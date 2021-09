Csézytől rendelt ruhát Karikó Katalin

Estélyi ruhák elkészítésével bízta meg Csézyt Karikó Katalin. A koronavírus elleni Pfizer vakcina kifejlesztésében részt vevő, Amerikában élő, magyar biokémikus az elmúlt időszakban több rangos elismerést is kapott, és az sem kizárt, hogy Nobel-díjjal is kitüntetik. Már nem kell sokat várni, hogy nyilvánosságra hozzák a nyertesek névsorát – amennyiben Karikó Kartalin is köztük van, a díjat az énekesnőtől rendelt ruhában veheti át.

Azt hiszem, egy ember igazán szerencsésnek mondhatja magát, ha egyszer az életében találkozhat egy leendő Nobel-díjas kutatóval. Azt pedig a legmerészebb álmomban sem mertem volna gondolni, hogy én készíthetem majd Karikó Katalin ruháit a díjátadókra!

– írta Csézy az Instagram-oldalán ahhoz a fotóhoz, amelyen Karikó Katalinnal közösen szerepel.

A mezőkövesdi népművész családból származó énekesnő a Borsnak mesélt arról, hogy egy hónappal ezelőtt megjelent a szalonjában egy hölgy, aki Karikó Zsuzsanna néven mutatkozott be. Kiderült, hogy Zsuzsanna a kutatónő testvére, és az ő megbízásából érkezett, hogy rendeljen néhány ruhát Csézytől.

Meglepődtem, mert tudjuk, a világ leghíresebb divattervezői szívesen készítenének neki bármit, de őt hazahúzta a szíve. S, hogy éppen engem választott, az valami csoda, amiért végtelenül hálás vagyok. De nem én vagyok itt a lényeg, hanem a magyarság

– mondta a lapnak az énekesnő.

Katalin édesanyjának volt egy matyó párnája, amit saját kezűleg hímzett. Látott nálam a szalonban olyan motívumokat, amik rajta voltak azon a párnán. Az egyik ruhájához csinálok egy övet neki, amin ez a motívum rajta lesz, hogy majd érezze, mindenki vele van

– tette hozzá. Mint kiderült, pár napja Karikó Katalin is járt nála. Csézy azt mondja, a kutatónőt egy végtelenül kedves és közvetlen emberként ismerte meg, aki szerinte gyönyörűen beszél magyarul.