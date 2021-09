Rúzsa Magdi a hármas ikrekről: Boldogság volt, aztán pánik

Ahogy korábban az Index is megírta, hármas ikreket vár Rúzsa Magdolna. Az énekesnő most az Instagram-oldalán mutatta meg gömbölyödő terhespocakját, és részletesen mesélt arról, mit érzett, amikor megtudta, hogy három kis életet hord a szíve alatt.

Csodák! A nagy meglepetés az első vizsgálatkor ért minket. Az orvosom csak ennyit kérdezett: Felkészültél? Mire? Mire? Ketten vannak. Nevetett. A szemem sem rebbent, tudtam, pár nappal korábban mondtam is a manageremnek. Éreztem. Akkor jött a meglepetés mindannyiunk számára. Nem ketten vannak, hanem hárman. Boldogság volt, aztán pánik, aztán jó öreg magdis módon egy újabb csapat összeszervezésének az alapjaiba kezdtem, hisz csak akkor nem pánikolok be, ha tökéletes katonai stratégiám van, leosztott szereplőkkel és pontos létszámmal

– olvasható a fotó mellett.

Az énekesnő azt írja, gyorsan levezette magában, hogy megoldják a helyzetet. Eddig is nagy csapattal járt, ezentúl a magánéletében is így lesz, csak hogy a közönségének is jusson belőle, és ő is töltődjön a színpadon.

Igazi kis karaván leszünk majd. A férjemmel nagyon várjuk a kis mókusainkat. Pár napja elsírtam magam, amikor megértettem, hogy milyen isteni kegy és mekkora csoda az, hogy három kicsi lélek is egyszerre minket választott. Vajon mit láthattak bennünk ott fönt, hogy így döntöttek. Elmondhatatlan érzés. Úgy érzem magam, mintha valamiért olyan ajándékot kaptunk volna a Jóistentől, amit csak kevesen kapnak. Olyan, mintha az ölébe emelve ringatna bennünket. Szinte érzem a jelenlétét.

Rúzsa Magdi úgy érzi, ami most benne és velük történik, az a valódi csoda. Azt írja, most semmi más nem érdekli, csak hogy megélje annak az ajándéknak a jelentőségét, hogy a testében négy érző, szerető szív dobog. Úgy fogalmaz, szeretne lubickolni ebben a különleges helyzetben, és boldog lenni attól, hogy különlegesek. Jól tudja, hogy a hármas gyermekáldás nem mindennapi várandósság, így minden kicsit bonyolultabb, ezért nagyon kell figyelniük mindenre. Azt írja, most az a legfontosabb, hogy a picik egészségesen jöjjenek világra, és ő maga is ép maradjon. A korábbi információkat megerősítve azt is hozzátette, a terhességének utolsó három hónapját kórházban tölti majd.