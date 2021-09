Betegen állt színpadra ByeAlex, törölte a hétvégi koncertjeit

Betegség miatt volt kénytelen két fellépését is lemondani ByeAlex. Az énekes erről a Facebook-oldalán tájékoztatta a közönségét, hozzátéve: már előző este sem volt túl jó állapotban, amikor Marosvásárhelyen koncertezett.

Legutóbb hatalmas port kavart, hogy ByeAlex az utolsó pillanatban a technikai feltételek hiányosságára hivatkozva lemondta a koncertjét a Bánki-tónál. Az énekes és a szervezők napokon keresztül magyarázták az álláspontjukat, míg végül elült a vihar és minden a megszokott módon haladt tovább.

Ahogy a többi zenész, ByeAlex is folytatta a turnézást, egészen mostanáig. Az énekes tegnap este a Facebook-oldalán közölte, hogy betegség miatt kénytelen lemondani a pénteki és a szombati fellépését. Azt is hozzátette, hogy már előző este is elég rossz állapotban volt, amikor színpadra állt Marosvásárhelyen.

Kedves mindenki! Tegnap este elég betegen álltam ki Marosvásárhelyen az erdélyi közönség elé. Kicsit reménykedtem benne, hogy nem lesz nagyobb bajom. De sajnos ma reggelre olyan szinten ment már el a hangom, hogy dörmögni is fáj. Reggel óta pro és kontra érveket sorakoztattunk fel, de sajnos nem tehetem meg már magammal szemben sem, hogy ilyen állapotban kockáztatok tovább, ezért a ma esti koncertünket Komlón és a holnap esti KompKoncertet nem tudjuk megtartani.

– olvasható a közleményben.

A közönséget az énekes azzal vigasztalta, hogy Kompra már tudnak új időponttal szolgálni, jövő héten szombaton pótolják a bulit.

Igyekszem minél hamarabb jobban lenni. Bocsánat pusz Alex. Ui; Jövő héten Gyöngyösön is találkozunk!

A kommentszekcióban videón is bejelentkezett az énekes, valóban nincs túl sok hangja, beszélni is elég fájdalmas lehet.