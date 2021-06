Rollerrel gázolták el: belehalt sérüléseibe a Holtodiglan színésznője

Lisa Banes múlthéten szenvedett balesetet, amikor egy szabálytalanul közlekedő elektromos roller vezetője elgázolta. A vétkes segítségnyújtás nélkül hajtott tovább, a New York-i rendőrség közleménye szerint eddig még nem kapták el, de zajlik a nyomozás.

A 65 éves színésznőt életveszélyes sérüléssel szállították kórházba, az orvosok egy hétig küzdöttek az életéért . Lisa Banes koponyakárosodása azonban olyan súlyosnak bizonyult, hogy végül nem tudtak segíteni rajta, belehalt a sérüléseibe.

Belesajdul a szívünk Lisa tragikus és értelmetlen eltávozásába. Igazán nagylelkű nő volt, aki kedvesen és bőkezűen végezte a munkáját, a színpadon és a kamera mögött is, ahogyan a feleségét, a családját és a barátait is kitüntette mindezzel. Szerencsések vagyunk, hogy az életünk része lehetett

– tette közzé a gyászhírt a színésznő menedzsere, David Williams.

Williams tudomása szerint Lisa Banes a koronavírus járvány kirobbanása óta először hagyta el az otthonát azért, hogy meglátogassa korábbi iskoláját és barátait New Yorkban. A baleset a Lincoln Center Színház előtt érte – írta meg a CNN.

Lisa Banes 1955-ben született, Ohioban. Később a New York-i Juilliard művészeti iskolában tanult, hiszen színésznőnek készült. A Dühöngő ifjúság című filmben ő alakította Alison Portert, játékáért Theatre World-díjat kapott. Számos szereplése volt a Broadway-ben is, játszott Christine Baranski, Victor Garber, David Hyde Pierce és Anna Kendrick oldalán is. Tévés szerepléseket is vállalt, feltűnt például a régi Star Trek sorozatban és a Született feleségekben is. Leghíresebb filmje a Koktél és a Holtodiglan voltak. Banes halála előtt Los Angelesben élt feleségével, Kathryn Kranholddal, akivel alig két hete, június 4-én házasodtak össze.