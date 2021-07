Majka, Bodrogi Gyula és Kemény Dénes is szerepel az új fesztiválhimnuszban

Színészek, sportolók és zenészek közreműködésével készített új fesztiválhimnuszt a debreceni Campus csapata. A szervezők ehhez a városhoz szorosan kötődő Tankcsapda zenekar „Ülj le mellém” című dalát vették elő, amelynek új verziójában Lukács László mellett a Kowalsky meg a Vega két tagja, Kowa és Jimmy, a Leander Kills zenekarból Köteles Leander, az Intim Torna Illegálból Dorogi Péter, továbbá Horváth Tamás és a desperadós Gábor Bernadett, illetve a gyergyószentmiklósi 4S Street zenekar frontembere, Alin Nicuța is énekel.

A fesztiválinduló üzenete a több mint másfél éve tartó koronavírus-járvány okozta helyzet miatt különösen fontos az alkotók számára, ez a nóta ugyanis mind zeneileg, mind tartalmilag kifejezi az újrakezdéshez, illetve az azt megelőző helyzethez kapcsolódó érzéseket és gondolatokat – mit is jelent, hogy végre kötöttségek nélkül együtt lehetünk, és ismét átélhetünk számtalan fontos és pozitív pillanatot.

Miklósvölgyi Péter fesztiváligazgató szerint a nehéz időszak utáni „felszabadulás” mindenki számára ünnep lesz. Ezt sugallja a feldolgozáshoz készült klip is, amelyben nemcsak zenészek, hanem színészek, sportolók, sőt médiában dolgozó szakemberek is szerepelnek, a személyes találkozások és az együttlét okozta örömöt megjelenítve.

Ez egy olyan érzés, ami régen teljesen normális volt, de sajnos az utóbbi két évben nem volt az. Ezzel a klippel és dallal az volt a célunk, hogy ennek az ünnepnek a hangulatát átadjuk. Ez a dal egyszerre szól arról is, hogy mennyire tudjuk értékelni azt a lehetőséget, hogy végre újra fesztiválozhatunk, hogy újra együtt lehetünk, újra találkozhatunk

− idézi a Campus fejét a szervezők közleménye.

Abaházi Csaba és Rákóczi Ferenc

Az „Ülj le mellém” című dalhoz egyébként a Road Movie projekt keretében tavaly már készült egy klip Till Attila rendezésében, aki az új videóban Rúzsa Magdi oldalán szereplőként bukkan fel. A mostani kisfilmet rendezőként Tokay Péter jegyzi, aki a fesztiválos hangulatképek között igyekezett megragadni azt a láthatatlan érzést, amely nagyon sok embert összeköt. Az első képsorok felidézik az elmúlt hónapokat, ehhez Majka gondolataival komoly mondanivaló is társul.

Nem hittük el, de megtörtént. Elvesztettük a szabadságunkat, és mindazt, ami korábban oly természetesnek tűnt. Most újra lehetőségünk van tervezni, találkozni és együtt lenni. De megbecsüljük a szeretteinket? Értékeljük az emberi kapcsolatainkat, a találkozások örömét? Megéljük a pillanatot?

– teszi fel a kérdést Majoros, majd ahogy a nóta elindul, sorra jelennek meg más ismert emberek is a kisfilmben.

Fotó: Mrpxl Kiss Gergely

A főszereplők közül Bodrogi Gyula az Index megkeresésére elmondta:

Debrecenbe mindig nagyon szeretek jönni. A vírus után elképesztően jó érzés, hogy újra lehet félelem nélkül összejönni, jó végre szabadon kint lenni, jó újra érintkezni egymással. Ezért is jó, hogy újra vannak fesztiválok, a fiatalok számára ez különösen fontos. Ez a színházakra is érvényes. Újra lehet játszani, nagyon vártuk már ezt. Szóval az élet szép.

A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, rendező, színházigazgató, érdemes és kiváló művész 87 évesen is szimpatizál a fesztiválokkal, és láthatóan nagyon „fiatalságpárti”. Hogy ő maga részt vesz-e majd a rendezvényen, arra annyit mondott:

Tervezzük, hogy debreceni és hajdúszoboszlói barátainkkal ellátogatunk a Campus Fesztiválra, a forgatásaim időpontjától függ, hogy melyik nap. A fiatalok pedig ugyanolyanok, mint mi voltunk annak idején; a szabadságnak örülnek a leginkább.

A klipben Bodrogi Gyulán kívül főszerepet kapott Abaházi Csaba rádiós műsorvezető, zenész, az Animal Cannibals Máté Péter-díjas magyar rap/hiphop csapat, Csonka András színész, énekes és műsorvezető, a Depresszió zenekar, Hosnyánszky Norbert olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, Kemény Dénes , a magyar vízilabda-válogatott egykori szövetségi kapitánya, Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok magyar vízilabdázó, jogász, Koltay Anna Junior Prima díjas magyar televíziós szerkesztő, Rákóczi Ferenc rádiós műsorvezető, Rúzsa Magdolna Máté Péter-díjas magyar énekesnő, dalszövegíró, dalszerző, Stohl András Jászai Mari-díjas magyar színművész, televíziós és rádiós műsorvezető, Storcz Botond olimpiai bajnok kajakozó, edző, Takács Vilmos zenész, a Ganxsta Zolee és a Kartel gitárosa, Till Attila riporter, műsorvezető, rendező, Vajda 'Sóder' Péter zenész, a Kowalsky meg a Vega dobosa.

A fesztiválhimnuszt elsőként az Indexen nézheti meg:

Amit a rendezvényről tudni érdemes

A Campus Fesztivál az első olyan, több tízezer embert megmozgató könnyűzenei nagyrendezvény hazánkban, amely a járvány okozta hosszú leállás után megnyitja a kapuit a közönség előtt. Bár a Covid-helyzet miatt a szervezők idén kizárólag magyar előadókat ígérnek, így is összesen 14 színpadon zajlanak majd a koncertek a július 21-én kezdődő esemény négy napja alatt. Amit érdemes tudni a Campusról, hogy a minőségi kultúrára összpontosítva igyekszik minden évben nívós, zeneileg sokszínű programokat kínálni, melynek köszönhetően 2017-ben és 2019-ben is bekerült a minősített európai fesztiválok közé. A Nagyerdei Víztorony és a Nagyerdei Stadion köré épülő fesztiválváros Debrecen legnagyobb kulturális eseménye, amely a helyszíni adottságainak köszönhetően a „legkomfortosabb fesztivál” címet is elnyerte.

A zenei programok mellett sok egyéb aktivitást is kínálnak a szervezők.

A művészetek színes világával tér vissza a Campus Art, de idén is működik a Debreceni Egyetem okos fesztiválhelyszíne, az Egyetem Tér, a fesztivál bejáratától pedig különleges installációkkal, illetve hangulatteremtő dekorációkkal lehet találkozni majd. Lesznek mutatványosok, artisták, gólyalábasok és utcaszínházak is, illetve cirkuszi felvonulás extrém járgányokkal. A családosoknak játszóligetet is építenek, de különféle társasjátékokkal is elüthetik az időt azok, akik gyermekkel éreznek. A szervezők emellett fényfestésekkel és művészeti installációkkal is készülnek, illetve fontos társadalmi ügyek is jelen lesznek a fesztiválon.

És hogy milyen zenekarokkal találkozhat a közönség? A legnépszerűbb hazai előadók mind ott lesznek a Campuson, fellép többek közt Majka és Curtis, a Bagossy Brothers Company, Rúzsa Magdi, a Halott Pénz, Ákos, a 30Y, a Wellhello, a Tankcsapda, a Vad Fruttik, és még sorolhatnánk napestig a neveket, a szervezők ugyanis a fesztivál 14 helyszínén 200 fellépőt ígérnek. Az biztos, hogy rendkívül színes a paletta, a rocktól a popig, a raptől a jazzig, a skától a retróig minden műfajban érkeznek fellépők a rendezvényre.

A Campus Fesztivál évről évre fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást is.

Legutóbb a rendezvény nyitófogadásán, a VIP-vendégek jóvoltából, több mint 7 millió forint támogatás gyűlt össze. Ebből az összegből a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. multimédiás eszközöket vásárolt a DMJV Városi Szociális Szolgálat (közismert nevén a Pallagi úti Idősek Otthona) és a Debreceni Humán Szolgáltató Otthon, azaz a Pallagi úti Csökkentlátók Otthona részére. Idén ismét nemes célt tűztek ki a szervezők: a VIP-fogadáson befolyt összeget ezúttal a koronavírus miatt árván maradt gyerekeket segítő Regőczi István Alapítvány számára ajánlják fel.

(Borítókép: Majka, Kemény Dénes, Bodrogi Gyula. Fotó: Kaszás Tamás, Isza Ferenc, Szigetváry Zsolt / Velvet, Index, MTI)