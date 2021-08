Elstartolt a Strand Fesztivál

Ahogy korábban az Index is megírta, idén nem Zamárdiban, hanem Balatonvilágoson, a Club Aliga területén rendezik a Strand Fesztivált – egy kisebb, ám barátságosabb környezetben várják a kikapcsolódni vágyókat a szervezők. Újdonság még, hogy ezúttal kétszer 5 napig zajlanak a tó partján a koncertek, színpadra állnak a legnépszerűbb magyar előadók, de külföldi fellépők is érkeznek. A rendezvény programjáról itt írtunk részletesen.

A kapunyitás pillanatában az Index stábja is a helyszínen volt, a fesztiválozók közül többen el is mesélték, milyennek találják az új helyszínt, és az is kiderült, hogy a korai érkezők mely előadókra kíváncsiak leginkább. Néhány kérdés erejéig Horváth Tamást is sikerült elcsípni, aki korábban soha nem lépett fel a Strandon.

A rendezvényen egyébként a koncertek mellett nagyon sok játékos programmal is készülnek, illetve a STRAND Kávéházban több hírességgel is találkozhat napközben a közönség. Velük a helyszínen Könyves Dina, illetve Réti Nóra beszélget, az interjúk közül ötöt pedig az Index felületén is meg lehet majd tekinteni.