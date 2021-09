Tóth Gabi belebetegedett az őt ért támadásokba

Augusztus végén rendesen beindult az élet Tóth Gabiéknál, azonban nem úgy, ahogyan azt ő feltétlenül szerette volna. A tetovált rockerből keresztény családanyává avanzsált énekesnő rengeteg bántást kapott az elmúlt két hétben, ami úgy tűnik, nagyon megviseli.

Az ügyben interjút is adott Osváth Zsoltnak, másnap azonban még a publikálás előtt letilttatta az adást arra hivatkozva, hogy ha reagál a trollok megjegyzéseire, sosem lesz vége a gyűlölethullámnak. A múlt héten aztán megjelent Az Én szívem című dalának klipje, melyben csipkés terítő, parasztkolbász és lovon vágtatás is játszik sok más népies elemmel együtt, ami még többeknél verte ki a biztosítékot.

Instagramján le is tiltotta a kommentelési lehetőséget, majd hasonlóképpen cselekedett a Youtube-on is az említett zeneszám esetében: eltüntette az értékeléseket. A jelenséggel kapcsolatosan nem csak az internetezők, Kajdi Csaba vagy Lakatos Márk fogalmazott meg sarkos véleményt, de Puzsér Róbert is kemény szavakkal illette Tóth Gabit.

A gyűlölethullám azóta sem apadt, az énekesnő pedig végül úgy döntött, elmondja, hogy érez, és bár múlt héten még azt üzente, minden rendben, legújabb bejegyzése szerint belebetegedett a történtekbe.

A napokban szembejött velem egy nagyon kedves ismerősöm oldalán az alábbi idézet: „Teendők arra az esetre, ha látsz valakit olyasmit csinálni, ami számodra értelmetlen, de közben ő nem árt senkinek és boldognak tűnik: 1. mondd/gondold: ‘de jó neki'! 2. menj tovább...” – és vége.

– kezdte sorait Tóth Gabi a család.hu oldalán.

Az énekesnő nem érti, mi a baj azzal, hogy megmutatja a hitét, vagy hogy új klipjében népies elemeket vonultat fel. Mint írja, fáj a szíve a férje és a családja miatt, amiért nem tudnak segíteni rajta, legjobban mégis a kislánya miatt búsul.

Akiért nem csak fáj, de megszakad a szívem, az a kislányom, aki semmiről nem tehet, aki tiszta, ártatlan kis angyal, és már most azzal kell szembesülnie, hogy anya gyakran sír, mert éppen elolvasott valamit, amit nem kellett volna, és amiben olyan igazságtalan bántás érte, amitől úgy érzi, hogy leforrázták és a szavak szinte belevágnak a húsába. Egy hét alatt szó szerint belebetegedtem abba a negatív energiahullámba, ami a nyakamba zúdult és ágynak dőltem. Olyan érdekes, de most szembesültem vele, hogy milyen igaz a mondás, miszerint valaki torkig van. A torkom kezdett fájni, de tudtam, hogy most nem fájhat, hiszen pár napon belül volt a nővéremmel közös koncertem. (...) Amikor valaki egy picit is nyitott a spiritualitásra, akkor azért elgondolkodik, hogy „miért veszik el tőlem a hangom?” Mert azt érzem, hogy a szó szoros értelmében nem szólalhatok meg. Ha elkezdem megvédeni magam, azzal csak olajat öntök a tűzre és még több támadás ér. Inkább hallgatok. Nem reagálok, mert akkor másnap kezdődik minden elölről és már fáradt vagyok. Nem tudom, hogy mi a bűnöm.

Az énekesnő azt írja, vállalja a klipjében látottakat, ahogyan azt is, hogy egyik nap kislányával játszik a homokozóban, másnap pedig talpig sminkben ül a mentorszékben, vagy hogy egy Tóth Verával közös koncert másnapján már a pápa előtt énekel.

Nem kérem, és főleg nem várom el, hogy megértsétek, miért fontos nekem a hitem, vagy az Eucharisztikus Kongresszuson való részvétel. Nem ártok vele senkinek, úgyhogy egyszerűen csak arra kérek mindenkit: ne bántson azért, mert keresztény vagyok, ne szidjon azért, mert felvállalom a vallásom, egyszerűen csak mondja/gondolja azt, hogy „de jó neki!”, vagy menjen tovább!

– zárta sorait Tóth Gabi, aki hozzátette, természetesen rögtön teszteltette magát a tünetek jelentkezése után, így biztos, hogy nem koronavírus okozza a torokfájdalmát.