Hamarosan megszületik Mihalik Enikő gyermeke. A modell már a kilencedik hónapban jár, és öt hete New Yorkban tartózkodik a férjével, hiszen - ahogy azt már korábban kijelentette - Amerikában szeretné világra hozni a kislányát. A legfrissebb vlogjában arról mesélt, mi az, ami most a legnagyobb problémát jelenti neki, mire készül a szülőszobán, illetve azt is elmagyarázta, miért tartja jobbnak az egészségügyi ellátást az Egyesült Államokban.

Mihalik Enikő március elején jelentette be, hogy összeházasodott Korányi Dáviddal, akivel első közös gyermekük érkezését várják. A modell azóta a közösségi felületein dokumentálja, mi minden történik vele a várandóssága alatt, amit láthatóan igyekezett tevékenyen tölteni: a divatszakma más területeibe belekóstolva például női szabónak tanult, illetve időközben megszerezte a jogosítványát is.

A legújabb videójában Mihalik Enikő arról mesélt, mi mindent tettek azért, hogy a lehető legjobb körülmények között hozhassa világra a kislányát. Azt már korábban leszögezte, hogy New Yorkban fog szülni, és miután már igencsak közeledik a mágikus pillanat, már vissza is utazott Amerikába a párjával.

Most léptem be a kilencedik hónapba, és nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én inkább érzem úgy magamat, mint egy nehezen mozdítható tank, vagy egy bálna, mintsem ember

– kezdi legfrissebb YouTube-videójában a modell, aki ha nehezen is viseli testének a változását, ránézésre egyáltalán nem tűnik úgy, mintha óriási pocakja lenne. Ennek ellenére neki bizony a súlygyarapodás igen nagy problémát okoz, amiről nem volt rest nyíltan vallani.

TI MIT CSINÁLTATOK ODALENN A SZŐRSZITUÁCIÓVAL?

– tette fel a meghökkentő kérdést, hozzátéve: „Én bármerre pakolgatom a hasamat hetek óta, egyszerűen nem látok el odáig, nem is érek el odáig, és azon gondolkoztam, hogy vajon ciki szőrösen szülni menni? A gyanta most szóba sem jöhet. Aki nyolc hónap terhesség után engem gyantával akar gyötörni, azt égő fáklyával fogom elkergetni. Úgyhogy jöhetnek a tippek, hogy ilyenkor mi a rutin.”

Ezt követően hirtelen témát váltva az egészségügyről kezdett beszélni, mert állítólag sokan kérdezték tőle, mi a különbség a magyar és az amerikai ellátás között. Mivel csak öt hete érkezett vissza Amerikába, a kinti terhesgondozásról túl sok tapasztalata nincs, eddig összesen két vizsgálaton volt New Yorkban. Magáról az ellátásról azért az eddig begyűjtött információi alapján van véleménye: az alapvető különbséget abban látja, hogy Magyarországon tb, illetve magánellátás van, Amerikában viszont nincs a tb-hez hasonló általános egészségügyi ellátás, hanem biztosítók vannak, többségük magánkézben. A két lehetőség közül az egyik, hogy a munkáltató fizet egy bizonyos biztosítást, amit el kell fogadni, a másik, hogy az ember saját magának fizet, mint ahogy azt ő is teszi.

Magamnak biztosítom a munkát, így magamnak kell biztosítani az egészségügyi ellátást. Ez annyiból szerencsésebb, hogy igazából én magam választhatom ki azt, hogy milyen szintű ellátást szeretnék, viszont ez abból hátrány, hogy az én saját zsebemből kell kifizetnem, és bizony a legjobb biztosítások, a legjobb ellátások itt is nagyon drágák

– magyarázta a modell, hozzátéve:

Mi a párommal egy olyan biztosítást választottunk, amelybe mindketten beletartozunk, és majd a születendő gyermekünk is.

Azt is elmondta, hogy a kórházról, az orvosról, illetve annak praxisáról és a gyermekorvosról még Magyarországról döntöttek, az alapján, hogy hol a legjobb, illetve a legbiztonságosabb szülni. Ebben egy kint élő magyar dúla, Ildikó volt a segítségükre.

„Én kórházban szeretnék szülni, és ő pedig ott lesz velem – a balomon a férjem, a jobbomon Ildi, egymást fogják segíteni, és engem fognak segíteni majd a szülésben. Ildi azért is jó, hogy van nekem, mert ő lesz az, aki majd az én fájdalmas üvöltéseim kellős közepén kommunikál helyettem az orvossal, és hogyha a kedves férjemet elküldöm az isten háta mögé meg vissza, akkor Ildi lesz az, aki elmagyarázza neki, hogy ez teljesen normális. De erre már mindenkit elkezdtem felkészíteni, mert tuti, hogy ki fogok magamból kelni, azért is, mert

természetes szülést tervezek, azaz fájdalomcsillapítás és érzéstelenítés nélkül.”

Persze mindehhez Enikő azt is hozzátette, nem biztos, hogy a terveinek megfelelően alakulnak majd a dolgok; azt is el tudja képzelni, hogy pár óra vajúdás után térden állva könyörög az orvosnak a fájdalomcsillapításért. A modell nagyon jónak tartja, hogy a kinti ellátás során teljes mértékben próbálják az ő kívánságait teljesíteni. Szerinte ha a plafonról lógva szeretne szülni, akkor azt is megoldanák.

Arról is beszélt, hogy kinn a szülés után is másképp történnek a dolgok, mint itthon. Úgy tudja, a magyarországi kórházakban az újszülöttet azonnal elviszik egy különszobába, ahol megfürdetik, vizsgálatokat végeznek rajta, Amerikában viszont rögtön az anya mellkasára helyezik a gyermeket, és a köldökzsinórt sem vágják el azonnal. A vizsgálatokat ott helyben végzik el, és sokszor meg sem fürdetik, illetve meg sem törlik a kisbabát, szerinte azért, hogy a testén lévő természetes baktériumok erősítsék az immunrendszerét. Azt is kiemelte, hogy Amerikában minden anyuka a babájával együtt egy különszobát kap, csakis akkor viszik el a gyermeket, ha komplikáció lép fel, de olyankor az apa vele mehet.

A modellnek egyébként van egy kívánságlistája, amelyen szerepel, hogy mit szeretne és mit nem.

Azt mondja, jó tudni, hogy nem ő van alárendelve a rendszernek, hanem fordítva, az elmondottak alapján pedig úgy tűnik, ennek megfelelően mindent precízen meg is tervezett, csupán egyvalami van, amiről fogalma sincs, mégpedig az, hogy melyik orvosnál fog szülni.

A videó végén Enikő még egyszer leszögezte, a legnagyobb különbség a magyar és az amerikai ellátás között az, ahogy a páciensekkel bánnak, és lesik a kívánságaikat. Úgy fogalmazott: Magyarországon az ember egy rendszerbe kerül, Amerikában pedig azért van ott a rendszer, hogy kiszolgálja,

jó sok pénzért.

A videót itt tudja visszanézni:

(Borítókép: Mihalik Enikő. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)