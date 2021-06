Hercegnő lesz-e Harry herceg és Meghan Markle kislánya?

Megérkezett a sussexi hercegi pár második kislánya, akinek a nevével II. Erzsébet királynő és Diana hercegnő előtt is tisztelegtek a szülők. De mi vár most Lilibet Diana Mountbatten-Windsorra?

A vártnál majdnem egy héttel előbb érkezett meg Meghan Markle és Harry herceg kislánya – kissé elterelve a figyelmet a Buckingham-palota rasszista botrányáról. A pár második gyermeke a Lilibet Diana nevet kapta, tisztelegve II. Erzsébet királyné, illetve a herceg néhai édesanyja, Diana hercegnő előtt. A kisded érkezését nemcsak a szülők, de a világon sokan mások is nagy izgalommal várták: rengeteg kérdést vet fel ugyanis, mi lesz a kis Lilibet sorsa, tekintettel szülei viselt dolgaira.

A babának egyébként a brit királyi családban is nagyon örülnek, sok szeretettel köszöntötték Harry hercegék kislányát. II. Erzsébet úgy fogalmazott: el van ragadtatva új dédunokájának érkezésétől – de azért annyira nem, hogy címekkel ajándékozza meg.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor neve ugyanis bár rendkívül hangzatos, nem annyira királyi, hogy járna neki a hercegnői vagy az őfelsége cím. V. György király még 1917-ben rendelte el, hogy csak az uralkodó unokái legyenek jogosultak a hercegi vagy a hercegnői címre. Ezalól György herceg jelentette az első kivételt, akinek II. Erzsébet megadta a hercegi címet, majd 2012-ben úgy döntött, a testvéreivel is hasonlóan tesz: így lett Sarolta hercegnő, Lajos pedig herceg. A kis Archie esetében már nem így gondolkodott a királynő, igaz, unokatestvérei valószínűleg azért kapták meg a címeket, mert ők előrébb állnak az öröklési rendben, történetesen

György herceg egyenesen követheti majd a trónon apját, Vilmos herceget

– írja a Hello Magazin.

Ami Meghan Markle és Harry herceg gyermekeit illeti, nem kizárt, hogy ők is megkapják a hercegi és hercegnői címet, hiszen Károly herceg trónra lépésével ők is a mindenkori uralkodó unokái lesznek. Esetükben azonban az a lehetőség is fennáll, hogy a királlyá előlépett nagypapa nem részesíti őket ebben a kiváltságban, hiszen a szüleik úgy döntöttek, függetlenednek az uralkodói családtól.

Kérdés még az is, hogy vajon Lilit közszemlére teszik-e a szülei, ahogyan korábban a bátyjával tették – és teszik is a királyi család tagjai hagyományszerűen a gyerekeikkel. A szokás az, hogy az édesanya kórházi távozása során röviden megmutatja az újszülöttet, akinek az első hivatalos megjelenése a keresztelője lesz. Így volt ez Vilmos herceg mindhárom gyermekénél, illetve Harry és Meghan fiánál, a kis Archie-nál is. A kórház utáni bemutatkozó az ő esetükben már elmaradt, hiszen Lilibet nem a londoni Szent Mária Kórházban jött világra – és ha a sussexi hercegi páron múlik, meglehet, hogy

sosem mutatják be a világnak.

Mióta ugyanis maguk mögött hagyták az udvari életet, Meghanék ügyelnek arra, hogy a fiuk a lehető legkevesebb alkalommal jelenjen meg a nyilvánosság előtt. Archie legutóbbi születésnapján is csak egy olyan fotót tettek közzé, amelyen – rajongóik nagy bánatára – nem látszik az arca. Ami pedig a keresztelést illeti, kétséges, hogy Lilit visszavinnék az Egyesült Királyságba azért, hogy a canterburyi érsek vezesse le a szertartást, hiszen vele sincsenek túl jóban, mióta azt mondta, a titkos esküvőjük nem számított valódi házasságkötésnek.

Sok kérdés merül hát fel a kislány érkezésének kapcsán, aki akár a kulcs is lehetne a családi békéhez, de hogy ez megvalósul-e, továbbra sem tudni. Az viszont egyelőre biztosnak látszik, hogy Lilibet Diana Mountbatten- Windsor royalosan csengő neve ellenére sem hercegnő.

