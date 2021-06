Kobe Bryant özvegye perre mehet a Nike-val

Bár maga is részt vett a tervezésben, később mégis meggondolta magát, és úgy tűnik, be is perelheti a Nike-t a Los Angeles Lakers 2020 januárjában helikopter-balesetben életét vesztő kosárlabdázójának, Kobe Bryantnek az özvegye, Vanessa Bryant.

Az indoklás szerint a sportszergyártó úgy kezdte meg árusítani a sportolóval együtt meghalt lánya emlékére gyártott cipőt, hogy ahhoz egyáltalán nem kértek engedélyt a családtól – számolt be a CBS.

A cipő a Mambacita nevet viselte, azt pedig Vanessa Bryant is elismerte, hogy voltak is arra vonatkozó tervek, hogy megjelenik az emlékcipő. Ezek az ötletek viszont később elsikkadtak,

mivel a Nike-val kötött szerződést nem hosszabbították meg.

A korábbi NBA-sztár özvegye saját Instagram–oldalán is reagált az ügyre:

A Mambacita cipők eladását nem hagytam jóvá. A lányom előtti tisztelgésnek szántam, az összes bevételt a Black Mambacita Alapítvány kapta volna meg, viszont úgy döntöttem, hogy nem kötök új szerződést a Nike-val, és nem is hozom forgalomba ezeket a cipőket. Azt nem tudom, hogyan tette rá más a kezét ezekre a cipőkre, amelyeket a lányom tiszteletére terveztem

– olvasható a bejegyzésben.

A Nike oldaláról még nem érkezett reagálás a vádakra.