Kokainügyben emeltek vádat Árpa Attila ellen

Május közepén a rendőrség 5 férfit gyanúsított meg kábítószer-kereskedelemmel, az ügyben Árpa Attila neve is felmerült. 2019-ben házkutatást tartottak a színésznél, a nyomozók két éven keresztül gyűjtöttek bizonyítékokat, amelyeket később vádemelési javaslattal adtak át az ügyészségnek.

Árpa Attila ártatlannak vallotta magát, és a nála talált fehér porról azt mondta, hogy csak Flector volt. Még viccelődött is azzal, hogy a barátai azóta Pablo Flektorbárnak becézik.

Nálam csak por alakú fájdalomcsillapítót foglaltak le, Flectort. Az amerikai foci miatt a meccsek után gyakran szedem, mert nemritkán fordulnak elő kisebb sérülések. Az egyik barátom, aki külföldi állampolgár, és nincs magyarországi tb-je, néha tőlem szokott kérni. Így aztán gyakran leveleztünk arról, hogy most kellene neki egy-két tasak belőle. Én azt gondolom, hogy a rendőrök azt hihették, hogy ezek az üzenetváltások drogról szóltak, az illegális szert nevezzük kódolva gyógyszernek

– mondta korábban a színész, aki ellen a Blikk információi szerint a napokban vádat emeltek kokainügyben.

A vádirat szerint egy 33 éves férfi 2017-től kokainnal és extasyval kereskedett Budapesten. Rendszeres kokainvásárlója volt egy 49 éves férfi, aki 2018-tól saját magának és a baráti-ismerősi összejöveteleire meghívottaknak felkínálásra vásárolt a kábítószerből, forgalomba hozva a drogot. A dokumentumokban felmerül egy 49 éves férfiként emlegetett illető, a lap úgy tudja, ő Árpa Attila. Az ügyészség szerint ő 2019 márciusában két ismerősét bízta meg azzal, hogy vegyenek kábítószert egy ilyen összejövetelre. Az említett ismerősök be is szerezték a kokaint, amivel visszaindultak megbízójukhoz, a Budapesti Rendőr-főkapitányság kábítószer-bűnözés elleni nyomozói azonban rajtuk ütöttek, ahogy a szóban forgó összejövetelre érkezőkön is.

A Fővárosi Főügyészség öt férfi ellen emelt vádat, hármukra kértek felfüggesztettet, köztük Árpa Attilára is. Forgalomba hozatallal elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt folyik ellene az eljárás.

Továbbra is értetlenül állok a döntés előtt – fakadt ki Árpa Attila a Blikknek. – Fontosnak tartom leszögezni, hogy az ügyészség előszeretettel emlegeti a házkutatást, de azt nem említi, hogy mi lett az eredménye. Megmondom én: nem találtak kábítószert nálam, ahogy a vendégeinknél sem. De az is sokat elárul a hozzáállásukról, hogy se engem, se az ügyvédemet nem értesítették a vádemelésről, a sajtót viszont igen. Mindenkit arra kérek, hogy a bíróság jogerős ítéletéig ne törjön pálcát felettem

– mondta a lap megkeresésére Árpa Attila.