Kulka János: Meg akarok halni

Egy hónapja, hogy kijött A játszma című film trailere, a tíz évvel ezelőtti nagy sikerű krimi, A vizsga folytatásában pedig Kulka János újra főszerepet játszhat. Úgy tűnik, a Kossuth-díjas színész nem túlságosan boldog, arra a kérdésre legalábbis, hogy mi a leghőbb vágya, a Marie Claire magazinnak adott interjújában feketén-fehéren azt mondta:

Meghalni.

Bár három éve szerelmes, nincs jól, és még mindig küzd a démonaival – fűzi hozzá, és beszél arról is, hogy nincs jól, idegennek érzi magát, mintha lobotómiát hajtottak volna végre rajta.

Dühös vagyok magamra. Reggel, amikor felkelek, még minden szuper. De ahogy múlik a nap, úgy romlik a kedvem. Délelőtt fél tizenegykor már depresszió­san ülök a kanapén

– árulta el. Szerinte mindenki eltűnt, aki régen körülötte volt.

A Marie Claire-interjú szemléjében a Blikk arról is ír, hogy Kulka János az utóbbi években szinte teljesen leépítette a korábban széles baráti és ismeretségi körét, sőt új házba is költözött. Bevallása szerint abbahagyta a logopédiai foglalkozásokat, illetve a terápiaként végzett tornát és festést is.

Kulka János öt és fél éve stroke-ot kapott, 2016. április 12-én vitték mentővel az Amerikai úti Országos Klinikai Idegtudományi Intézetbe, hogy életmentő műtétet hajtsanak rajta végre. Felébredve eleinte csak a bal karja mozdult, és csak a szemével tudott kommunikálni, a folyamatos fejlődés ellenére most is afáziában – az organikus agyi sérülés következtében létrejövő beszédzavarban – szenved. 2018-ban felmondott a Katona József Színházban, a stroke-ja után először színpadon 2019 januárjában, a Trafóban lehetett látni, a Dollár Papa Gyermekei társulat Móricz-adaptációjában, az Árvácskában. Ezt több kisebb szerep követte, 2020 januárjában úgy nyilatkozott, rémálmok gyötrik, amelyekben színpadra lép, de elfelejti a szövegét, korábbi teljesítményének a 10 százalékát képes nyújtani. Nem hisz már abban, hogy vissza tud úgy térni a színházba, mint régen, sőt színházba sem jár, mert unja.

(Borítókép: Tóth P. Flóra / Index)