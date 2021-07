Danny Trejo sokak Machetéje volt a 2000-es évek idején, és még azután is, amikor a Kémkölykök után saját filmszériát kapott. A 77 éves színész Trejo című életrajzi műve nemrég jelent meg, és nem meglepő módon jó pár titkot tartalmaz a színész életét illetően.

Trejo az Egyesült Államokban született betelepült mexikói szülők gyerekeként. Nehéz körülmények között teltek fiatal napjai, valószínűleg ez vezetett ahhoz, hogy már 12 évesen heroinhasználó lett, alig egy évvel később pedig már ő volt a helyi díler. A gyermekbűnöző a kábítószerek világában alkalmazkodott is az erőszakos környezethez, többször került összetűzésbe a hatóságokkal is. Összesen 11 évet ült börtönben, elítélték fegyveres rablásért is. Büntetése alatt rendesen belejött a ökölharcba, a San Quentin fegyházban könnyűsúlyú, majd középsúlyú boxbajnok is volt.

Bár azzal nem igen volt problémája, hogy megvédje magát a rácsok mögött, többször előfordult, hogy az életére törtek. Éppen egy ilyen emlék miatt gyorsult fel a pulzusa a Vér kötelez című film forgatásán, ahol egy jelenetben elhaladt annál a cellánál, amelyben 1966 és 1968 között raboskodott.

Ahogy felmásztunk a lépcsőkön a forgatáson, minden lépésnél nehezebben vert a szívem. Amikor elértünk a negyedik és ötödik emelet közötti szintet, megálltam. Ugyanott álltam, ahol korábban egy börtöncimborám leszúrta azt a férfit, aki az életemre tört

– szemlézte a memoárt a New York Post.

Danny Trejónak egyébként jót tett a börtön, szabadulásakor már tiszta volt, és nem is rántotta vissza a mélybe sem a drog, sem pedig az alkoholfüggőség. Amikor ez említett cellánál jártak a forgatáson, egy korábbi rabtársával térdre is ereszkedtek, hogy köszönetet mondjanak az úrnak, amiért segített nekik jó útra térni.

A színész egyébként egy véletlen folyamán csöppent bele a szakmába. Miután szabadult, függőknek segített a leszokásban, elvonóról elvonóra járt, hogy lelket öntsön azokba, akik úgy érezték, nincs visszaút. Hasonlóképp sietett egy rettegő férfi segítségére is, akitől 1985-ben kapott telefont. Az illető a Szökevényvonat című film forgatásról kereste Danny Trejót, ahol elmondása szerint rengeteget kokainozott, és nagyon félt, hogy visszaesik. Trejo ekkor mindent eldobott és a helyszínre sietett, de a férfit már nem találta ott. A rendező azonban felfigyelt rá, és „rosszarcúsága” miatt fel is ajánlotta neki, hogy statisztaként szerepeljen a filmben.

A forgatókönyvíró, Eddie Bunker – korábban maga is elítélt bűnöző, a Kutyaszorítóban Mr. Kékje –, később megtudta, hogy Danny Trejo elég jártas a boxban, ezért megkérte, hogy trenírozza a film főszereplőjét, Eric Robertset. Mindezt örömmel el is fogadta, hiszen cserébe napi 320 dollár ütötte a markát. A sikeres felkészítés után elő is léptették Roberts vászonbeli ellenfelévé. Ezt követően a színész számos film negatív figuráját alakította, a csúcs Robert Rodríguez Desperadója volt, majd jött a Kémkölykök-széria, és a teljes váltás.

A Kémkölykökkel egy éjszaka alatt lettem a rosszfiúból, a mexikói sztereotípiából valaki, akire a gyerekek felnézhetnek. Az évek alatt már legalább negyven nyelven hallottam, hogy anyu nézd, ő a bácsi a Kémkölykökből!

– emlékezett vissza.

Trejo aztán saját filmsorozatot is kapott a karakteréhez. Sosem felejti el a pillanatot, amikor a Machete című film forgatásán kávéval kínálta Robert De Nirót, aki válaszul visszamosolygott rá, és azt javasolta, igyanak meg együtt egy-egy csészével.

A színész keserédes emléket őriz a Muppet-krimi: Körözés alatt című gyerekmusical forgatásáról is. A forgatás előtt nem sokkal tudta meg ugyanis, hogy édesanyja meghalt. Közvetlenül a filmezés előtt a Kermitet megszólaltató Steve Whitmire odament hozzá, az arcához tartotta a bábot, és azt mondta neki

Sajnálom, hogy anyukát elment, Danny

– írja a színész, aki egyébként korábban is beszélt már arról, ahogy az eset után közvetlenül ki kellett rohannia zokogni, úgy a mai napig is könnyekig hatódik azon, mennyi érzelmet tudott a Kermit-báb arcára ültetni Whitmire.

Ami Danny Trejo karrierjét illeti, szinte megszámlálhatatlan filmes és tévés produkcióban tűnt fel, ezalatt pedig 65 alkalommal ölték meg a vásznon. Amíg ez mások számára rémisztő lehet, ő imádja csinálni.

Lelőttek, leszúrtak, felrobbantottak és felkötöttek. Mondhatsz bármit, velem már megtörtént. Ismerek olyan színészeket, főleg idősebbeket, akik nem vállalnak haláljelenetet. De számomra ez poén

– írja memoárjában.

Élettörténete alapján nem kérdés, hogy Danny Trejo jelleme jóval többet fejlődött még a Kémkölykök-beli Machete bácsiénál is. Gyerekbűnözőből a világ barátja lett, akit álommunkájához is a jó akarata vezetett el. Feleségétől, Debbie Shreve-től 2009-ben elvált, házasságukból két gyermek is született, így a színész velük együtt ma 5 gyerek büszke édesapja, és egy kicsit mindenki nagybácsija – ide pedig hosszú út vezetett a börtön hideg csempéjétől.

(Borítókép: Danny Trejo. Fotó: JC Olivera / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images / AFP)