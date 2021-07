Az énekesnő a gyámság intézményének áldozataként jelentette be magát, akinek hosszú ideje visszaélnek a helyzetével. Az ügyben már a húga és az édesanyja is elmondta a gondolatait.

Britney Spears minden erejét bevetve küzd, hogy kikerülhessen az apja fennhatósága alól. Jamie Spears ugyan 2019-ben egészségügyi problémákra hivatkozva átadta a lánya privát életét, illetve egészségügyi ellátását érintő posztot Jodi Montgomerynek, a pénzügyi dolgait továbbra is ő kezeli. Felmerült, hogy a Bessemer Trust nevű cég társfeladatot lát majd el az énekesnő vagyonkezelésében, a vallomástétel után azonban úgy döntöttek, inkább visszalépnek a megbízástól – írta meg Perez Hilton.

A történet azóta továbbgyűrűzött. Amellett, hogy számos civil és híresség biztosította támogatásáról a hánytatott sorsú énekesnőt, nemrég a húga és az édesanyja is megszólalt a fejlemények hatására.

Jamie Lynn Spears nem érezte, hogy bármivel is tartozna a nyilvánosságnak, hiszen a nővére pontosan tudja, hogy szereti és támogatja. Ezzel szemben mégis kamera elé állt a gondolataival, elmondva, hogy eddig arra várt, hogy a nővére elmondja a saját történetét, hiszen nem akarta elragadni tőle a publikum figyelmét.

Szeretnék pár pillanatot szentelni néhány dolognak. Az egyetlen ok, amiért eddig nem tettem, az volt, hogy úgy éreztem, amíg a testvéremnek nincs lehetősége arra, hogy elmondja, amit nyilvánosan el kell mondania, addig nem lett volna illendő. De most, hogy nagyon tisztán és érthetően elmondta, amit kellett, úgy érzem, követhetem a saját mondandómmal

– kezdte Britney Spears húga, aki a továbbiakban arról biztosított mindenkit, hogy mióta csak megszületett, rajongással és szeretettel fordult a testvére felé, és neki semmi más nem fontos, csak az ő boldogsága – írta meg a Today.

Britney édesanyja már jóval aggasztóbb gondolatokat fogalmazott meg a New Yorker hasábjain. A lap cikkéből az az ijesztő részlet is kiderült, hogy az énekesnő vallomástételét, amelyben részletesen beszélt az őt ért bántalmakról, köztük arról,

hogy nem engedik neki, hogy eltávolíttassa a spirálját és gyermeket vállaljon,

egy telefonhívás előzte meg. Britney a 911-et, azaz az amerikai segélyhívót tárcsázta, a diszpécsernek pedig bejelentette, hogy a gyámságának intézményével visszaélnek, ezért feljelentést szeretne tenni, elsősorban az édesapjával, Jamie Spearsszel szemben. Az ügy kapcsán az énekesnő édesanyja, aki 2002-ben vált el a férfitól, úgy fogalmazott:

Vegyes érzelmeim vannak minden iránt. Nem tudom, mit gondoljak… Sok a fájdalom, és sok minden van, amiért aggódni lehet.

A People forrásai szerint Britney édesanyja, Lynne úgy érzi, volt férje nem volt teljesen őszinte vele a gyámság kapcsán, most azonban úgy döntött, ideje a lánya segítségére sietnie. Viszonyukat mérgezőnek nevezte, többek között ezért is támogatta a lányát már tavaly novemberben, amikor is megpróbált megszabadulni az apjától. Áprilisban jelezte továbbá azt, hogy Jamie Spears hajmeresztő összeget fizet az ügyvédeinek, így követeli, hogy az említett legalább 66 millió forintot haladéktalanul térítsék meg, hiszen nem kérdés, hogy Britney számlájáról emelték le. A férfi ügyvédei ekkor állítólag azt mondták, ügyfelüknek nincs tudomása az üggyel kapcsolatos díjakról.

Britney éveken át közel állt az apjához. Tényleg úgy tűnt, hogy megértette, ő mentette meg az életét 2008-ban, de nem ért egyet azzal, hogy ennek a rendszernek ennyi év után is folytatódnia kell. Hosszú ideje nem is beszélnek egymással

– mondta a People informátora.

Hogy az ügy hogyan alakul a továbbiakban, továbbra is kérdéses. Britney korábbi, arra irányuló kérését, hogy az apját távolítsák el a gyámságából, nem sokkal az énekesnő vallomástétele után elutasította a kaliforniai bíróság.