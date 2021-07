A Dallmayr név a tökéletes kávé ígérete

Joachim Höh-vel, a Dallmayr Németország és Közép-Kelet Európa ügyvezetőjével beszélgettünk arról, hogyan kezelte a nagy múltú vállalat a pandémiát, milyen üzleti filozófia vezérli őket, illetve mi várható a magyar piacon a következő években. Az üzleti kérdések mellett szóba került még a futball, a cégkultúra és azt is megtudtuk, mi kell ahhoz, hogy egy több mint 300 éves vállalat napjainkban is sikeresen működhessen.

A következő négy napot Magyarországon fogja tölteni. Minek köszönhető a látogatása?

Mindenekelőtt a futballmérkőzés! (nevet.) (Az interjút a labdarúgó Eb csoportmérkőzései idején rögzítettük – a szerk.) Megfogadtam, hogy a járványhelyzet enyhülése után az első hely, ahová elutazom, Magyarország lesz. Így amikor Magyarország lekerült a járványhelyzet szempontjából veszélyesnek számító országok listájáról, az első dolgom volt, hogy repülőjegyet váltsak Budapestre. Egyébként először 1989-ben jöttem Magyarországra. Amikor kitekintettem a Budai Várból és megláttam a hidakat, rögtön beleszerettem a városba; a Parlament, az éjszakai világítás, csodálatos volt. Mostani látogatásomnak persze üzleti oka is volt; ma kezdtük meg a tárgyalásainkat a franchise partnereinkkel. Mindannyian itt vannak, és úgy gondolom, ez egy kiváló alkalom arra, hogy meghallgassuk őket és biztosítsuk őket támogatásunkról. Számukra fontos a Dallmayr és ők is fontosak a Dallmayr számára. Üzletileg és emberileg is.

A Dallmayr 1992 óta, közel 30 éve van Magyarországon. Hogyan látja a cég jövőjét Magyarországon a következő öt évben?

A piac változni fog itt is, csak úgy, mint ahogy azt a többi európiai ország esetében is láthatjuk. A fiatalabb fogyasztók is egyre magasabb minőségű termékeket várnak el. Sok pozitív fejleményre számítok Magyarországon, ezért örülünk és büszkék vagyunk rá, hogy itt lehetünk. A következő öt évben is jelentős változásokra számítunk a piacon. Tudom, hogy az itteni partnereink mindent megtesznek azért, hogy a vásárlóink elégedettek legyenek. Úgy látom, hogy a jelenlegi menedzsmenttel és a franchise partnereinkkel pedig továbbra is sikeresek leszünk.

A magyarországi partnereken kívül hogyan jellemezné a Dallmayr viszonyát a Németországon kívüli partnerekkel?

Büszkék vagyunk rá, hogy a Dallmayr családban amennyire lehetséges volt, minimalizáltuk a bürokráciát, ennek köszönhetően pedig a tudásmegosztás hihetetlenül gyorsan történik. A különböző országokban található franchise partnerekkel való kapcsolatom személyes és baráti, nem olyan, mintha egy elefántcsont-toronyban ülnék és onnan próbálnék kommunikálni az emberekkel. Mi értjük a franchise partnereinket és foglalkozunk velük, támogatjuk őket és ők is támogatnak minket. Ez nem egy tipikus, multinacionális vállalatokra jellemző működés, sokkal inkább egy családi vállalkozás. Fontosnak tartjuk, hogy meghallgassuk egymást, és ha felmerül egy jó ötlet, igyekszünk megvalósítani.

A munkához való hozzáállás és a márka iránti felelősségérzet, amit a magyarországi franchise partnereknél tapasztalunk egy nagyon erős bizalmat épített ki a tulajdonosok részéről, ezért igyekszünk évről évre többet invesztálni a magyarországi piacba. Amikor 1992-ben a Dallmayr belépett a magyar piacra, a franchise rendszerünk kiterjedtebb volt, mint az első népszerű gyorsétteremlánc Magyarországon. Az elsők között voltunk, akik Magyarországra franchise rendszert hoztak, tehát úttörők voltunk ebben a tekintetben.

A Dallmayr Európán kívül is sikerrel alkalmazta ezt a rendszert, elég csak Ománra, Dubajra vagy Dél-Afrikára gondolni. Mit tesznek annak érdekében, hogy összehangolják a termékeik minőségét a különböző országokban található vásárlók igényeivel?

A legfontosabb, hogy figyelembe vesszük a különböző országokban élő fogyasztók szokásait. Nem dolgozhatsz Németországból, ha külföldön készülsz üzletet kötni, ugyanis a különböző országokban élő emberek elvárásai teljesen mások. Ezért nálunk a menedzserek az egyes országokban olyanok közül kerülnek ki, akik az adott országból származnak, ott élnek, ezáltal ismerik a kultúrát és beszélik is a helyi nyelvet – ez a legfontosabb számunkra.

A prémium termékek, így a Dallmayr fogyasztói is egyre fiatalabbak, az elvárásaik pedig hasonlóan magasak minden szegmensben. Számukra fontos a termék és az életmód kapcsolata. Ha isznak egy kávét vagy elfogyasztanak egy bagelt, jó minőségű termékekre számítanak. Ez minden országban megfigyelhető.

Az étel és az ital esetében már nem csak arra gondolunk, hogy elfogyasztjuk a termékeket. Az emberek élményeket akarnak.

Magyarországon például különböző igényekhez szabott kávékat kínálunk, hogy igazodjunk a fogyasztók elvárásaihoz. Van eszpresszó minőségű termékünk, organikus és Fair Trade alá eső készítményünk is.

Ráadásul minden kávénknak saját története van: számít, honnan származik, milyen módon készül, kik voltak azok, akik betakarították, pörkölték, szállították, kóstolták. Ki tudjuk tehát szolgálni vásárlóinkat a kávézókban, az irodákban és persze a modern kávéautomatáknál is. A történeteknek köszönhetően pedig megismerik azt is, hogy az előállítás minden pontján a legmagasabb minőséget biztosítjuk számukra.

Ha már a kávéautomatákról beszélünk: a Dallmayr milyen technológiákat használ, miben különbözik a többi kávépiaci szereplőtől?

Európában több mint 100 ezer kávéautomatánk van, ebből több ezer Magyarországon. Viszont mi nem akarunk divatos, tucatkávémárka lenni, mi tradicionális kávéélményt szeretnénk kínálni a vásárlóink számára. Ezt gondosan kiválasztott, kiváló minőségű eszpresszógépekkel a legkorszerűbb kávéautomatákkal érjük el, amelyek okostechnológiákat használnak. Utóbbi nagyban segít megérteni a vásárlói igényeket, ezáltal pedig jobb szolgáltatást is tudunk számukra kínálni. Ez nagy versenyelőnyt jelent a piacon, hiszen személyre szabottan tudjuk kiszolgálni vásárlóinkat. Az sem mellékes, hogy az ilyen technológiák használata alapvetően megemeli a fogyasztók elvárásait, hiszen látják, hogy így is lehetséges.

Mi bárkit és bárhol képesek vagyunk kiszolgálni. Amikor valaki felkel otthon, bekapcsolja a kávéfőzőt ihat Dallmayr kávét – legyen az instant, kapszulás vagy hagyományos –, amikor valaki a kocsijából kiszállva betér a kedvenc kávézójába vagy éppen étterembe megy, ahol a mi eszpresszógépeink vannak, velünk találkozik. De ott vannak a kávéautomatáink és az irodák számára biztosított digitális gépeink is a munkahelyeken. Reggeltől estig, bárkit és bárhol képesek vagyunk kiszolgálni, nincs még egy olyan vállalat, amely képes lenne hasonlóra, ugyanilyen minőségben. A piac persze változik, ez jól látszik az otthoni kávéfogyasztók szokásain is. Természetesen mi is figyeljük és meggyőződésünk, hogy nemcsak követjük, de alakítjuk is ezeket a trendeket.

A franchise partnerek és ügyfeleik támogatása mellett mit tesz a Dallmayr annak érdekében, hogy segítse a kávétermelő országokban található partnereit?

Van egy különleges projektünk, amelyen belül a Dallmayr partnerséget létesített a Menschen für Menschen alapítvánnyal, hogy közös erővel építsen egy iskolát Etiópia nyugati részén, egy Dano nevű régióban. Mi biztosítottuk a könyveket, valamint az iskolai berendezéseket, ezzel pedig több mint ezer gyermeket segítünk ahhoz, hogy megfelelő oktatásban részesüljenek egy jobb jövő reményében. Mindezt a Dallmayr Ethiopia nevű termékünk eladásaiból finanszíroztuk.

A zöld Arabica kávénk több mint 80 százalékát Etiópiában termesztik, viszont komoly problémákat okoznak az időszakos heves esőzések és a talaj szárazsága. Amikor esős időszak van, a talaj szinte szertefoszlik. A német és osztrák szupermarketben kapható, különleges etióp kiadású kávétermékeinkkel igyekszünk segíteni az országot; minden eladott termék után öt facsemetét juttatunk Etiópiába, hogy segítsük a földműveseket, és hogy javítsunk a talaj állapotán, csökkentsük az eróziót.

Ezt az akciót nem a Fair Trade címke alatt hajtjuk végre, mivel úgy gondoljuk, nem elsősorban a címke kell ahhoz, hogy jó dolgokat tegyünk. Vannak persze Fair Trade és más együttműködéseink is, amikre természetesen büszkék vagyunk, de az előbb említett példa is azt mutatja, hogy mindig tehetünk többet.

Hogyan alkalmazkodott a Dallmayr a koronavírus-járványhoz? Most megkezdődött egy nyitási folyamat, ami nyilvánvalóan fontos egy olyan vállalatnak, amelyik kávét szolgáltat többek között olyan helyeknek és üzleteknek, amelyek az elmúlt másfél évben csak korlátozott módon tudtak működni, illetve kénytelenek voltak bezárni. Mindez megváltoztatta valamelyest a munkájukat?

Az egészség és a biztonság a legfontosabb mindannyiunk életében. Ez kapott most kiemelt hangsúlyt a pandémia alatt. Azt is megtanultuk, hogy a járványt csak közös erővel tudjuk legyőzni. Mi kellően jól felkészültünk a nehéz időszakra, új eszközöket és technológiákat vásároltunk, illetve új termékeket fejlesztettünk, amelyekben többek között új italok és receptek kaptak helyet.

Amikor a kávézók, a szállodák és az éttermek bezártak a járványhelyzet miatt, a Dallmayr segített a franchise partnereknek, étteremtulajdonosoknak, hogy átvészeljék a pandémiát.

A nehéz időszakban támogattuk az ügyfeleinket, például úgy, hogy csökkentettük vagy elengedtük az eszközök bérleti díját. Hosszú távon gondolkodunk és hiszünk abban, hogy ezek a támogatások nemcsak gesztusok, de a korrekt üzleti kapcsolat részei, amik megtérülnek később.

Hogy festené fel a pandémia utáni Dallmayr üzleti képét?

A krízis mindenkit meglepett, egyikünk sem gondolta, hogy valaha hasonló élménnyel fogunk találkozni. És egy ilyen helyzetre nem is lehet igazán felkészülni. Biztosítanunk kell a bevételeket, a munkavállalóink helyzetét és sokkal óvatosabban kell kezelnünk a rendelkezésünkre álló forrásokat, mint korábban. Ez nemcsak a Dallmayrre igaz, hanem minden más piaci szereplőre is.

A mi üzleti szegmensünk a leginkább érintett: a szállodák, az éttermek és a kávézók. Új üzleti lehetőségeket kell tehát feltárnunk, valamint szükséges szélesíteni a piacunkat. Nem profitot kell generálnunk, hanem piacot kell bővítenünk. Próbálunk új üzleti lehetőségeket találni és új helyeket felkutatni, mert erősek vagyunk, és hiszünk abban, hogy miénk a világ legjobb terméke. Most lehetőségünk adódott ígéretes helyekre befektetni, bízunk benne, hogy évekig tudunk is ezeken a helyeken építkezni. Ez a magyarországi leányvállalat számára is lehetőség. 300 éve csiszoljuk és alakítjuk a Dallmayrt. Olyan előnyt jelent ez, amellyel a versenytársaink nem rendelkeznek.

Hogyan képes egy olyan családi vállalkozás, mint a Dallmayr több mint 300 éve fennmaradni? Nem sok olyan cégről vagy vállalkozásról tudunk, amely ilyen sikeresen átvészelte volna az évszázadok politikai, gazdasági és szociális változásait. Mi a Dallmayr titka?

Köszönetet kell mondanunk a tulajdonosainknak, akik a vállalat pénzét kezelik. Nem gyors autókra és drága pezsgőkre költik a profitot, hanem visszaforgatják a cégbe. Az üzlet és az alkalmazottak a fontosak minden más előtt.

Ez a Dallmayr titka. Németországban van egy mondásunk:

Tedd félre a pénzed, amikor teheted, és használd, amikor szükséged lesz rá.

Egy vállalkozó számára pedig ez a legfontosabb. A jó időkben felhalmozott pénzt meg kell őrizni, hogy a rossz időkben hasznodra legyen. A tulajdonosaink és a családjaik így járnak el, ez pedig a legnagyszerűbb dolog.

A Dallmayr teljeskörű üzemeltetési szolgáltatása elérhető az ország egész területén. Ez a szerkesztőségi tartalom a Alois Dallmayr Automaten-Service Bt. támogatásával jött létre.

(Borítókép: Joachim Höh, a Dallmayr Németország és Közép-Kelet Európa ügyvezetője. Fotó: Gombkötő Emma / Index)