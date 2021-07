Helló, Buda! Egyen egy jót a termelői piacon

Almási Gábor társtulajdonos megmutatta nekünk a Hello Budát, és mesélt a kézművespartnerekről, valamint a szombati termelői piacról. Napi bevásárláshoz és csipegetéshez is ajánlja a helyet. Előbbi kategóriában a The Fishmonger, a Hússzabóság, a Három Tarka Macska termékeivel, míg utóbbiban a Crunchy, a Wafu, a Steak Sense finomságaival találkozhatunk.

Kattintson a videóra, csorogni fog a nyála!