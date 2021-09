Nyolcadik alkalommal értékelték a szakújságírók a tavalyi év legkiemelkedőbb televíziós teljesítményeit és személyiségeit. Az RTL Klub hat, a TV2 öt, a Spektrum Home egy elismeréssel tért haza az idei Televíziós Újságírók Díja gáláról, amelyre a vezető hazai televíziós csatornák szakemberei és sztárjai, valamint a sajtó képviselői kaptak meghívást. A Budapest Music Centerben rendezett esemény idén közel 200 vendég részvételével, kiemelkedően nagy sajtóérdeklődés mellett zajlott, a díjátadó házigazdája immáron harmadik alkalommal Gundel Takács Gábor volt.

Este fél 9-kor vette kezdetét a díjak átadása, amit a tévés műsorvezető-sportriporter egy rendkívül elegáns gesztussal indított: a sokak által Sixxként ismert Varga Attilát szólította meg, aki korábban hosszú éveken át foglalkozott médiaügyekkel és televíziós műsorokkal az Index felületén, illetve maga is adott át díjat a tévés szakembereknek. Gundel Takács Gábor kiemelte, bár Varga sosem bánt kesztyűs kézzel azokkal, akikről véleményt alkotott, ha valakivel szemben kritikát fogalmazott meg, az ékes bizonyítéka volt annak, hogy a szakmában igenis tényezőnek számít.

A gála másik kitérője a díjkiosztó félidején túl következett: egy videó bejátszással emlékeztek meg a 23 év után idén júliusban véget ért Barátok Közt című sorozatról, amellyel történelmet írtak az alkotók.

A Televíziós Újságírók Díja gálaestjén tizenkét kategóriában hirdettek nyertest. A 24.hu, a Hír7, az Index, a Kreatív, a Marketing&Media, a Media1, a Médiapiac, az Origo, a SorozatWiki, a Színes RTV, a Telenovella-Epizód magazin, a Telex és a TVR-hét szakújságíróiból álló grémium díjazta a legjobb nagyszabású showműsort, a legjobb vetélkedőt, a legjobb realityt, a legjobb a talkshow-t, a legjobb sorozatot, a legjobb napi sorozatot, a legjobb zsűritagot, a legjobb női műsorvezetőt, a legjobb férfi műsorvezetőt, a legjobb színésznőt, a legjobb színészt, valamint a legjobb mellékszereplőt.

A díjakat az elismerést alapító szakmédiumok munkatársai adták át, az Index kollégái közül F. Tóth Benedek főszerkesztő-helyettes a legjobb napi sorozatnak választott Mintaapák képviselőit szólította a színpadra. Rendhagyó momentum volt a legjobb női műsorvezető kihirdetése, a kategóriagyőztes Ördög Nóra ugyanis, aki nem mellesleg ezen a napon ünnepelte a 40. születésnapját, nem tudott részt venni az eseményen, így telefonon jelentkezett be és köszönte meg az elismerést. Elmondta, mivel az életének felét televíziózással töltötte, ez a díj számára egy jel, hogy jó úton járt.

A legjobb férfi műsorvezető díját bezsebelő Istenes Bencét is ki kell emelni, hiszen ő kétszer is színpadra állt, az RTL Klubon futó Álarcos énekes házigazdájaként ugyanis a nagyszabású showműsor kategóriagyőztes csapatát is erősíti. Műsorvezetőként ráadásul a finisben olyan nevekkel versenyzett, mint Stohl András és Till Attila, amit már eleve nagyon elismerőnek érzett.

Ez mindig jó érzés egyébként, legyen szó közönségdíjról, vagy szakmai díjról, mindkettő nagyon megtisztelő. Nyilván mind a két kategóriában más alapján ítélnek meg egy ilyen díjat. De egy ilyen névsorban, amelyben olyan emberek szerepelnek, mint Tilla és Buci, akik már lehet, hogy dupla annyi ideje csinálják, mint én, nagyon megtisztelő nyerni

– mondta az Index kérdésére a díjkiosztó után Istenes Bence, aki egyébként mindig örül, ha elismerést kap.

Én szeretek díjakat kapni. Sokan mondják, hogy őket nem érdekli, szerintem fontos, mert ez a mostani például egy visszaigazolás a szakmától, vagy ha más díjakra gondolunk, akkor a közönségtől. Én mindig örülök ennek, mert egy kicsit értékelik azt a sok energiát, meg munkát, amit beleteszünk. És nem feltétlenül csak önmagamra gondolok, mert ez tényleg egy csapat, ha a tévéműsorokról beszélünk. Az Álarcosnak is ugyanannyira örülök, hogy nyert, mert ugyanolyan szívügyemnek érzem azt is.

A műsorvezető egyébként nagy izgalommal várja, hogyan alakul az Álarcos énekes mostani évada, amelyben új nyomozógárda próbálja kitalálni, kik rejtőznek a maszkok mögött. Ráadásul a szuperkártyával idén bekerült egy újítás is a produkcióba, de emellett nagyon jónak találja a jelmezeket is. Hogy a tavalyi műsort díjjal jutalmazták, azért is nagy öröm számára, mert nagyon sok munkát tett bele a csapat és szerinte vitathatatlanul letarolták a 2020-as évet. Az Index kérdésére azt is elmondta, hogy bár műsorvezetőként dolgozik a produkcióban, gyakran részt vesz a szerkesztésben is, szereti bedobni az ötleteit, amikre vevő is a csapat, ő pedig kifejezetten örül, hogy ennyire nyitottak az elképzeléseire.

Istenes Bence mellett az RTL Magyarország Mellékhatás című heti sorozata is szépen teljesített. A csatorna saját fejlesztésű alkotása a kategóriájának nyertese lett, és az abban játszó művészek közül került ki a legjobb színésznő, illetve mellékszereplő is, Sztarenki Dóra és Barta Ágnes személyében.

A díjazottak listája:

Legjobb nagyszabású showműsor

Álarcos énekes

Legjobb vetélkedő vagy sportműsor

Exatlon Hungary

Legjobb reality

Farm VIP

Legjobb talkshow

DTK: Elviszlek magammal

Legjobb zsűritag

Bereczki Zoltán (Sztárban Sztár)

Legjobb női műsorvezető

Ördög Nóra (Újratervezés)

Legjobb férfi műsorvezető

Istenes Bence (Álarcos énekes)

Legjobb heti sorozat

Mellékhatás

Legjobb napi sorozat

Mintaapák

Legjobb színésznő

Sztarenki Dóra (Mellékhatás)

Legjobb színész

Scherer Péter (Apatigris)

Legjobb mellékszereplő

Barta Ágnes (Mellékhatás)

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)