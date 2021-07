Britney Spears épp sztárügyvédet keres

Jodi Montgomery és Jamie Spears tipikusan kígyót-békát kiabálnak egymásra, amíg Britney Spears igyekszik sztárügyvédet keríteni maga mellé. Ami az Instagramján zajlik, továbbra is értelmezhetetlen.

Jogosan hihetnénk, hogy Britney Spears szenvedélyes vallomástétele után most mindenki azon igyekszik, hogy az énekesnő mielőbb szabad legyen. Ez azonban nincs így, sőt. Amíg édesanyja minden erejét bevetve próbál segíteni a lányán, Britney környezete elég különösen reagál apjától való függetlenedési szándékaira.

Első körben az énekesnő menedzsere döntött úgy, hogy beadja a kulcsot. Larry Rudolph 13 év után jelezte, hogy szerinte Britney Spearsnek már nincs szüksége rá, tekintettel arra, hogy azt az információt kapta, ügyfele végleg visszavonul a zeneiparból. Felmerült, hogy a Bessemer Trust is beszáll az énekesnő vagyonkezelésébe apja, Jamie Spears mellett, a cég azonban a kirobbanó médiafigyelem miatt úgy döntött, visszalép. Hasonlóképp járt el nemrég az ügyvédje, Samuel D. Ingham is, akit a bíróság még 2008-ban helyezett ki Britney mellé.

Az énekesnő nem esett kétségbe. Édesanyja is felhívta a bíróság figyelmét arra, hogy ideje lenne megengedniük a lányának, hogy saját jogi képviselőt válasszon. Ez félig meg is történt a TMZ szerint, Britney ugyanis az informátoraik szerint Mathew Rosengart sztárügyvéddel szeretne együtt dolgozni. Az említett szakember olyan hírességeket védett már, mint Ben Affleck, Steven Spielberg, Sean Penn vagy az NBA-s Jimmy Butler. A lap szerint Rosengart egyelőre még nem fogadta el a felkérést, ha azonban úgy dönt, hogy megteszi, akkor sem lesz egyszerű a történet – elvégre az énekesnő gyámság alatt áll, így nem írhat alá csak szerződéseket. A TMZ cikkje azt írja, hogy Jamie Spears beleegyezése is kellene ahhoz, hogy Rosengart a lánya képviselőjeként léphessen elő.

Britney szervezkedésének közepette a két gondviselő, Jodi Montgomery és Jamie Spears is egymásnak mentek. Az énekesnő apja szerint ugyanis a lánya személyes ügyeit intéző Jodi a felelős azért, hogy Britney Spears úgy érzi, visszaéltek gondnokságának intézményével. Jamie emellett azzal is megvádolta a nőt, hogy akadályozza a lányával való kommunikációját. Vele szemben Jodi Montgomery azzal érvelt, hogy Mr. Spears azon állítása, miszerint két éve nem beszélt a lányával, egyáltalán nem lehetséges, hiszen minden pénzbe kerül, az énekesnő pedig egy fityinget sem költhetett el anélkül, hogy ahhoz ne kellett volna az apja engedélye.

Ironikus, hogy Mr. Spears most azt akarja, hogy a gondnokság a lánya kívánságait tükrözze. Hiszen nem titok, hogy Miss Spearsnek évek óta az a vágya, hogy az apja végre kiszálljon az életéből

– olvasható Jodi Montgomery nemrégiben beadott dokumentumában. Britney Spears gyámja emellett azzal vádolja ügyfele apját, hogy az az énekesnő vagyonából eddig legalább 2 millió dollárt használt fel arra, hogy a jogi képviseletét fizetni tudja, azaz 2 millió dollárt költött arra, hogy továbbra is megmaradhasson a lánya pénzügyi gondnokának – írta meg a People.

Ez pedig nem minden, Jodi ugyanis Britney tanúvallomása után fenyegető üzenetekre hivatkozva napi 24 órás védelmet kért ideiglenesen, méghozzá az énekesnő kontójára. A biztonsági őrök 65 dolláros órabérben dolgoznak, ami havi szinten 50 ezer dollárt, azaz közel 15 millió forintos kiesést jelentene Britney Spears számláján. Jamie Spears szerint Jodi Montgomery kérése nem indokolt.

Mr. Spear úgy hiszi, egy ekkora költséget nem indokolt és nem is szükséges a gondnokságnak finanszíroznia

– olvasható a Jamie Spears által beadott dokumentumban.

Britney Spears vagyonát egyébként jelenleg 60 millió amerikai dollárra becsülik, és az apja szerint nem engedhetik meg maguknak, hogy ebből az összegből a gyámság intézményében részt vevő személyek biztonságát garantálják. Jamie Spears hozzátette, hogy Jodi Montgomery már amúgy is rendelkezik megfelelő védelemmel, hiszen felvette a kapcsolatot a helyi seriffel. Ezzel szemben Jodi Montgomery úgy érzi, korszerűsíteni kell a védelmét, ezért szeretné, ha a bíróság mihamarabb eleget tenne a kérésének, a kiutalás pedig megtörténne Britney Spears vagyonából. Ami a gyámságot illeti, Montgomery a fenyegetések ellenére sem mond le, az énekesnő ugyanis állítólag saját maga kéri, hogy maradjon a gondviselője, amíg szükséges – derítette ki az USA Today.

A fentebb említett sárdobálás mellett továbbra is érdekes, ami az énekesnő Instagram-felületén zajlik. Legutóbb meztelenkedéssel borzolta a kedélyeket, a fotó láttán pedig többen is jelezték, hogy szerintünk nem Britney Spears látható a képen. Ennek oka lehet az, hogy a többi posztot elnézve az énekesnő jelenleg nem rendelkezik azzal a fizikummal, mint a fotón látható hölgy, illetve két tetoválás is hiányzik a bőréről. Az énekesnő különös bejegyzéssel reagált erre.

Oké, szóval… kiszerkesztettem a tetoválást a nyakamról, mert látni akartam, milyen lenne tisztán. És igen, úgy jobban tetszett, szóval ha már úgyis a hátam mögött beszéltek ki, hajrá, nyaljátok ki a seggem, gyűlölködők!!!!!!

– olvasható a váratlan magyarázat.

Ezután következett egy hálóinges, egy macskás, majd egy tengeri korallt ábrázoló kép. Legfrissebb bejegyzésén barátjával, Sam Asgharival látható, aki egyébként kommentelte is a szóban forgó fotót.

Mindebben az az érdekes, hogy már egy ideje hallani arról, hogy nem Britney Spears kezeli az Instagram-fiókját. Ez magyarázat lenne például arra, miért került fel a profiljára egy boldogan táncikálós videó órákkal azután, hogy legutóbbi kérelmét a bíróság elutasította – nem beszélve a számos különösen kínos felvételről, amivel a profilt végiggörgetve találkozhatunk.

De ha a fiókot nem Britney kezeli, akkor Sam Asghari miért kommentel a közös fotójuk alatt?

Amennyiben pedig tényleg az énekesnő kezében van a profil, miért posztol gyakran összeegyeztethetetlen dolgot azzal, amit éppen képvisel? A látottak alapján az ügy egyre zavarosabb lesz, és egyelőre nem tudni, hogyan alakul a vége. Nagyban nehezíti az énekesnő esélyeit egyébként az is, hogy bár ő azt szeretné, ha egészségügyi vizsgálatokat mellőzve távolítanák el a feje felől az apját, az évek során számos pszichológus és más szakember fejezte ki aggodalmát Britney mentális állapotát illetően.

(Borítókép: Britney Spears Las Vegasban koncertezik 2016. február 26-án. Fotó: Denise Truscello/BSLV / Getty Images Hungary)