Kate Winslet titka egyszerűbb, mint gondolnánk

Kate Winslet azon színésznők táborát erősíti, akiknek valószínűleg mindig előkelő helyük lesz a filmtörténelemben. Winslet három évtizede van a szakmában, ez idő alatt pedig olyan ösvényt sikerült kitaposnia magának, amilyet csak keveseknek. Több mint hatvan filmben és egy rakás sorozatban szerepelt, amelyekért be is zsebelt négy Golden Globe-díjat és egy Oscart is. Mindehhez kemény életút vezetett, Kate Winslet azonban még mindig nem fáradt el.

A színésznő már fiatalon biztos volt abban, mivel szeretne foglalkozni. Kezdetben a Reading Repertory Theatre-ben, majd később a londoni West End színházban lépett fel. Tizenkilenc évesen Peter Jackson adta meg neki a lehetőséget, hogy beléphessen Hollywoodba, méghozzá a Mennyei teremtmények című filmmel. A filmdráma nyitójelenetében a fiatal Winslet önkívületi állapotban, véres arccal sikítozva rohan a kamera felé, ami éles kontrasztban áll a következő jelenettel. Ebben már az látható, ahogy az új városba érkező, makulátlan stílusú Juliet magabiztosságtól ragyogva mutatkozik be új iskolájában, ahol szinte rögtön összebarátkozik Pauline nevű osztálytársnőjével, kialakítva ezzel a film ikonikus duóját. Ez az alakítás nem olyasmi, amelyet kezdő színésznőcskék csak úgy kisujjból kiráznak, így nem túlzás kijelenteni, hogy Winslet a kezdetektől otthonosan mozgott a kamera előtt, vagy ha nem is, ezt remekül titkolta. A film ugyan hatalmas siker volt, Winsletnek már ezen a forgatáson is meg kellett tapasztalnia a szexuális zaklatás egyik enyhébb, de ugyanúgy létező változatát. A Vanity Fairnek adott interjújában elmondta, hogy az intim jelenetek felvétele során nagyon kedves stábbal dolgoztak együtt, egy pillanatig sem érezték védtelennek vagy kiszolgáltatottnak magukat a kolléganőjével. A kamera mögött azonban elhangzott egy megszólalás, amelyre a mai napig emlékszik.

Hát, srácok, azt hiszem, egész nap állni fog a dákónk

– szólt a viccesnek szánt mondat, amelyet a 19 éves, felülről teljesen csupasz színésznő akkor inkább elengedett a füle mellett.

Amikor fiatal vagy, hajlamos vagy arra, hogy nonszensz módon azt gondold, így beszélnek a férfiak. Néha olyan ez, mintha csak levegőt vennének. Egyetlen lányt sem ismerek, aki ne élt volna át ehhez hasonló bántalmazást. Még ha csak szavak is, van bőven bennük erő. Olyan, mint a zaklatás

– mondta a színésznő, aki egyébként Roman Polanskiról és Woody Allenről sem rejtette véka alá a véleményét. Polanskit bűnösnek találta a bíróság azért, mert 1977-ben megerőszakolt egy 13 éves lányt, Woody Allent pedig volt felesége vádolta meg azzal, hogy a rendező megrontotta hétéves lányát. Allen tagadta a vádat, Kate Winslet azonban mindekettejükről azt mondta, hogy nagyon megbánta a közös munkát.

Ami hollywoodi beköszönését illeti, a Mennyei teremtmények megjelenése után egy évvel máris Oscar-díjra jelölték Winsletet, méghozzá az Értelem és érzelem című filmben nyújtott alakításáért. A szobrot végül nem vihette haza, a jelölés azonban önmagában elég elismerés volt ahhoz, hogy a fiatal színésznő még nagyobb lelkesedéssel robogjon előre karrierje képzeletbeli létráján. 1996-ban nála landolt Ophelia szerepe, ami bármelyik feltörekvő színésznő számára svédasztalos vacsorával ért volna fel, ő pedig ki is használta a lehetőséget: nem sokkal később magához ragadta Rose DeWitt Bukater karakterét is, akivel örökre beleírta magát a filmtörténelembe, Leonardo DiCaprióval az oldalán. A színésznőt a filmben nyújtott alakításáért ki is tüntették egy Oscar-jelöléssel, de még ekkor sem vihette haza a díjat. Összesen egyébként hét alkalommal jelölték, míg 2009-ben valóban a kezébe adták a szobrocskát A felolvasóban nyújtott színészi játékáért, amellyel sikeresen ki is tört a kosztümös filmek rabságából.

Winslet az arany elismerés után sem vesztett lendületéből, sorra jöttek a szerepek, ő pedig sorra vállalta el a ráosztottakat. Utólag egyébként elmondta, hogy bizonyos karakterekért gondolkodás nélkül képes volt lobbizni is, ha eléggé magáénak érezte azokat. Rose szerepéért például személyesen hívta fel James Cameront, miután sikerült megszereznie a számát. A Rolling Stone-nak adott interjújában Winslet elmondta, hogy a rendező éppen az autópályán volt, amikor felhívta, így meg is próbálta lerázni, de ő hajthatatlan volt.

Muszáj ezt tennem, és tényleg, őrült vagy, ha nem engem választasz!

– győzködte Cameront, aki egyébként akkor már több befutott színésznőt is meghallgatott a szerepre, köztük Gwyneth Paltrow-t és Reese Witherspoont is. Mint tudjuk, Kate Winslet lobbija sikerrel járt, ám elmondása szerint James Cameron nagyon indulatosan bánt vele, így egyetlen dolog tudná meggyőzni arról, hogy ismét vele dolgozzon: egy rakás pénz – írta meg a Cheat Sheet. Azt, hogy ez pontosan mekkora összeget takar, nem tudni, de a jelek szerint épp annyit, amennyit Winslet az Avatar 2. részéért bezsebelt. A Pandora-univerzum új filmjén ugyanis már biztos, hogy együtt dolgoztak a felek, a színésznő pedig úgy nyilatkozott, Cameron sokat változott a Titanic forgatása óta, sokkal nyugodtabb, így a munka is kellemesebb vele.

A színésznő legújabb nagy dobása azonban most mindenképpen az Easttowni rejtélyek című HBO-s minisorozat, ahol Mare Sheehant, a hányatott életű, leharcolt nyomozót alakítja. A történet nem egyedülálló, a megvalósítás azonban mindenképpen, Winslet színészi játéka pedig ismét pazarul működött. Ezzel egy időben a színésznő úgy döntött, redukálni szeretné a pucérkodós jeleneteit, ugyanis nem szeretné, ha ez lenne a védjegye. Ami pedig azt a kislányt illeti, aki megilletődötten csöndben maradt, amikor egy operatőr az álló hímtagjáról beszélt előtte, mára már teljesen eltűnt. Winslet megtiltotta, hogy a sorozatot hirdető plakátokon kiretusálják a ráncait, illetve azt is, hogy a bevállalt szexjelenetében eltüntessék a pocakját. Mint mondta, nem a testével, hanem az alakításával szeretne kitűnni a sorból, e terve pedig kétségtelenül bejött.

Kate Winslet szerelmi élete ugyan manapság kevésbé vitatott téma, a színésznő több férjet is elfogyasztott a pályafutása alatt. 1998 novemberében hozzáment Jim Threapleton rendezőhöz, akitől egy lánya született, Mia Honey Threapleton. 2001-ben elváltak, két évvel később Winslet már Sam Mendes (ugyancsak rendező) felesége lett. Egy közös fiuk van, Joe Alfie Winslet Mendes. Ez a házasság ugyan tovább tartott, mint az előző, 2010-ben ennek is vége szakadt. 2012-ben aztán ismét megkondultak a harangok, ekkor Edward Abel Smithszel kötötte össze az életét, egy évvel később pedig megszületett a színésznő harmadik gyermeke, Bear Blaze Winslet is. Felmerülhet tehát a kérdés, hogyan tudott Kate Winslet háromgyermekes édesanyaként is fent maradni Hollywood tetején anélkül, hogy visszavonult volna. A válasz valószínűleg abban rejlik, hogy piszok tehetséges, és amibe belevág, azt ezerszázalékosan hozza. Ami pedig a családját illeti, húszéves lánya is osztja édesanyja ambícióit.

Mia tavaly kezdte megmászni a filmvilág lépcsőit, megkapta ugyanis az Árnyékok című thriller főszerepét, jelenleg pedig Csehországban forgat sorozatot. A fiatal színésznő egyébként édesanyjának csillogásától távol kapott helyet Hollywoodban, ugyanis mivel más a vezetékneve, és nem is különösebben hasonlít az édesanyjára, a castingokon nem hozták össze az Oscar-díjas Winslettel. Akárhogy is, a színésznő büszke a nyomdokaiba lépő lányára, aki – éppen úgy, mint annak idején az édesanyja – megcsinálta a saját szerencséjét.

(Borítókép: Kate Winslet a British Academy Film Award-díjátadón 2016. február 14-én. Fotó: John Phillips / Getty Images Hungary)