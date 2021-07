Rejtélyes szellem módjára kering a neten az egykor imádott tinisztár

Britney Spears kálváriája közben sokan elfelejtjük, hogy nem az énekesnő az egyetlen, akinek taccsra ment az élete az amerikai gyámságrendszer miatt. Annak idején Amanda Bynes is csillogó tinisztárnak tűnt, akire kora minden lánya irigykedett. Ez egykor annyira áhított színésznő ma már szinte felismerhetetlen. Tavaly több botránya is volt, és már akkor is jól látszott, hogy a jobb napokat látott celeb kifejezés már kevés rá.

Rövidke csillogás után mélyrepülés

Amanda Bynes a 1990 és a 2000-es évek elején volt igencsak felkapott. 1998-ban debütált. Shaquille O'Neal sorozatában, majd saját műsorával, a The Amanda Show-val szerettette meg magát igazán a fiatal közönséggel. Ezután főleg romantikus komédiákban szerepelt, egyik leghíresebb karaktere Viola volt a Micsoda srác ez a lány című filmben, ahol egy fiúruhába bújt focistát alakított. Szerepelt továbbá Emma Stone mellett a Könnyű nőcske vagy a Miről álmodik a lány? című vígjátékokban, utóbbiban Colin Firth oldalán.

Fotó: 90061/kpa / Northfoto Amanda Bynes a Miről álmodik a lány? című film egyik jelentében.

A fiatal színésznő karrierje 2013 környékén fuccsolt be, amikor is valami elkattant nála. Amanda ekkor már egy ideje borzolta a kedélyeket, Twitteren rendszeresek voltak polgárpukkasztó posztjai, amelyeknek egyikében arra kért egy rappert, hogy pusztítsa el a vagináját. Emellett drasztikusan megváltozott külsejével is sokakban keltett ellenérzést: napról napra más hajszínt villantott, időnként színes parókában, piercingekkel pózolt, több számmal kisebb ruhákban, amelyek nem sokat bíztak a képzeletre. Többször járt bíróságon is drogügyletei miatt, végül azzal lett vége mindennek, amikor

a szó szoros értelmében ámokfutásba kezdett.

A színésznő gyújtogatni kezdett egy kocsibejárón, aminek tulajdonosát nem is ismerte, majd a tanúk beszámolója szerint a saját kutyáját is megpörkölte, majd egy italbolt személyzeti részére osont be, hogy eloltsa és megtisztítsa a megviselt állatot. Pár nappal később már arról szóltak a hírek, hogy Amanda teljesen leamortizált egy hotelszobát a New York-i Ritz-Carltonban. Rombolása közben még a tűzjelzőt is kitépte, attól tartott ugyanis, hogy valaki figyeli. A hotel alaphangon egy 9 ezer dolláros csekkel engedte távozni, ami érthető is, elnézve a TMZ akkor készült fotóit. A képek szerint a szobában szanaszét hevert a szemét és a hamu, ami a személyzet szerint a füves cigaretták végterméke volt, amit Amanda a szobájában szívott darabszámra.

Kérdőjelek, diploma, eljegyzés, újabb kérdőjelek

A színésznőnek 2013-ban pszichiátriára kellett vonulni, ahol meg is állapították, hogy komoly a baj. Bipoláris személyiségzavarral és skizofréniával diagnosztizálták, majd ugyanebben az évben a szülei gondnoksága alá helyezték. A botrányvonat tovább robogott, Amandából bolti szarka lett, majd furcsábbnál furcsább állításokat tett:

egyszer elhintette, hogy megölné az apját, eltörné az anyja csuklóját, vagy felgyújtaná a szülei házát. Később azt mondta, csak viccelt.

De Twitteren bejelentett egy kamu-eljegyzést is, majd szexuális erőszakkal vádolta meg az apját. Később meggondolta magát, ekkor azzal védekezett, az apja chipet ültetett azt agyába, ettől zavarodott meg.

Amanda az utóbbi években egy rehabilitációs intézményből a másikba járt, miközben a főiskoláról is kirúgták – 2019-ben aztán mégis sikerült diplomát szereznie a kaliforniai Fashion Institute of Design & Merchandising privát iskolájában. Minderről már-már rémisztően szellős Twitter-fiókja tanúskodott, amin az Instagramját népszerűsítő posztja óta semmi nem jelent meg. Ennek már lassan két éve, és a beharangozott Instagram-fiók is teljesen üres.

2020 ismét tartalmas év volt az egykori színésznő életében, de nem épp hagyományos értelemben. Tavaly februárban egy Instagram-élőzésében mondta el követőinek, hogy petíciót nyújt be a bíróságra, ugyanis erős túlzásnak tartja, hogy mivel továbbra is gyámsági rendszerben van, nem mondhat nemet a több mint 5 ezer dollárosra kezelési díjra, amit az orvosai kérnek el tőle havi szinten – ez több mint másfél millió magyar forintnak felel meg.

Egy olyan kezelési központba járok, ami havi 5200 dollárt számít fel. Nem lehet kifogás az ellen, hogy olyan terapeutához járjak, aki nem kér el tőlem havonta 5 ezer dollárt. Ezért kértem a bírót, hogy hallgassa meg az aggályaimat a gyámsági rendszerrel szemben

– mondta tavaly februárban Amanda.

A Distratify szerint az említett meghallgatásra végül 2020 szeptemberében került sor, de hogy ez milyen eredménnyel zárult, arról azóta sem tudunk semmit – Amandával azonban ezt leszámítva is sok dolog történt a tavalyi évben.

A rehabon ismerkedett meg Paul Michaellel, aki 2020 Valentin-napján jegyezte el. Ezután egy időre ismét felgyorsultak az események: az ex-színésznő először egy arcára varratott szívecskével sokkolta követőit – egy Instagram-oldalon, amit feltehetőleg azért hozott létre, mert az eredetihez elveszítette a hozzáférését – , majd nem sokkal később varratott egy pacát a szemöldöke fölé is. Ezután kiderült, hogy párjával szakítottak, majd hirtelen bejelentették, hogy amúgy kisbabát várnak. Amanda mindezt egy hónap alatt hozta össze.

Néhány héttel később minden közös poszt– beleértve a bébi ultrahangfotóját is – eltűnt a közösségi oldalakról, Amanda Bynes ügyvédje pedig bejelentette, hogy ügyfele nem vár gyermeket – írta meg többek között a Global News. A terhességet egyébként nem csak Amanda, de akkori párja is bejelentette az Instagramon, így valószínűleg spontán vetélés történt, vagy végül valamelyik fél úgy döntött, mégsem szeretné a babát.

Hol lehet?

Hogy azóta mi történt Amandával, ijesztő rejtély. Az egykori színésznő tavaly azt mondta egy élőzésében, hogy már egy éve tiszta, a terhessége körüli skandalum óta viszont nem hallottunk felőle. Legutoljára idén januárban jelentkezett be Paul Michael oldalán egy tisztázatlan rapvideóval, majd nem sokkal később feltette a dal teljes, alig egyperces változatát.

Ezt leszámítva Amanda teljesen felszívódott az internetről, egyik Instagram-fiókját sem kezeli, ahogy a Twitterét sem. Arról sem tudni semmit, hogy mi a helyzet a szüleivel, illetve magával a gyámsági intézménnyel, ami elviekben 2020-ban lejárt. Meglehet, hogy ismét hosszabbítást rendelt el a bíróság, egyúttal pedig az említett közösségi oldalak felett is a szülők vették át az irányítást. A történtek fényében nehéz lenne megállapítani, hogy Amanda Bynes szellemprofiljai, vagy Britney Spears hosszú ideje értelmezhetetlen Instagram-oldala az ijesztőbb.

(Borítókép: Amanda Bynes a Mátrix - Újratöltve című film premierjén 2003 május 7-én. Fotó: Jon Kopaloff / Getty Images Hungary)