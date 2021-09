Minifesztivállal ünnepli 10. jubileumát a Budapest Park

A főváros legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyének időszámítása 2012-re nyúlik vissza. Létrejötte az egykori Zöld Pardon alapítójának és főszervezőjének köszönhető, aki a helyszín megszűnése után egy olyan, hangulatában hasonló, ám jóval sokszínűbb és monumentálisabb koncerttér kialakításán kezdett gondolkodni, amely az akkori trendekhez igazodva továbbörökíti az Ifipark zenei szerepvállalását. A néhány hét alatt kialakított, színesre mázolt hajókontéereből felépített kulturális központ rövid idő alatt Budapest egyik legkedveltebb bulihelyszíne lett.

A Budapest Park a működése óta a legnépszerűbb magyar zenekarok mellett már számtalan világsztárt is fogadott: olyan előadók fordultak meg a színpadán, mint a Sum 41, Billy Idol, Iggy Pop, a Thirty Seconds to Mars, a Rise Against, a Scooter vagy épp a retro színtér lemezlovasai. A helyszín adottságai és kialakítása a koncerteken túl reggelig tartó kikapcsolódást kínál a közönségnek, elhelyezkedésének köszönhetően pedig késői időpontban sem okoz gondot a hazajutás.

A 2020-as koncertekben szegény, ám viszontagságokkal teli évet követően a Budapest Park most fontos mérföldkőhöz érkezett: a jubileumi 10. szezonját ünnepli a fővárosi szórakozóhely. Ennek apropóján

Xtra Feszt elnevezéssel a szervezők egy több napos eseményre készülnek szeptember 15-19. között,

a programokat úgy összeállítva, hogy az lehetőleg minden korosztályt megszólítson.

A szórakozóhely csapatának közleménye szerint a rendezvényen komolyzene, pop és rockzene is lesz, valamint táncosok és utcazenészek is felbukkannak majd a tömegben, mindemellett pedig gyerekeknek szóló előadásokkal is készülnek. Fellép többek között Jamie Winchester, a Folow the Flow és a Carson Coma, de érkezik a Supernem, a Vad Fruttik és a Matthias Quartet, valamint Farkasházi Réka és a Tintanyúl is.

A meghirdetett programok mellett a szervezők különféle szuvenírekkel is készülnek, amelyekkel a jubileumi esemény mellett picit a nyárra szeretnék emlékeztetni a közönséget.