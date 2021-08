A Austrália sabe produzir televisão para xuxu, e o novo teaser do "Big Brother VIP" deles vem provar isso mesmo.



The production value com algo tão "pequeno" como 1 minuto e 30 segundos de teaser é arrebatador.



Fiquei imediatamente com vontade de ver o programa. pic.twitter.com/qHTJJDUepG