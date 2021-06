Pál Dénes nem kér a celebkedésből, inkább villantott egy dalt

Bár a járvány miatt az utóbbi másfél évben elmaradtak a fellépések, Pál Dénes a háttérben folyamatosan alkotott. Koncertezés helyett elsősorban grafikusként igyekezett helytállni, de a zenével is szoros maradt a kapcsolata. Picit úgy tűnt, mintha kámforrá vált volna, de ez egyáltalán nem így volt. A csendesebb időszakban jó pár új dal született, amelyek közül a Lotfi Begivel közös, Csillagkép című klipes nótát az Indexen mutatja be az énekes. Premier.

Pál Dénest 2012-ben a The Voice tehetségkutató nyerteseként ismerte meg az ország, majd A Dal című műsor 2013-as és 2014-es szériájában is a döntőig menetelt. Később több televíziós nagyprodukcióban is feltűnt: a Sztárban sztár és A nagy duett versenyzőjeként is láthatták a nézők. Az utóbbi években viszont a miskolci énekes kicsit visszavett a tempóból, ritkábban szerepel tévés show-műsorokban, ami elmondása szerint tudatos döntés volt a részéről, és egyáltalán nem jelenti azt, hogy felhagyott volna a zenéléssel.

Sokáig azt gondoltam, ha nem szerepelek tévéműsorokban, ha nem vagyok képernyőn, gyakorlatilag nem látszom. Tehetségkutatóban váltam ismertté, több műsort meg is nyertem ebben a műfajban, és megszoktam, hogy az emberek hivatkoznak ezekre, amikor beszélgetünk. Egy idő után többször is megkaptam, hogy eltűntem, holott koncerteztem, dalokat adtam ki, klipeket forgattam

– magyarázta az énekes, hozzátéve: volt, hogy szíven ütötte, amikor azt hallotta vissza, hogy a munkája így nem elég, de kizárólag a szereplés kedvéért, csak azért, hogy többet lássák az emberek, miközben az adott műsor esetleg számára teljesen műfajidegen, nem vállal el semmit.

Sosem akartam celebkedni, de nem is ítélem el azokat, akik megteszik, mert hiszem, hogy mindenki addig kell hogy elmenjen a magamutogatásban – és itt a szót abszolút nem negatív jelzőként használom –, ameddig számára kényelmes. Nekem a színpad, az éneklés az, amit szeretek, amiben otthon vagyok.

Az elmúlt évben persze, miután a járvány térdre kényszerítette a zeneipart, Pál Dénes fejében is megfordult néhányszor, hogy talán érdemes lett volna többet vállalnia, de az anyagiakon kívül erre más okot sosem talált. Végül úgy döntött, ha nem is túl kifizetődő, tartja magát az elveihez, és megmarad az eredeti álláspontjánál:

képtelen volt ráerőszakolni magára, hogy más irányba menjen.

„Nem azt mondom, hogy nem megyek többé kereskedelmi tévébe, ha megtalál egy olyan feladat, ami testhezálló, és amibe bele tudom vetni magam szívvel-lélekkel, nyilván el fogom vállalni, ez nem ördögtől való. Egyszerűen csak próbálok önazonos maradni” – hangsúlyozta az énekes, akit egyébként a zeneipar leállása ellenére a Covid-időszak meglepően kevéssé viselt meg. Persze ő is nagyon szeretett volna koncertezni és találkozni a közönséggel, az elején egyáltalán nem is gondolta, hogy a kihagyás ilyen hosszú lesz majd, ráadásul még mindig nem tudni, hol a vége, lesz-e újabb hullám, ami miatt esetleg ismét zárni kell. Ha ilyesmi történne, nagy valószínűséggel akkor is feltalálná magát, ugyanúgy, ahogy eddig is tette.

„Az elmúlt időszakban nem a zenéből éltem, de nem sírtam emiatt nyilvánosan soha. Tehettem volna, mert én például egy fillér támogatást sem kaptam, nem volt raktárkoncertem, és az Instámat sem alakítottam át pénztermelő automatává. Ehelyett »növesztettem« egy másik lábat, csináltam egy vállalkozást, amiben nagy hasznát vettem annak, hogy grafikusi végzettségem és gyakorlatom is van. Betalált néhány ilyen munka is, így egy fokkal könnyebben átvészeltem ezt a másfél évet, de

ha kellett volna, elmegyek futárnak vagy sofőrnek, esetleg kertésznek, nem derogál a munka, sőt.”

Bár fellépni nem volt lehetősége, Pál Dénes azt mindvégig fontosnak tartotta, hogy a zenével szoros maradjon a kapcsolata. Több dalt is készített, legutóbb augusztusban jelent meg a Szirmot bont című szerzemény, amelyhez gyermekkorának fontos helyszínein forgatott kisfilmet. Az énekes most az Indexen mutatja be a legfrissebb, Csillagkép című számát, amely Lotfi Begi közreműködésével született.

Szerintem Begi is egyetért velem abban, hogy nagyon különböző karakterek vagyunk mi ketten, és ebből az együttműködésből kijöhetett volna valami nagyon műfajidegen, rossz dolog is. Szerencsére nem így lett, egy nagyon jó alapot kaptam, amire Mórocz Tamás írt szintén nagyon jó szöveget.

Az új dalhoz készült klipet rendezőként Jimy J. Hollywood jegyzi. A jeleneteket az előző szám videójához hasonlóan ezúttal is Miskolcon rögzítette a csapat, reggeltől estig forogtak a kamerák, de Pál Dénes szerint mindvégig nagyon jó energiák közt dolgoztak, így egyáltalán nem érezték fárasztónak a napot. Annak külön örült, hogy a kisfilmbe bekerült egy másik munkája is:

A PROJEKT MAPPING, AZAZ AMIKOR FÉNNYEL FESTETTEK MEG NÉHÁNY DOLGOT A JELENETEKBEN.

Ezt a technikát az énekes szerint idehaza még nem igazán használják, a Csillagkép esetén pedig azért is számít különlegesnek, mert a fényjáték a helyszínen zajlott, a vizuálok nem utólag kerültek a kisfilmbe.

( Borítókép: Pál Dénes és Lotfi Begi)