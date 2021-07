Megérkezett Tihanyba a dél-francia luxus

Nem kell milliárdosnak lenni ahhoz, hogy megtapasztaljuk a dél-francia luxust, elég csak Tihanyig menni, ahol a Plage 18 területén hasonló hangulat várja. Mindehhez minőségi vendéglátás és nyugalom is társul, így azok, akik békében szeretnék élvezni a Balatont, itt biztos, hogy megkapják, amire vágynak.

„Először egy hobbinak indult, de átcsapott szerelembe, majd őrült sok munkába” – mesélte Fehéri Gábor, aki 2018-ban lett a strand tulajdonosa, így az idei év lesz a negyedik szezonjuk.

Az olasz és a francia Riviérán sok hasonló hely van, azelőtt már láthattunk ilyeneket, de Magyarországon még nem. Arra gondoltuk, hogy talán megpróbáljuk megvalósítani itt, Tihanyban.

Fehéri Gábor szerint a Plage 18 területén a legfontosabb, hogy nincs tömeg. Amikor még retró strand volt, akkor 6–800 ember is bejöhetett, de ők csak 150-et engednek be. Mindenki kap egy ágyat, napernyőt, kis asztalkát, törölközőt, illetve szervizt az ágy mellett. Az étterem és a koktélbár egész nap a vendégek rendelkezésére áll, mindez a Tihanyi-félsziget keleti oldalán, elképesztő panorámával. Lángos és pacal ugyan nincs, de van reggeli menü chiapudinggal és friss mangóval, burrata capresével vagy füstölt lazacos pirítóssal. Ebédre ehetünk omaha bélszínt is akár – de van halászlé is.

Plage 18

A helyszínen úgynevezett gazebók – baldachinos napozóágyak – is vannak. Ezek tulajdonképpen kis családi pihenőhelyek, ahol szeparáltan tartózkodhatnak a vendégek. Ebédelni és vacsorázni is tudnak ott, illetve saját fürdőlétrájuk is van – Fehéri Gábor szerint egyébként ezekről a helyekről a legszebb a kilátás.

(Borítókép: Best of Balaton)