megmentsen egy farmot – írta meg az Evening Standard.

2011-ben több mint 70 másik emberrel együtt őt is letartóztatták, amikor Barack Obama 7 milliárd forintos Keystone XL kőolajvezetékének megvalósítása ellen tüntetett. Daryl Hannah egy 100 dolláros ejnye-bejnyéért cserébe hazamehetett, de a sitten töltött idő cseppet sem szegte kedvét – írta meg a Reuters.

A vegetáriánus, majd később vegán színésznő jelenég Instagramon épít konkrét brandet azért, hogy környezettudatosságra szólítsa fel rajongótáborát.

Bryan Adams

A 61 éves énekes ugyancsak a szívén viseli a bolygó egészségét. Különösképpen fontosnak tartja felhívni a figyelmet arra, hogy figyeljünk oda jobban vizeinkre. Adams rendszeresen szed szemetet az óceánparton, de arra is volt már példa, hogy 2019-ben faültetési akcióba szállt be a turnéja közepén. A zenész emellett vegán, és mindenkit lelkesen buzdít arra, hogy kövessék a példáját. Még az Instagram bemutatkozása is ez:

Légy vegán!

Cameron Diaz

A visszavonult színésznő szintén élharcos, ha a környezetvédelemről van szó. 2009-ben forgatott egy Cameron Diaz Saves The World, azaz Cameron Diaz megmenti a világot című dokumentumfilmet. A felvételek során Diaz átutazta az Egyesült Államokat és hétköznapi emberekkel készített interjúkat, miközben felhívta a figyelmet a természeti erőforrások katasztrofális állapotára, valamint a víz- és légszennyezettség tarthatatlanságára. Emellett közreműködött egy környezettudatosságra nevelő könyv megírásában is, aminek szellemesen a Green Book, azaz a Zöld könyv címet adták – írta meg a Huffpost. A műben számos tanácsot fogalmaznak meg, amellyel könnyíthetünk a bolygó terhén, miközben érinti a szépségápolás, a sport, az étkezés és az utazás témaköreit is.

(Borítókép: Gisele Bündchen, Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz. Fotó: Kevin Winter, Dominique Charriau, Stuart C. Wilson / Getty Images Hungary)