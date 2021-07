Meglehetősen rémisztő dologról számolt be egy Hunter Ecimovic nevű közösségi média-sztár. A TikTokon csak Hunter Echoként ismert 21 éves férfi hétfőn indított élő adást az Instagramon, ahol reagálni kívánt azokra a fotókra, amik róla és a Stranger Things sztárjáról, Millie Bobby Brownról keringenek a neten. Elmondása szerint 8 hónapig élet az akkor 16 éves színésznő házában, és büszkén emlékszik vissza arra, hogy rontotta meg őt.

Ecimovic a groomed kifejezést használja, ami az angol szlengből lefordítva annyit tesz, mint

bizalmi kapcsolatot kiépíteni egy jellemzően kiskorú személlyel, hogy az illetőt a befolyásoló fél később kihasználja, manipulálja és/vagy bántalmazza.

A férfi 20 évesen jött össze a 16 éves gyereksztárral, akit a saját szavaival élve is kihasznált. Ez a kifejezés már önmagában kellemetlen érzést kelt, a hétfői előzés során azonban ettől sokkal keményebb dolgok is elhangzottak. Ecimovic két barátjával jelentkezett be, akik csodás partnerként szolgáltak számára abban, hogy a lehető leglekezelőbb és legbántóbb stílusban ócsárolják a Stranger Things színésznőjét. A mellette ülő nő azt magyarázta nézőknek, hogy Millie

Őrülten szerelmes volt, sosem szállt le róla (Hunter Ecimovicről - a szerk.), a farkán ült 0-24-ben. Nem az ő hibája, még ő mondta, hogy ez a szuka bolond

– hangzott el, mire az említett férfi tapsolni kezdett, az együttlét hangjait imitálva.

Később a kommentelők jelezték, hogy a gyerekről beszélnek, mire hozzátették, hogy igen,

aki pontosan tudja, hogy kell farkat szopni.

Ezután arról diskuráltak hasonló stílusban, hogy Ecimovic és a 16 éves színésznő időnként kávéval tisztították ki a hátsó bejáratukat, hogy később könnyebben menjen nekik az anális szex. A férfi elmondása szerint rendszeresek voltak náluk ezek a rituálék. Miután többen azzal fenyegették, hogy lecsukatják, amiért 20 évesen megrontott egy 16 évest, foghegyről odavetette, hogy soha nem fog bocsánatot kérni, hiszen amit tett, teljesen legális, és a színésznő szülei is pontosan tudták, mi zajlott köztük azalatt a 8 hónap alatt, amíg együtt laktak. Hozzá kell tenni egyébként, hogy Ecimovic otthonában 18 év a beleegyezési korhatár, ez a legális rész nem feltétlen igaz.

Millie Bobby Brown egyelőre nem reagált a mocskolódásra, a csapata azonban igen.

Mr. Ecimovic közösségi médiában tett megállapításai nem csak őszintétlenek, de felelőtlenek, bántóak és gyűlöletkeltőek is. Ahelyett, hogy az interneten folytatnánk vele nyílt diskurzust, megtettük a lépéseket annak érdekében, hogy egyszer és mindenkorra felhagyjon ezzel a magatartással

– szemlézte a színésznőt képviselő csapat közleményét a Daily Beast.

A Stranger Things sztárja egyébként jelenleg Bon Jovi fiával, a 19 éves Jacob Hurley Bongiovival jár. Bár ők ketten Instagramon viccből csak legjobb barátokként hivatkoznak egymásra, a róluk készült lesifotók esetében már tisztán látszik, hogy szerelmi szál húzódik közöttük.

(Borítókép: Millie Bobby Brown a 2017-es MTV Video Music Awards díjátadóján. Fotó: Frazer Harrison / Getty Images Hungary)