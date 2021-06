Jamie Lee Curtis: Minden magyarban magamat látom

Korábban többször is írtunk arról, hogy Jamie Lee Curtis Budapesten forgat. A kétszeres Golden Globe-díjas színésznő a Borderlands filmadaptációjának szereplőjeként érkezett az országba, ami érzelmileg is mélyen érinti őt. Édesapja, Tony Curtis sokat mesélt neki a magyarságáról, a színész magyar zsidó származású szülei, azaz Jamie Lee Curtis nagyszülei ugyanis az 1900-as évek közepén Mátészalkáról emigráltak az Egyesült Államokba.

Mióta megérkezett az országba, a színésznő nagyon sok képet megosztott már az Instagram-oldalán. A bejegyzéseiből egyértelműen kiderül, mennyire büszke a származására, és milyen sokat jelent neki, hogy hazánkban járhat. Legutóbb Hanusi Péter polgármester meghívására Mátészalkára is ellátogatott, ahol június 26-án, a Múzeumok Éjszakáján édesapja relikviáiból rendeznek kiállítást a nyilvánosság számára. Jamie Lee Curtis még a nyitás előtt körbejárhatta a Tony Curtis emlékére nyíló múzeumot.

A színésznő ennek kapcsán nyilatkozott az RTL Klub stábjának, de a jelenleg zajló forgatás körülményeiről, illetve a saját érzéseiről is beszélt az interjú során. Azt mondta, álmodni sem mert volna arról, hogy az édesapjának ilyen emléket állítanak. Bár Tony Curtis számára valóra vált a hollywoodi álom, a lányának mindig arról mesélt, hogy hazahúzza a szíve Magyarországra.

Nem is az a fontos, hogy ő miket tanított vagy mesélt nekem Magyarországról, inkább a tetteiben nyilvánult meg, hogy mennyire szereti a hazáját. Függetlenül attól, hogy filmcsillag volt, vagy éppen attól, hogy ő volt Tony Curtis, legbelül mindig Bernard Schwartz maradt.

A színésznő azt mondja, sok mindent akkor értett meg igazán, amikor látta, honnan indultak a szülei.

Azt hiszem, hogy mindenki, legyen bárhol a világon, amint elér egy bizonyos kort, még jobban keresi, hogy ki ő igazán. Keressük a családunk, az örökségünk, a hitünk és a családunk meghatározó részleteit. Kíváncsian kutatjuk, honnan hová fejlődtek, kikké váltak a szeretteink és általuk mi is.

Bár a színésznő elsősorban a Borderlands forgatása miatt tartózkodik hazánkban, emellett gyűjtést is szervez: elhatározta, hogy segít közösségi térré alakítani a mátészalkai zsinagógát, ahova a nagyszülei is jártak. Azt mondta, úgy érzi, elválaszthatatlan kötelék fűzi Magyarországhoz.

Jamie Lee Curtis egyébként tíz évvel ezelőtt járt már Magyarországon, ám a távolság és az idő rövidsége miatt akkor nem volt alkalma ellátogatni Mátészalkára. Az, ahogy most fogadták, nagyon meglepte. Hangsúlyozta, bár teljes, boldog életet él Kaliforniában, az a kapocs, ami a családtagjaival összeköti, nagyon fontos számára, mert magát látja bennük.

A nagyszüleim meghatározó emberek voltak a mátészalkaiak körében, sőt a zsidó közösségben is. Rengeteg érzés kavarog bennem, mérhetetlen büszkeséget érzek, hogy a szülőföldemen lehetek. Ahogy nézem az embereket, minden magyarban magamat látom

– magyarázta, hozzátéve: ezek az érzések az utóbbi időben egyre erősödtek benne. Kiemelte, hogy az édesapa, Tony Curtis számára mindig is nagyon fontos volt, hogy a magyarságához hű maradjon, segített a budapesti Dohány utcai zsinagóga újraépítésében is, és borzasztóan kötődött Mátészalkához. Azt mondja, az apja legbelül mindig Bernard Schwartz maradt, aki Mátészalkát is a szülővárosának tartotta.

A beszélgetésből egyébként az is kiderült, hogy Jamie Lee Curtis a mi nyelvünkön csupán a „köszönöm” szót ismeri. De arról is beszélt, hogy a magyar filmipart mennyire fejlettnek tartja: szerinte az Origo Stúdió ugyanolyan profin felszerelt, mint bármely másik, emellett a filmes szakemberek is kitűnőek Magyarországon.

Mi, akik ide jövünk, a Kelet Hollywoodjának hívjuk

– mondta, hozzátéve: számára nagyon izgalmas, hogy részese lehet az itteni filmes közösségnek.