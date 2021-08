Bochkor Gábor földre kényszerített egy utasszállítót

Rendhagyó műsorral jelentkeztek Bochkor Gáborék péntek reggel a Retro Rádióban. Az adás a kecskeméti repülőbázisról szólt, a hallgatók pedig közben nyomon követhették a 6:08-as hadműveletet. Bochkor Gábor egy JAS 39 Gripen vadászgép utasaként emelkedett a levegőbe, miközben Lovász László a Magyar Honvédség A319-es Airbusának pilótafülkéjéből jelentkezett be az éterbe, amelyen egy csoport rádióhallgatót szállítottak. A hadművelet lényege az volt, hogy szimulálják, ahogy két Gripen a földre kényszerít egy illegálisan a légtérbe lépő gépet. Bochkor Gáborék tehát üldözőbe vették azt az utasszállítót, amelyen a kollégájuk repült egy csomó civil társaságában. Az akciót, amelynek során a két Gripent egészen közelről csodálhatták meg a levegőben az utasok, a repülőbázisra kitelepült stúdióból Szujó Zoltán irányította.

Azért mi már gyakorlottak vagyunk abban, hogyan kell letenni egy rádióműsort az aszfaltra a repülőnap előkészületében. Régen a Bumeránggal többször is csináltunk ilyet, azt hiszem, 2008-ban volt az első olyan, hogy gépről ment az adás

– mondta az Indexnek Bochkor Gábor a pénteki műsor után. Hozzátette, hogy annak idején mindez az ő ötlete volt – szerinte ugyanis repülőnapot promotálni csak úgy érdemes, ha van benne izgalom. Márpedig egy vadászgépről közvetíteni az élményt egy rádióhallgató számára is izgalmas. A rádiós egyébként akkor repült először MiG–29-essel, amit aztán többször volt alkalma megismételni. De Gripenben is ült már korábban, csak akkor egy svéd pilóta vezette.

Bochkor Gábor aztán meg is szerezte az egymotoros repülőkre érvényes PPL-t (Private Pilots Lisence), és akkoriban nagyon sokat vezetett kisebb motoros gépeket. De már évek óta nem repül, a pénteki élményen felbuzdulva viszont azt mondja, valószínűleg újra belekezd. Hogy van-e bármi egyéb extrémnek számító dolog, amely vonzza, arra határozott nemmel felelt.

A Gripenhez visszatérve a rádiós azt is elmesélte, mi minden kellett ahhoz, hogy péntek reggel utasként fel tudjon szállni. Azt mondja, különféle vizsgálatokat végeztek rajta a repülőkórházban Kecskeméten – az első lépés ugyanis az volt, hogy alkalmasnak minősítsék az orvosok. Mindez persze csak a kezdet, egy csomó olyan technikai dolgot is el kellett sajátítania, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy ilyen géppel repülhessen.

A magassági ruhát feltenni, letesztelni, és az, amikor beszállsz a kabinba, hihetetlen procedúra. A MiG-en bekötöd a biztonsági övet, rácsatlakoztatod az oxigént meg a kommunikációs csatlakozókat, és nagyjából megvagy. Hát itt annyi a hurok, az öv, ilyen-olyan csatlakozó, hogy muszáj volt megtanítaniuk, mit hogyan kell használni a gépen. Nekem kellett bekapcsolnom magamnak az oxigént, kezelni a kommunikációs csatornákat, hogy tudjak rádiózni, tudnom kellett, mihez nyúlhatok és mihez nem, illetve nekem kellett kibiztosítani a katapultülést is. Ezeket mind megtanították, de így is legalább húsz perc volt az öltözködés, illetve a ruha tesztelése, és a gépbe való bekötés is negyedórás procedúra.