Közel két évtized után újra vörös szőnyegen debütált JLo és Ben Affleck

Nem túlzás kijelenteni, hogy már szinte nincs is olyan ember a földön, aki ne tudna arról, hogy Jennifer Lopez és Ben Affleck 17 külön töltött év után ismét egymásba gabalyodtak. Sőt meglehet, hogy hamarosan újra belevágnak az esküvőszervezésbe, ami remélhetőleg ezúttal nem torkollik könnyes szakításba.

Bár már tavasszal nyilvánvaló lett, hogy a páros románca újraforrt, ekkor még kerülték a figyelmet, aztán szépen lassan, stílusosan lovagolták meg a népszerűségi hullámot. Júliusban az énekesnő tette „Instagram-hivatalossá” a kapcsolatot, a minap pedig végre eljött a nagy pillanat, amire már rengeteg rajongó és újságíró is várt: friss vörös szőnyeges fotók érkeztek Benniferről.

Az igencsak közkedvelt duó Ben Affleck és országos cimborájának, Matt Damonnek új filmjének premierjére érkezett a Velencei Filmfesztiválra, egyúttal 17 év után most először léptek újra együtt a vörös szőnyegre. Jelenlétükkel voltaképpen mindenki másról elterelték a figyelmet, valószínűleg a The Last Duel című filmről is, melynek a bemutatójára érkeztek.

A páros felkészült a kamerák hadára, és tőlük elvárható módon kellették magukat a fotósok előtt. Volt komolyan messzibe tekintés, nevetés és csók is bőven. Nem kérdés, hogy ettől a naptól fogva lesz miből válogatni illusztrálás terén, ha hírek érkeznek a szerelmesekről.

(Borítókép: Ben Affleck és Jennifer Lopez. Fotó: Elisabetta A. Villa / Getty Images Hungary)