Lenny Kravitz lánya a Magic Mike sztárjával jár

Zoë Kravitz nemrég nagy fába vágta a fejszéjét: hamarosan forgatni kezdik a Pussy Island című filmet, melyet Lenny Kravitz lánya rendez majd. A főszerepet Channing Tatumnak szánta, ennek fényében sok időt töltenek együtt mostanában, de mint kiderült, nem csak munkakapcsolatról van szó.

A páros neve akkor merült fel először egymás mellett, amikor kiderült, hogy a Magic Mike sztárja azért vállalta szerepet a thrillerben, mert úgy érzi, ez végre sokkal komolyabb, mint amiket általában ajánlanak neki. Emellett elárulta azt is, hogy Zoë vette rá arra is, hogy számoljon le a Crocs papucsokkal .

Chan volt az első ötletem a tech milliárdos férfi főszerepre. Rá gondoltam, amikor megírtam ezt a karaktert. A Magic Mike-ból és az élő műsoraiból tudtam, hogy ő egy igazi feminista, és olyannal szerettem volna együtt dolgozni, aki egyértelműen érdeklődik a téma felfedezése iránt

– mondta Zoë Kravitz.

Ha ez önmagában nem is vetítene elő bensőséges kapcsolatot, a napokban megjelent fotók szerint már nem kérdés, hogy Tatum új vizekre evezett, és végleg pontot tett Jessie J-vel való kapcsolatának végére – aminek kezdetén arról szóltak a hírek, hogy a színész csupán volt nejét, Jenna Dewant keresi az énekesnőben, külsejét tekintve legalábbis biztos.

Jessie J. tehát a múlté, Zoë Kravitz pedig színre lépett. Az utóbbi hetekben egy csokor fotó jelent meg az enyelgő párról, az Entertainment Tonight pedig már talált is egy kedves ismerőst, aki megerősítette, hogy Tatumék valóban randiznak.

Zoë és Channing együtt járnak. Barátokként kezdték, de végül több lett belőle. Nemrég New Yorkban látták őket együtt egy étteremben, nagyon szeretetteljesnek tűntek

– mondta a lap forrása.

A sorozatban lőtt fotók és az ismerős áldása után újabb érdekességet szúrt ki az Elle. A magazinnak feltűnt, hogy a színész olyannyira érdekelt mindenben, ami párját érinti, hogy Instagramon sürgősen be is követett négy Zoë Kravitz rajongói oldalt is – amellett persze, hogy a színésznőt is szorgosan követi a platformon.

A színésznő egyébként 18 hónap házasság után vált el hivatalosan is volt férjétől, Karl Glusmantől. A keresetet tavaly decemberben nyújtották be, és a napokban véglegesítették a válást. Kapcsolatuk alatt egyébként Kravitz kifejezetten nehezményezte, hogy mindenki a gyermekáldásról faggatta. El is mondta, hogy nem szeretne társadalmi nyomás hatására szülni, és egyébként is szereti a szabadidejét – írta meg korábban a Page Six.

Tatum ezzel szemben egy nyolcéves kislány édesapja, aki Jenna Dewan modellel való házasságából született. Közel tíz év után váltak el útjaik, a szakításhoz pedig valószínűleg az is hozzájárult, hogy a modellnek gyakran kellett nélkülöznie férjét, így amikor Everly kisbaba volt, nem igen volt segítsége. Exférje randijait illetően nincsenek benne rossz érzések, az E! Online szerint Jenna támogatja a színészt, de elsősorban a gyermeknevelésre fókuszál.

